Опрос предпринимателей: могут ли религиозные взгляды сотрудников мешать компании

Бизнесмены о том, как совместить религию и офис

Фото: Роман Хасаев

«Каждый выражает жизненную позицию и вероисповедание так, как хочет», — считают герои субботнего «Бизнес-задачника». Бизнесмены на 100 процентов сошлись во мнении, что религиозные убеждения сотрудников не играют роли для компании, лишь бы специалист был хороший. Подробности — в материале.

Руководитель нашел на одну из вакансий высококвалифицированного сотрудника, который успешно прошел все этапы собеседования. Вся загвоздка в том, что женщина строго следует канонам религии и одевается по мусульманским правилам, а в офисе существует строгий дресс-код. Как бы вы поступили в этой ситуации?

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Валерий Абсалямов директор ЦДН «Валери» Здесь могут быть две позиции: идеологическая и управленческая. Если директор верующий мусульманин, то, скорее всего, он пойдет по канонам шариата и сделает исключение по дресс-коду для нового сотрудника. Во втором случае, бизнесмен будет взвешивать бонусы, которые может потерять, разрешив кандидату нарушить дресс-код (лояльность клиентов, например). В любом случае, все зависит от того, насколько директору нужен работник. Я придерживаюсь религии, поэтому сделал бы отступление от правил. Если внешний вид человека не вредит окружающим, мне все равно. Сегодня, к счастью, люди привыкли к тому, что каждый выражает жизненную позицию или вероисповедание так, как хочет.

Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной» У меня таких ситуаций не было. Но ничего плохого в платке я не вижу, мы все-таки живем в мусульманском городе. Я бы даже использовала эту особенность сотрудницы, как фишку нашей гостиницы. При виде женщины в мусульманском облачении на ресепшен, гости бы изначально проникались колоритом Казани.

Юрий Чикиров генеральный директор «АСК Недвижимость» Мы соблюдаем дресс-код, но он все-таки разумный. Очень лояльно отношусь к религиозной теме. Это право выбора человека. Более того, мы сейчас активно взаимодействуем с ассоциацией мусульман-предпринимателей. Единственная небольшая загвоздка при выборе такого сотрудника — чтение намаза пять раз в сутки. Для этого придется поискать дополнительное место в офисе. Но при желании все решаемо.

Марат Сабиров директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс» Вероисповедание сотрудников не является для нас преградой. Мы толерантны к вопросам религии. Если кандидат компетентен, то мы можем принять его особенность, как данность. Единственное, в такой ситуации постараемся обсудить с кандидатом умеренные формы религиозной одежды и найдем компромисс.

Комил Сиразетдинов основатель «Хазина Тур» В такую ситуацию не попадал. Думаю, однозначно, пошел бы навстречу сотруднице и принял на работу. Главное — умственные способности соискателя, а не то, как он одевается. Конечно, у каждой компании своя специфика. Но если директору действительно нужен компетентный сотрудник, можно и исключение сделать.

Тимур Тагиров основатель юридической компании «Парадигма» Вполне нормально к этому отношусь. Нельзя препятствовать взглядам и вероисповеданию людей. Правила компании всегда можно изменить, это же не законодательный уровень. Поэтому все решается довольно легко. Если сотруднику нужно посещать религиозные учреждения в течение рабочего дня, то можно, допустим, предложить ему оставаться каждый день на 15 минут после работы, а в пятницу один час больше предоставлять на обед.

Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур» Были такие случаи. Но у нас нет дресс-кода, поэтому и проблем не возникало. Считаю, что чем удобнее человек одет, тем продуктивнее он работает. Свобода вероисповедания должна быть, поэтому я бы в данном случае внесла поправки в дресс-код. Когда руководитель ущемляет сотрудника уже на раннем этапе, это говорит о том, что директор психологически неполноценен.

Азат Кашапов компания Ceo Global Vision Kazan Я участвую в моделях ООН, G-20, где часто поднимается вопрос прав женщин. Сегодня на мировом уровне существует проблема того, что работодатели меньше платят женщинам, ущемляют их религиозные права, да и в целом несерьезно относятся. И я выступаю за то, чтобы такого не было. Поэтому точно бы принял на работу эту сотрудницу. К тому же в таком стиле не вижу ничего необычного, ведь более половины жителей нашей республики — мусульмане.

Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics Мы живем в многонациональной республике, где присутствует разное вероисповедание. Поэтому для нашей компании такая особенность не стала бы преградой. Я бы с легкостью принял сотрудницу на работу. Более того, если бы человек посещал пятничные проповеди, я бы лояльно к этому отнесся. Важно не время, проведенное на рабочем месте, а качество работы сотрудника.