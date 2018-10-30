«Баки Урманче прочитал весь Коран и не нашел запрета на такую скульптуру»

Потомственный художник заканчивает реплику скульптуры Марджани, которую установили на берегу Кабана в Казани

Фото: Олег Тихонов

На набережной озера Кабан установили памятник Шигабутдину Марджани и благоустраивают сквер вокруг него. Официальное открытие комплекса — 10 ноября. «Реальное время» выяснило подробности создания мраморного изваяния богослова, которое изначально планировали установить в Москве. Пообщалось с автором работы и священнослужителями на извечную тему дискуссий — можно ли увековечивать образ мусульманских деятелей и на кого в этих традициях равняться татарскому народу?

Марджани поселился на набережной Кабана

Впервые о том, что в Казани установят памятник ученому Шигабутдину Марджани, стало известно еще в конце сентября:

— Шигабутдин Марджани — великая личность татарского мира. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Недалеко от мечети, носящей имя Марджани, великому ученому будет открыт памятник, — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету.

Сказано — сделано, и вот несколько дней назад памятник известному татарскому богослову и философу установили на набережной Нижнего Кабана. Просветитель изображен в чалме и чобе, с книгой в руке. Саму композицию задумал еще татарский художник Баки Урманче — гипсовый бюст Марджани в его исполнении хранится в музее живописца. Современный художник Рамин Нафиков повторил этот памятник в мраморе и сейчас наносит последние штрихи, работая уже на берегу озера. Параллельно идет благоустройство сквера, в центре которого и установлено изваяние богослова, официальное открытие ожидается 10 ноября.

Первопрестольная не приняла Марджани?

Как стало известно «Реальному времени», памятник изготовили при поддержке фонда Марджани. Организация находится в Москве. В приемной фонда причастность к проекту подтвердили и добавили, что первоначально рассматривали в качестве возможной площадки Москву — бюст мусульманскому ученому хотели поставить перед зданием Татарского культурного центра, но в конечном итоге остановились на Казани. Подробностей, почему решение поменяли, не сообщили.

Президент фонда Марджани Рустам Сулейманов заказал памятник художнику Рамину Нафикову. Это потомственный живописец (его отец — заслуженный художник РТ Ханафи Нафиков), член двух Союзов художников — Латвии и России. После окончания Казанского художественного училища (1983—1987) и службы в армии Рамин окончил Латвийскую академию художеств. Автор в основном известен своими картинами, но также работает с камнем и другими материалами, изготовил несколько мемориальных досок, барельефов и скульптур на заказ. «Реальному времени» удалось связаться с ним и выяснить, как шла работа над созданием памятника.

— В музее Баки Урманче есть гипсовая скульптура Марджани. Но так как гипс недолговечен, мне предложили исполнить ее в мраморе. На меня вышли руководитель фонда Марджани и сын Баки Урманче — Айдар Урманче. Скульптуре я специально не учился, но мне она давалась легко, была уверенность. Если была возможность, я брался и делал. Поэтому и над этим проектом мне было интересно работать. Хотя, конечно, работа напряженная, один неправильный удар — и дело испорчено, нужно все менять, — рассказывает Рамин Нафиков.

Для памятника заказали на Урале мраморную глыбу — куб весом 7 тонн. Через год готовый бюст весил 3,5 тонны, то есть почти половину художник отсек в процессе работы.

В Коране нет такого запрета

Хотя памятник уже на постаменте, Нафиков все еще продолжает работать над ним на берегу Кабана. «И сегодня, и завтра еще целый день буду там. Уже на месте вижу места, которые нужно доработать». Художник признался, что не силен в теологии, но к Марджани испытывает большое уважение как к новатору и умному человеку: «Правда, у меня немного другое представление о нем. Урманче создал образ философа, красивого человека и внешне, и внутренне — такой очень мудрый, великий душей и мыслями».

Единственное, о чем сожалеет автор, что его скульптура установлена заметно выше, чем гипсовый бюст Марджани. «Когда смотришь вровень, и в моей работе, и в скульптуре Урманче во взгляде ученого едва заметная улыбка. Но если стоять у постамента, глядя снизу на памятник, этот тонкий момент ускользает».

Высказался художник и на тему извечных споров о запрете на изображения людей в исламе. Напомним, жаркие баталии вокруг установки памятника Марджани в Казани начались еще много лет назад.

— Я знаю, что Баки Урманче отвечал на это. Он прочитал весь Коран и не нашел такого запрета. Он закончил медресе, ему предлагали стать имамом в питерской мечети. То есть это человек, который лучше меня знает ислам и теологию, и он считал возможным такое искусство. Поэтому я с ним солидарен, — пояснил Нафиков.

В создании памятника приняли участие и представители ДУМ РТ. В частности, какой именно образ Марджани лучше всего запечатлеть на набережной Кабана, обсуждали с первым заместителем муфтия Татарстана:

— Мы также участвовали в этом проекте. С самого начала создания памятника Марджани с нами согласовывали каждый шаг. Все-таки это видный религиозный деятель нашего народа, и мы очень рады, что его имя будет увековечено. У него есть прекрасные слова, что народ жив, пока сохраняются его язык, одежда и традиции. Поэтому мы постарались увековечить не только лицо просветителя, но и показать через его образ, как издревле одевались мусульмане на территории Татарстана, а это немаловажно. Сейчас же все унифицировано, даже все мусульмане одеты под копирку, по одеянию не поймешь, какой национальности человек — так и татарка одевается, и киргизка. А здесь Марджани одет в мусульманскую чалму, зимняя чоба, снизу ханиф — мусульманская рубашка и другие одежды, характерные для татар того времени. Он же еще был законодателем татарской моды, — рассказал «Реальному времени» Рустэм хазрат Валиуллин.

«Наше духовенство еще 100 лет назад ответило на 90% вопросов»

Что касается противников установки памятника Марджани, первый заммуфтия также не видит ничего плохого в том, чтобы увековечить образ богослова. Брать пример в этом отношении с других исламских стран в Татарстане не намерены:

«Как представитель татарстанского духовенства могу сказать, что мы надеемся, что в течение ближайших 5—7 лет вообще избавимся от нужды в чужом примере. Наше духовенство еще 100 лет назад ответило на 90% вопросов, которые сегодня обсуждаются в исламском мире с пеной у рта».

Рустэм Валиуллин не исключил, что в Казани появятся памятники и другим религиозным мусульманским деятелям: «Если они были защитниками традиций татарского народа, они должны быть запечатлены как минимум хотя бы в 3D-формате, а возможно, и в виде памятников».

Интересно, что Комитет внешнего благоустройства Казани лишь недавно объявил тендер на установку памятника Марджани и благоустройство прилегающей территории за 28,7 млн рублей. Заявки принимаются до 8 ноября, аукцион — 12 ноября. В техническом задании указано место, где работы уже идут. По какой причине их начали до определения победителя, неизвестно, но, похоже, подавать заявку на участие в конкурсе смысла нет.