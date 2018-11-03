Первый летчик-татарин: изобретение водных лыж, фейерверк для губернатора и перелет через Иртыш

Как семипалатинский «Леонардо да Винчи» стал «Летающим татарином»

Более ста лет назад семипалатинский часовщик Гали Сарыбаев совершил полет с одного берега Иртыша на другой в самодельной лодке, войдя в историю под прозвищем «Летающий татарин». Также он экспериментировал с самодельными парашютами и изобрел водные лыжи, на которых пытался ходить по Иртышу. Подробнее о первом летчике-татарине — в подборке «Реального времени».

Неугомонный мастер



«В 1989 году в облисполком Семипалатинска пришло письмо из Оренбурга. Действительный член Географического общества СССР М. Рахимкулова сообщила, что в журнале «Шуро» за 1914 год обнаружены статьи очевидцев, рассказывающие о семипалатинце, совершившем перелет через реку на крылатой лодке. Но в статьях не было даже фамилии изобретателя. Ученая дама просила помочь с поиском информации. Послание передали в редакцию городской газеты с просьбой откликнуться тех, кому что-то известно о загадочном мастере. Общими усилиями имя «летающего татарина» было возвращено из забвения.



Гали Валиев родился в Казанской губернии в 1854 году. Чтобы избежать рекрутской повинности, он перебрался в Семипалатинск и, поскольку казахов на армейскую службу не брали, сменил татарскую фамилию Валиев на казахскую Сарыбаев. На жизнь он зарабатывал с помощью небольшой мыловарни, был известным всему городу часовым мастером и ювелиром, а для души создавал необычные вещи.

— Мой папа рассказывал, что дед устроил мастерскую в бане, где постоянно над чем-то работал, — вспоминает внучка изобретателя Асия Хазипова. — Увлекался пиротехникой, изготавливал заряды и устанавливал их во время различных увеселений. Однажды губернатор заказал деду фейерверк для празднования 17-летия сына. Дед, как всегда, работал в бане. Одна из сушившихся ракет взорвалась, и вспыхнул огонь. Пытаясь справиться с пламенем, он сильно обжегся, но пожар потушил. Часовщику Гали грозило наказание, потому что пожары для деревянного Семипалатинска были настоящим проклятием. Но мастера пощадили, потому как заказ был губернаторский, однако собирать заряды для фейерверков запретили.

Фото express-k.kz



Неугомонный мастер принимался за создание других, не менее удивительных вещей. Он спроектировал парашют и сам его опробовал, сделал водные лыжи, на которых пытался ходить по Иртышу, веселя зевак — ноги неуклюже разъезжались на вертких лыжах. К своим изобретениям мастер относился как к забаве. Хотя, как оказалось, официально водные лыжи были зарегистрированы в Европе на 20 лет позже, чем их увидели семипалатинцы.

Вплоть до недавнего времени в Семипалатинске на улице Дулатова можно было увидеть традиционный для Татарской слободы дом — каменный низ, деревянный верх. Дом принадлежал часовщику Гали, и деревянный второй этаж он построил сам. Но в начале 2000-х годов обветшавший особняк был снесен… В семье сохранился набор инструментов Гали Сарыбаева — ювелирные весы, медные приспособления для изготовления колец, деревянные тиски и шкатулки для миниатюрных гирек. На выставке, посвященной Гали Сарыбаеву, были представлены не только эти портреты, но и воссоздан летучий корабль».

Алла Белякина, caravan.kz, 2014 год

Летающий татарин

«Это было примерно 25 лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Молодые и старые, женщины и мужчины, богатые и бедные — все жители Семипалатинска говорили о том, что часовщик Гали сделал летающую лодку и собирается на ней летать, как птица, что он очень много думает и пропадает в своей бане, где находится мастерская и его летающая лодка, что в такой-то день он около реки будет показывать свой полет. Такие вести моментально распространились среди населения, и все внимание было приковано к этому событию.

В назначенный день все жители Семипалатинска, от мала до велика, собрались на высоком берегу реки Иртыш наблюдать полет часовщика Гали. Вскоре сюда прибыл на своем аргамаке и сам виновник события, в телеге лежала летающая лодка. Лодка и крылья были окрашены в разные цвета. Крылья из хлопчатобумажной ткани приводились в движение рукой через шестерни и колесики, как часовой механизм. Гали поставил лодку на возвышенное место, сам в нее лег, помахивая крыльями лодки, поднялся примерно на 15 сажень и улетел. Перелетев через реку, приземлился, вышел из лодки, собрал цветы, положил их в лодку. Снова взлетел, вернулся на этот берег и тотчас поехал домой… Об этом полете весть быстро распространилась в народе. Она дошла также до полиции, которая, прибыв в дом Гали, увидела лодку и составила протокол. Самого его призвали к ответу. Но все-таки за Гали заступился народ, даже богатые люди, поэтому полиция ограничилась тем, что взяла с него обещание впредь этими полетами не заниматься. Поэтому Гали оставили без наказания».

Закирджан Алиханов, журнал «Шуро» №9 1914 год