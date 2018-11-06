Самарская подножка: «Уфа» поскользнулась в начале и финале

Уфимцы проиграли в желании победить

«Уфа» — «Крылья Советов» — матч жизни или смерти, именно так можно было обозначить поединок 13-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. И хотя даже первый круг чемпионата еще не закончен, выводы делать надо уже сейчас. Обе команды — в подвале турнирной таблицы, где сыро и темно, как в футболе России накануне зимы. Чем закончилось это противостояние Уфы и Самары (а самое первое было аж в 1912 году) — в материале «Реального времени».



С Божовичевой помощью

Самарцы, с начала чемпионата барахтающиеся с рулевым Андреем Тихоновым в районе дна турнирной таблицы, все же решились на смену главного тренера. Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства, стало обиднейшее поражение в Казани, когда Азмун забил победный мяч на исходе игрового времени, принеся победу «Рубину». Это поражение стало шестым в сезоне при одной ничьей (0:0 с ЦСКА) и двух выстраданных победах в Ростове и дома над «Анжи» (по 1:0).

Миодраг Божович пришел на пост главного тренера «Крыльев» и поменял все — отношение к футболу, интенсивность тренировок. Команда со стадионом чемпионата мира — 2018 заиграла с новым настроением — желанием биться, но с умом. Уже с «Динамо» дома была добыта победа — 1:0. Далее в Екатеринбурге «Крылышки» отобрали очки у «шмелей» — 1:1, и имели все шансы на ничью в домашнем матче с лидером РПЛ «Зенитом» — 0:1.

В Уфу футболисты Самары прибыли после не менее обиднейшего поражения от «Краснодара» в дополнительное время в 1/8 финала Кубка России, где долгое время вели 1:0. Так что тут тоже эмоционально встряхнулись и стали злее. В уфимском матче самарцам не могли помочь Агустин Рохель, получивший красную карточку в игре с «Зенитом», и Йоан Молло и Владимир Полуяхтов, которые восстанавливаются после травм.

В уфимском матче самарцам не могли помочь Агустин Рохель, Йоан Молло и Владимир Полуяхтов. Фото kc-camapa.ru



Чьи ничьи?



«Уфа» не проигрывает после того, как получила нокаут от «армейцев» Гончаренко (0:3), — такая вот «компенсация» за продажу плеймейкера Ивана Облякова. Но четыре ничьи и вырванная дома победа у касающегося одной ногой ФНЛ «Енисея» — слабое утешение для подопечных Сергея Томарова. И хотя молодой наставник «Уфы» в предматчевом интервью клубному телевидению говорил, что на это можно посмотреть с разных ракурсов (мол, набираем же очки), ясно, что дальше уже может решаться вопрос как с Тихоновым — увольнением Томарова. В трех последних матчах («Арсенал» и «Урал» в гостях и «Рубин» в Уфе) «горожане» теряли очки, что называется, на ровном месте. В Туле и Екатеринбурге вели после первых таймов, но выглядели ужасно во вторых, и только мастерство и реакция Александра Беленова дарили хотя бы ничью. В «Зеленом дерби» с «Рубином» упустили массу голевых шансов, справедливости ради скажем, что вратарь Коновалов тоже не «пиджак на раме».

Игра «Уфы» имеет параллели с «Салаватом Юлаевым» (игроки обеих команд не редкие гости на матчах друг друга). В этом сезоне за «Уфу» забивают почти одни легионеры (как и в хоккее) — Ондржей Ванек отметился дублем еще летом в ворота «Анжи», Сильвестр Игбун если забивает, то команда не проигрывает (три мяча на его счету), еще отличился молдаванин Карп (в Грозном — 1:2). Среди россиян же — Кротов, которые имеет шанс повторить судьбу Фатаи, забил все тому же не очень сильному «Енисею», да Аликин вспомнил, что умеет подключаться к атакам, и огорчил «Урал».

Неслучайно оптимизм закончился даже у генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который был расстроен потерей очков после матча с Екатеринбургом. В общем, к отчетному матчу и «Уфа», и «Крылья» подошли с огромным желанием победить, дружно расположившись в зоне стыков с 11-ю очками на каждую команду.

День народного единства

Утром в день матча в кассах стадиона были в свободной продаже около 10 тысяч билетов. Погода внесла свои коррективы: холодно сидеть на пластиковых сиденьях при температуре около ноля. Тем не менее за полдня ситуация улучшилась — народ все же собрался с силами, чтобы показать единение с любимой командой и вдохновить ее на подвиги.

Народ все же собрался с силами, чтобы показать единение с любимой командой и вдохновить ее на подвиги. Фото vk.com/ufafc



Самые преданные и бесстрашные, но и закаленные добрались до стадиона на самом севере города. Половину арены они заполнили в итоге, несмотря на заметно сократившееся количество транспорта в Уфе. Особо стоит отметить самарских болельщиков, заполнивших почти целиком гостевую трибуну.

Скользкий счет на уфимском поле

В составе уфимцев вновь отсутствовал опытный защитник Боян Йокич, травмированный в играх за сборную Словении. Зато появился в запасе Безденежных, залечивший повреждение. Табидзе в итоге был поставлен на левый фланг атаки, правый занял тоже вернувшийся недавно Живоглядов. В основе также появился Ванек вместо Карпа.

Атакующий треугольник команды Томарова составили Сысуев, Слай и Тилль.

200-й, юбилейный матч в рядах «Уфы» проводил старожил Павел Аликин, вышедший с капитанской повязкой. Уже на первой минуте он прервал прострел Ткачука, переведя мяч на угловой. «Крылья» полетели вперед, но их осадили хозяева. Не выдержал напряжения и желтый мяч, сдувшись на 5-й минуте, — его отправили подкачаться. Футболисты тем временем, что называется, только нагуливали аппетит. Уфимцы не особо приближались к самарским воротам Сергея Рыжикова, интересная тактика для хозяев, имеющих всего две, домашние же, победы.

На 16-й минуте самарец Ткачук опасно прострелил, и Канунников едва не замкнул передачу. Зато на 19-й минуте Самарджич с соответствующей для своего клуба фамилией на спине показал, как бьют головой с углового. Беленов почему-то упал в центре ворот вместо прыжка в угол — 1:0. Пассивность хозяев дала свой первый горький плод.

Хозяева ответили ударом Сысуева в упор — мяч не прошел сквозь частокол ног — это был первый опасный выпад «горожан». Через минуту Сысуева поймали в офсайд, а еще через минуту удару Дмитрия помешал защитник, выбив мяч на угловой. Уфимцы потихоньку просыпались. Тем не менее гости еще как минимум трижды ответили острыми атаками. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу приезжих ребят.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу приезжих ребят. Фото kc-camapa.ru

Трагедия в финале

Ванек не справился с задачей, и в атаку «Уфы» на второй тайм вышел Пауревич. Иван уже в первой же атаке тайма зарядил в сторону сектора гостевых фанатов, те остались довольны загубленным моментом. На 54-й минуте Табидзе после прострела Слая пробил коряво в штрафной, упустив и этот шанс.

Спустя десять минут после начала второго тайма Азер Алиев, предыдущим клубом которого были «Крылья», был выпущен Томаровым вместо Табидзе. Реальнейший шанс сравнять имел Сысуев на 59-й минуте, но почему-то тоже пробил плохо из района 11-метровой отметки — Рыжиков отбил ногами этот коварный мяч. Салатич и Тилль после этого продолжили разминать Рыжикова менее опасными, чем сысуевский, ударами. Тем желаннее стал гол многострадального Сысуева на 67-й минуте, наконец-то попавшего в правый нижний угол после прострела реактивного Слая, — 1:1.

После изменения счета соперники не сели в оборону, а стали отвечать острыми выпадами друг другу. Тилль на 76-й минуте пробил уходящим подрезанным ударом, но мяч «облизал» левую штангу ворот Рыжикова. Хозяева заметно активнее и с желанием выиграть выглядели в концовке игры — удивительно, почему они были сонными в начале? Впрочем, пару раз и уфимская торсида хваталась за голову — мяч свистел, как вражеская пуля, возле ворот Беленова. На 92-й минуте Яковлев все же наказал хозяев — острая контратака, удар в левый нижний угол — 2:1, победа Самары.



Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович на послематчевой пресс-конференции поделился своими эмоциями от победы над «Уфой».

— Мы могли повести в счете 2:0, и тогда исход игры был бы предрешен, но мы отдали инициативу. Мы пошли всеми силами вперед в концовке и победили заслуженно. У нас была очень сложная кубковая игра, и поэтому эта победа сегодня нам была очень нужна.

Миодраг Божович: «Мы могли повести в счете 2:0, и тогда исход игры был бы предрешен, но мы отдали инициативу». Фото kc-camapa.ru

— У вас перед этим матчем выбыли пять футболистов. Вы довольны ротацией? Заменившие их футболисты будут играть и дальше?

— Играть будут те, кто заслуживает.

На какие-то слова из расстроенных хозяев после матча решился только Ловро Бизяк, вышедший на замену в концовке.



— Мы начали плохо, пропустили обидный мяч. Потом принялись за камбэк, сравняли. Но, к сожалению, пропустили после 90-й минуты. Не знаю, почему так вышло.

Сергей Томаров: «Провалили начало первого тайма, первую половину его, где-то до пропущенного мяча». Фото bashinform.ru



Наставник «Уфы» Сергей Томаров тоже был немногословен после такого самарского нокаута:



— Провалили начало первого тайма, первую половину его, где-то до пропущенного мяча. Этот гол нас встряхнул, мы заиграли по-другому. К сожалению, так часто у нас происходит, это наша проблема — до пропущенного гола действуем совсем по-другому. Это вопрос психологии, нам нужно очень много работать в этом плане.

Дмитрий Слезин