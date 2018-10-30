«Салават Юлаев» гостеприимный: два очка для московской «полиции»

Две битвы подряд выиграть не удалось

«Салават Юлаев», немного притормозив, в последних двух встречах выжал максимум из возможного, при этом вновь щелкнув по носу амбициозный питерский СКА. Московское «Динамо» продолжает перестройку по ходу пьесы под руководством опытного наставника Владимира Крикунова. Пока получается не очень. Очная встреча — отличный стимул доказать себе и сопернику, что чего-то стоишь. Удалось ли бело-голубым взять реванш на «Уфа-Арене» или бело-зеленые вновь оказались на коне — в материале «Реального времени».

Кризис «Динамо-машины»



После стартовой игры чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», в которой москвичи уступили в овертайме — 2:3, «Динамо» под руководством Владимира Воробьева одержало всего три победы, и то над аутсайдером «Сибирью» — 6:3, непростым, но вполне обыгрываемым «Витязем» — 4:2 и также невыразительно проводящим сезон «Динамо», но минским — 5:2. В промежутках бело-голубые проиграли девять матчей.

С приходом Владимира Крикунова не сказать, что все засияло радужными красками. С упорством пободавшись дома с действующим чемпионом «Ак Барсом», москвичи в итоге уступили 1:2. Потом, правда, всухую обыграли «Нефтехимик» и вырвали победу по буллитам у крепкого восточного борца «Торпедо-НН» — 4:3. Но поражения без вариантов от ЦСКА, «Локомотива», СКА и «Спартака», при двух победах над теми же минчанами «в кризисе» (3:1) и оступившимся неожиданно «Сочи» (1:5), особого оптимизма болельщикам не добавили.

Ныне «Динамо» продолжает выезд, в рамках которого одержаны две уже упомянутые победы из пяти возможных. После поражения от «Металлурга» (1:2) Крикунов подчеркнул, что лидеры Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий проиграли свой «микроматч». Бело-голубые пока не могут догнать лидирующую восьмерку Запада.

Бело-голубые пока не могут догнать лидирующую восьмерку Запада. Фото dynamo.ru



Зеленый свет уфимцев

«Салават» после старта с «Динамо» выиграл еще 13 раз, и, естественно, ни о какой отставке молодого специалиста Николая Цулыгина речи не могло быть — команда в зоне плей-офф «сидит» достаточно крепко, и только из-за незначительных спадов (там тоже играют люди, хоть и «зеленые человечки») пока уступает первую строчку дивизиона омскому «Авангарду». После тяжелого выезда по скользкому маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Казань команда Цулыгина выглядела изможденной с «ястребами», все же взяв очки и у них — 0:1 (ОТ). Но уфимцы во второй раз в сезоне в основное время победили СКА — 2:1, и с таким же счетом «Витязь», взяв у него реванш. Встреча накануне с «витязями» легкой прогулкой не оказалась — новоиспеченный капитан Антон Бурдасов, приняв нашивку «К» от Григория Панина, снова вспылил и заставил вновь перетасовывать звенья команды. Если с «Авангардом» это более или менее получилось (эту игру Антон пропускал из-за бутылочного наказания), то на этот раз с «Динамо» его игра (а не зашкаливающие эмоции) очень бы пригодилась. Но, увы, с «полицией» пришлось разговаривать без «доброго хулигана» Бурдасова. По большому счету, это был единственный минус перед встречей с москвичами.

Вратарский период

Динамовцы начали активно, но особо опасных бросков по воротам Метсолы не было. А вот Хохряков на исходе 3 минуты едва не попал в открытый Еременко пустой левый угол его ворот. В отсутствие Бурдасова краями-крыльями центрфорварда Хохрякова стали молодые уфимские воспитанники Лукин и Гиматов. В целом, соперники присматривались друг к другу в дебюте поединка, нащупывая слабые места.

Хохряков опять получил шанс в середине периода, но отскочившая к нему шайба в центре зоны гостей стала сюрпризом, и он также потерял ее, как приобрел. Запомнился также выход Хартикайнена и Ларсена на ворота «Динамо», но Еременко вовремя «перекрыл кислород» уфимскому блондину Филипу.

За пять минут до перерыва Гиматов получил от соперника удар плечом в нос и рухнул на лед, но судьи оставили это действие без наказание. После игры Эдуард скажет, что отделался «легким испугом»: «Все нормально, это игровой момент. Если не было удаления, значит, все было в пределах правил».

Тут же Умарк мог замыкать выход два в одного на пару с Кемппайненом, но опытный вратарь вновь выручил москвичей. Динамовцы отвечали резкими выпадами, но для Метсолы нужно было придумать что-то поинтереснее.

Последний очень опасный момент периода возник за полторы минуты до сирены: пас Умарка нашел Хартикайнена, а шайбу после броска финна выплюнула под Еременко правая штанга.

Соперники присматривались друг к другу в дебюте поединка, нащупывая слабые места. Фото hcsalavat.ru



С Жириновским скучно не бывает

Первые пять минут второго периода прошли в атаках гостей, которые старательно отбивал Метсола, что для него дело привычное. А вот сюрпризом стало представление сидящего в вип-ложе Владимира Жириновского. К слову, и врио главы Башкирии Радий Хабиров добрался-таки до хоккейной арены. Удивительно, но сразу после этого момента уфимцы сотворили шедевр: Кугрышев с фланга прострелил на другой край Ткачеву, а тот в центр Основину — и нападающий замкнул комбинацию — 1:0.

Впрочем, менее чем через три минуты Евгений Мозер с полуразворота не менее красиво положил шайбу в правую «девятку» — 1:1.

На 33 минуте хит-парад красивых голов продолжился. Сначала Хохряков четко бросил в дальний угол после небольшого хоккейного этюда от Гиматова — 2:1. А спустя 42 секунды ошибка на синей линии обернулась выходом на рандеву с Метсолой Вячеслава Кулемина, который и второй раз попал в правый верхний угол ворот уфимского финна — 2:2.

За две минуты до перерыва Умарк неудачно размахнулся клюшкой и уронил динамовца — первое удаление в матче. Впрочем, гости долго не могли даже толком в зону войти, тем и удивительнее стали сразу три броска по хозяйским воротам в течении 10 секунд.

Сюрпризом стало появление в вип-ложе Владимира Жириновского. Фото bashinform.ru

Жирная точка бело-голубого Патрика

Равенство в начале третьего периода было нарушено вторым удалением в матче. На этот раз шанс забить в большинстве получили хозяева льда, но Еременко и Ко справились с этим заданием.

Отбившись, москвичи принялись грузить бросками при первой возможности вратаря уфимцев, надеясь на его ошибку. Впрочем, уфимцы тоже не прижимались к своим воротам, Еременко не скучал ни минуты.

Последние минут семь оба соперника старались внимательно сыграть прежде всего у своих ворот, подчищая то и дело возникающие промахи. Так и не завершилось это сражение за 60 минут, как и в Москве.

Весь стартовый отрезок овертайма Умарк, Хартикайнен и Ларсен издевательски кружили у ворот Еременко, от чего тот даже клюшку потерял. Но едва легионеры поехали меняться, отдав шайбу во владение вратарю Метсоле, как произошел следующий номер цирковой программы. Юха слишком уж самоуверенно отбросил шайбу в центр зоны, Основин не ожидал такой прыти и невольно стал свидетелем убийства от Патрика Закриссона — тот просто не смог простить такой клоунады — 3:2. Реванш взят зеркальным образом.

— Хороший матч, тяжелая и упорная борьба. Чуть-чуть не хватило нам, проиграли в овертайме. Где-то не хватило хладнокровия. Определенная усталость есть, но не думаю, что она сказалась на результате. Мы так же готовились, у нас был игровой тонус. Скажем так, было как в плей-офф, а там каждый день играют, — сказал после матча молодой защитник уфимцев Илья Назаревич.

hcsalavat.ru



Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов выглядел удовлетворенным:

— В первом периоде нам пришлось очень тяжело. У «Салавата» было довольно много моментов, но Еременко очень хорошо сыграл, «подтащил», можно сказать, нас. Потом игра более или менее выровнялась. В овертайме нам повезло, возможно, или это ошибка, которая связана, скорее всего, с тем, что «Салават» проводил спаренные игры и было понятно, что им будет тяжелее, чем нам. Благодарен ребятам за то, что они все-таки доиграли эту игру до конца и смогли вырвать два очка, которые нам нужнее, чем «Салавату».

Наставник уфимцев Николай Цулыгин причины поражения объяснил усталостью:

— Поздравляю «Динамо» с победой. В первую очередь хочу сказать, что мы это очко завоевали, потому что при таком сложном графике боролись, играли, создавали моменты. Единственное, за что обидно — проиграли из-за своих глупых ошибок. Но их можно объяснить тем, что просто устали. И на фоне усталости концентрация потерялась, и сделали ошибки, которыми «Динамо» хорошо воспользовалось.