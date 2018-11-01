«Ак Барс» практически не представлен в сборной России. Что не так с чемпионом?

Тренерский штаб национальной команды «обидел» разве что Потапова. В остальном все по делу

На днях тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав команды на «Кубок Карьялы», в котором оказался целый один игрок команды-чемпиона — защитник Андрей Педан. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, что не так с игроками «Ак Барса», имеющими российский паспорт.

Педан заслужил

Андрей Педан до нынешнего сезона еще не вызывался в первую сборную России — хотя бы уже потому, что с 17 лет жил и играл исключительно в Северной Америке. Зато надевал джерси с двуглавым орлом, когда выступал за юниорскую команду на чемпионате мира — 2011, где впервые пересекся со своими нынешними одноклубниками Альбертом Яруллиным и Владимиром Ткачевым. Тогда российская сборная взяла «бронзу».

В текущем сезоне у Педана 7 (1+6) очков по системе гол+пас и не всегда стабильное место в основном составе, что показал дальневосточный выезд «Ак Барса». Защитник пропустил практически все игры, кроме последней, что вызвало вопросы к тренерскому штабу, ведь Андрей от матча к матчу только прибавлял, и даже по сравнению со стартом сезона мы видели в домашней серии совсем другого игрока. Он здорово занимает позицию в обороне, четко действует на пятаке, расчищая его не без помощи своих габаритов, а разок даже успел заступиться за партнера, схлопотав 10 минут штрафа. То есть показывает именно то, чего от него и ждали, когда выцепляли из-за океана.

Андрей Педан до нынешнего сезона еще не вызывался в первую сборную России



Галиев и Ткачев сдулись? «Спасибо» Зарипову и заоблачным контрактам

Постоянные претенденты на вызов в сборную России от «Ак Барса» — Владимир Ткачев и Станислав Галиев в нынешнем сезоне заметно сдали, и не только в результативности, но и в самом содержании игры. Об этом мы (и не только) писали уже не единожды.

У Ткачева четыре заброшенных шайбы за двадцать игр сезона 2018/2019, у Галиева и вовсе две. Скажете — что же изменилось с шикарного Кубка Гагарина прошлого сезона? А Зарипов изменился. Если помните, в прошлом сезоне пара нападающих тоже начинала сезон не ахти. Долгое время к двум англоговорящим россиянам Билялетдинов пытался пристроить Роба Клинкхаммера, но и тот никак не мог открыть счет своим голам за «барсов». А вот к декабрю, когда Данис Зарипов наконец вернулся на лед после длительной дисквалификации, сочетание нашло свою игру. Зарипов стал отлично ассистировать, а порой и сам принимать нестандартные решения, которых так не хватало прямолинейному Клинкхаммеру. В нынешнем же сезоне #25 стал еще на год старше, а одними волшебными руками былую магию уже не создашь. Мгновенно расклеились и Галиев с Ткачевым.

Постоянные претенденты на вызов в сборную от «Ак Барса» — Владимир Ткачев (на фото) и Станислав Галиев в нынешнем сезоне заметно сдали



Да и Владимир, как бы он ни отнекивался, давно уже не может найти мотивацию. Все, что можно было выиграть в КХЛ, он уже выиграл. А тут еще и скауты из Национальной хоккейной лиги с трибун подмигивают и протягивают свои визитки. Какая еще Балашиха и Череповец, когда тебя ждут в Сент-Луисе и Чикаго? И сложившаяся ситуация очередной раз демонстрирует, что с переподписанием контракта Ткачева на два года в клубе «хватили лишка». Особенно учитывая размеры зарплаты на уровне звезды КХЛ, коей Владимир не является.

Ну а очередное «отцепление» от сборной на чемпионат мира в мае (до того Олег Знарок не взял его на олимпиаду в Корее, собрав исключительно «армейскую» команду), кажется, окончательно утвердило Ткачева в мысли, что и рыпаться не стоит. Другой вопрос, какие такие причины психологического характера вдруг возникли у лучшего снайпера Кубка Гагарина — 2018 Станислава Галиева. Ответа на него нет.

У Владимира Ткачева четыре заброшенных шайбы за двадцать игр сезона 2018/2019. У Станислава Галиева и вовсе две



Нынешний «Ак Барс» тянут легионеры

В итоге выходит так, что основная нагрузка по обеспечению результата в атаке лежит сегодня на легионерских плечах. Судите сами: лучший атакующий защитник команды — Пол Постма (5+13 очков), лучший снайпер — Роб Клинкхаммер (10 шайб). Лучшие ассистенты — Иржи Секач и Джастин Азеведо (у них 24 передачи на двоих). Чех еще и второй снайпер команды после Клинкхаммера.

Если ранее в команде был сильный отечественный атакующий защитник Василий Токранов, который и сзади отрабатывал как следует, и от синей мог вратаря пробить, то теперь его роль на себя взял Постма, что главному тренеру сборной Илье Воробьеву не так интересно. Второго звена в «Ак Барсе» не видно, в четвертом зажигает большой канадец (Клинкхаммер), а третье — сдерживающее. Вот здесь-то к тренерам национальной команды и остаются вопросы…

Выходит так, что основная нагрузка по обеспечению результата в атаке лежит сегодня на легионерских плечах



Чем не угодил Алексей Потапов?

А именно, по какой причине Воробьеву и его помощникам не интересны остальные хоккеисты «Ак Барса» не атакующего формата? В конце концов, шикарно показал себя в первой части чемпионата Алексей Потапов, который и покапитанить успел вполне успешно, и на голы был горазд. А сочетание двух отличных сдерживающих нападающих Потапов — Лукоянов выглядит очень внушительно на уровне мощнейшего Востока.

В любом случае 7 очков (4+3) 29-летнего Потапова при полезности «+9» выглядят куда предпочтительнее, чем 0 шайб и 3 передачи 32-летнего Евгения Кетова, который в питерском СКА выполняет схожие задачи. Да, понятно, что тренерскому штабу «свои» игроки понятнее и ближе. Но ведь это не причина игнорировать куда более эффективных хоккеистов из чемпионской команды.

Шикарно показал себя в первой части чемпионата Алексей Потапов, который и покапитанить успел вполне успешно, и на голы был горазд



Гарипова тоже нет в списке: почему не стоит возмущаться

Еще одной фигурой в «Ак Барсе», о которой частенько вспоминают сквозь призму сборной России, остается, конечно же, вратарь команды Эмиль Гарипов. И знаете, если вопрос «Почему Эмиль не включен в список на матчи чемпионата мира?» по окончании прошлого плей-офф мог быть задан с полным на то правом, то на сегодняшний момент нужно признать, что первый номер «Ак Барса» далеко не безупречен. Если даже на уровне своей команды Гарипов нередко уступает место в рамке более молодому Владиславу Подъяпольскому, то о сборной и речи быть не может. Скажете ротация? Но почему же подобной ротации не удостоился Шарыченков в сезоне 2017/2018?

23-летний Подъяпольский выглядит достойным сменщиком, а в последних играх на Дальнем Востоке показал сумасшедшими сейвами, что готов, в принципе, занять место в основе. Только мясом (читай опытом и взрослой психологией) нужно немного обрасти. В единственном же проигранном матче той серии — с «Куньлунем» (0:3) — играл именно Гарипов.

Еще одной фигурой в «Ак Барсе», о которой частенько вспоминают сквозь призму сборной России, остается вратарь команды Эмиль Гарипов



Вратарская бригада сборной на «Кубке Карьялы» в итоге выглядит так: Игорь Шестеркин из СКА, Илья Сорокин из ЦСКА и «железнодорожник» Илья Коновалов. Последний в осенний период доказал, что время Шестеркина как главного молодого российского вратаря проходит — на смену ему пришел еще более молодой и дерзкий голкипер с отменной реакцией.

Даже если сравнивать показатели номинально третьего вратаря сборной с Эмилем Гариповым, то цифры будут на стороне 20-летнего Коновалова. Илья пропускает в среднем за матч 1,89 шайб и отражает 93,1% бросков. При этом у него 3 матча «на ноль». Эмиль пропускает 2,13 за игру и отражает 92,3% бросков, имея в багаже лишь один «сухарь». Во вратарской линии сборной объективно нет места для уже не юного, но все еще не стабильного Гарипова.