Бурдасов дисквалифицирован на один матч во второй раз за 10 дней

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова на один матч.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «Наказан вторым и каждым последующим ДКИ (20 минут) и большим и ДКИ (5+20) в разных матчах», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Поэтому Бурдасов пропустит матч с московским «Динамо», — говорится в заявлении КХЛ.



Отметим, что эпизод с Бурдасовым изначально трактовался, как «атака в голову и шею», но позже был переквалифицирован на «неправильную атаку соперника».

Ранее нападающий «Салавата» уже подвергался к дисквалификации на один матч, с момента прошедшего наказания не прошло и 10 дней.