Давление Медведевой вредит Загитовой: победа татарской принцессы в Финляндии оставила вопросы

Пока Алина идет без поражений

В новом сезоне Загитова пока идет без поражений. Накануне она выступила на этапе Гран-при в Финляндии и выиграла с заметным преимуществом. Но сказать, что ее прокаты оказались идеальными нельзя. Загитова ошиблась в одном и том же каскаде как в короткой, так и в произвольных программах. После соревнований фигуристка дала любопытное интервью, из которого можно многое уяснить. О том, что вредит Загитовой больше всего — в материале «Реального времени».

«Слушайте, мы не роботы»

В фигурном катании, особенно в ее женской части, зачастую решающее значение имеют эмоции. Те, кто совладал со своей психикой, в большинстве случаев становятся чемпионами. Но стоит спортсмену оступиться, дать слабину, как тут же результаты пойдут вниз.

После вчерашнего выступления в Финляндии, стало очевидно, что подобная участь не минует и Загитову. Ранее большинство помарок и ошибок Алины принято было списывать на разные факторы, не связанные с психологией, но сейчас надо признать, она не робот и, так же как остальные, подвержена проблеме. Впрочем, сама олимпийская чемпионка не пытается скрыть этого.

«Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься. Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать», — призналась Загитова еще после короткой программы.

Алина Загитова: «Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать». Фото SkatingFinland/Elina Paasonen (vk.com/eteritutberidze)

Ее она выиграла, даже несмотря на помарку в каскаде «тройной лутц — тройной риттбергер». Кажется, спортсменку спасло то, что на этом турнире отсутствовали реальные конкуренты Алины. Срыв элемента никак не повлиял на позиции Загитовой, она вновь опередила преследовательниц на несколько баллов. Так что, перед произвольными выступлениями сомнений относительно ее победы практически не было. Но вопросы по готовности Алины к важнейшим стартам сезона остаются и беспокоят куда больше, чем минувшее Гран-при…



Временные трудности и искренность Загитовой

Перед произвольной Загитова успела раздать еще кучу комментариев, из которых можно легко написать целый текст. Фигуристка настолько искренне и честно отвечает на вопросы журналистов, что заставляет забыть обо всех критических выступлениях в ее адрес.

Из любопытного, например, стало известно, что Алина продолжает отслеживать записи в соцсетях. Ее слова «конечно, читаю все, что пишут» немного пугают, но вместе с этим еще больше сближают с ней фанатов фигурного катания. Или вот высказывание про «первое место и мои баллы мало что значат для меня, если мое катание не было чистым» прекрасно сочетается с «я все доказала в Пхенчхане и катаюсь в свое удовольствие». А ее откровения о постановках программ в стиле «короткую программу я не сразу поняла» просто стирают все грани между недостижимой чемпионкой и обычной спортсменкой.

После такого к прокату на произвольной начинаешь относиться уже по-другому. Входит ли воспитание своих поклонников в хитрый план ее тренера Этери Тутберидзе по захвату мира, неизвестно, но, кажется, совсем скоро у Загитовой будут самые преданные фанаты из всех фигуристок современности. И даже помарки или падения не смогут отбить их желания болеть за Алину.

Произвольную программу Загитова выиграла, но идеальным выступление назвать сложно. Фото @skatingpics17 (vk.com/eteritutberidze)

«Сегодня у меня не было должного настроя»



Как и предполагалось, произвольную программу Загитова выиграла, но идеальным выступление назвать сложно. Алина вновь допустила неточность при исполнении все того же каскада с лутцем и риттбергером. И хоть результат получился довольно высоким, сама фигуристка и ее тренерский штаб явно остались недовольными. Оценка за технику, например, была лишь немного выше, чем у другой россиянки Константиновой, которая в итоге стала второй после Загитовой. Да и итоговый балл Алины оказался на целых десять баллов ниже, чем ее результат в немецком Обертсдорфе в сентябре.

То, что дело опять в психологии, стало понятно сразу после выступления Загитовой на пресс-конференции. Ответы Алины походили на рассказ тренера футбольной команды, которая была заведомо сильнее соперника и ей пришлось выступать через «не хочу».



«Выступлениями я не очень довольна. Произвольная программа чуть лучше короткой, но все равно не идеально. Моя цель в нынешнем сезоне — кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание. Сегодня у меня не было такого настроя, который обычно присутствует. Я долго не отпускала свою короткую программу, все анализировала всю ночь. Встала утром и сказала себе, что должна хорошо откатать, чтобы зрители были довольны мной, чтобы всех порадовать своим катанием. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели», — сказала Загитова сразу после победы.

Загитовой, кажется, начинает вредить ее зацикленность на соперничестве с Медведевой и подключившейся к ним Туктамышевой. Ян Янков (vk.com/eteritutberidze)



Давление Медведевой вредит Загитовой

Все сказанное Загитовой до и после финского этапа Гран-при прекрасно ложится под теорию, что она все еще зависима от темы их соперничества с Евгенией Медведевой. Вначале она проговорилась о «нервяке», который начался неделю назад, когда одна из ее соперниц по сезону (Туктамышева) уверенно победила в Канаде, а Женя «выплыла» с седьмой строчки в короткой программе на итоговую «бронзу».

«Меньше недели назад я начала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт», — рассказывала Загитова. Потом Алина подняла вопрос о ментальности, которая неожиданно стала подводить ее тело на соревнованиях — «Тело все помнит, а голова чуть-чуть мешает. Я сама себе уже все доказала, просто нужно кататься в удовольствие».

Увы, но Загитовой, кажется, начинает вредить ее зацикленность на соперничестве с Медведевой и подключившейся к ним Туктамышевой. Если Алина продолжит читать все соцсети и выбрасывать «недокруты» каждый раз, когда Женя и Лиза побеждают в параллельных соревнованиях, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь уйти от давления общественности Алине в любом случае не удастся.