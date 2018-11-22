«Мы — единственный сертифицированный завод в Татарстане, который производит питание для детей с первых дней жизни»

Как делают продукты бренда «Обнимама», «Васькино счастье» и «Очень важная корова»

Фото: предоставлено ЗМК, на фото генеральный директор АО ЗМК Ауфар Галиев

Генеральный директор Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината Ауфар Галиев — про выход в регионы, «Обнимаму», продукцию халяль и сотрудников.

Зеленодольскому молочноперерабатывающему комбинату более 60 лет. Сегодня у него два модернизированных филиала в Буинске и Чистополе, автоматизированное производство, улучшенная линия детского питания, сертификация «Халяль» и три личных бренда — «Очень важная корова», «Васькино счастье» и «Обнимама».

С этого года предприятие расширяет географию поставок и выходит в регионы Поволжья. Теперь продукцию ЗМК можно найти на прилавках магазинов в Нижегородской и Самарской областях, Чувашии и Марий Эл.

«Изначально в приоритет нашей компании мы ставили задачу занять «полочное пространство» у себя, в Татарстане. Позиции здесь закрепили, обрели постоянного покупателя — наш продукт стабильный, натуральный, вкусный и полезный, поэтому его знают и любят. Чтобы дополнительно загрузить мощности, стали присматриваться к ближайшим регионам. Там мы присутствовали и раньше, но продавали мало, хаотично, неправильно. Сейчас выстроили более эффективную стратегию. Промежуточный результат усилий уже можно назвать успешным, потому что продажи постепенно растут», — говорит генеральный директор ЗМК Ауфар Галиев.

Хорошим продажам поспособствовал и временный запрет на ввоз белорусского продукта в Россию, о котором стало известно еще весной. Такое событие, признается Галиев, не только спровоцировало спрос на продукцию местного производства, но и послужило стимулом для фермеров.

— Закрытые границы дают импульс для развития местного сельского хозяйства. Мы и другие компании-производители закупаем молоко по высоким ценам. Аграрии, которые нам его поставляют, неплохо зарабатывают. Спрос рождает предложение. В этом году как никогда востребованы биржевые продукты, сыры, масло, творог. Мы практически не повысили стоимость наших цельномолочных товаров, потому что придерживаемся политики стабильных цен. Нам важно сохранить лояльность наших покупателей.

Специалисты снимают пробы на каждом этапе производства. Новейшее оборудование позволяет провести анализ на основные показатели качества за 45 секунд



«Мы в тренде» и «все прозрачно»

Конкурентных преимуществ у ЗМК несколько: одно из них — в модернизации производства. Она затронула самые разные аспекты — от оборудования до складов и логистики на всех предприятиях комбината — в Чистополе, Зеленодольске и Буинске. Все производственные площадки оснащены по последнему слову техники, при каждой есть своя лаборатория.

— Новейшее оборудование есть, мы в тренде. Техника у нас такого уровня, что анализ на основные показатели качества продукта делается всего за 45 секунд. Раньше на это уходило не меньше 15 минут, — поясняет гендиректор. — Еще одна лаборатория, только по работе с ПБА III-IV групп патогенности, появится в чистопольском филиале. Строительство уже идет.

Своевременную и бесперебойную работу предприятия обеспечивает круглосуточное автоматизированное производство. Ежедневно на ЗМК перерабатывают порядка 440 тонн молока. Маршрут входящего от поставщиков сырья отслеживают в системе «Меркурий».

— Все прозрачно. Путь каждого поступающего литра молока — от коровы до упаковки — отслеживается. Любой надзорный орган может открыть электронную систему «Меркурий» и посмотреть, какое молоко поступило, что с ним сделали, куда отправили, — продолжает он. К слову, ЗМК сотрудничает с агрофирмами напрямую и только на территории Татарстана.

Для доставки готовой продукции привлекают транспортные компании, а сырье перевозят в автоцистернах комбината. Ежедневно выезжают около 300 машин.

— У нас порядка 50 крупных молоковозов, входящее сырье стараемся возить в них. Каждая автоцистерна приезжает и уезжает опломбированной. У нас полностью автоматизирована система мойки автоцистерн — это регламентированная работа, поэтому просто приехать на завод и напроситься на сотрудничество с нами — не получится. Контроль жесткий, потому что перевозится сырье, из которого будут делать продукты питания. А по доставке готовой продукции мы работаем только на аутсорсинге.

1 / 3 За прошедшие пять лет общий объем инвестиций в модернизацию предприятия составил более 800 млн рублей





Сотрудники

В коллективе ЗМК порядка 1 000 человек. Средний возраст сотрудников — 35 лет. Здесь работают династиями. Люди приходят молодыми специалистами и зачастую трудятся до пенсии. К примеру, начальник производства в Зеленодольске проработала на комбинате больше 35 лет.

Предприятие привлекает специалистов не только стабильностью и своевременной оплатой труда, но и особой атмосферой молочного производства. В некоторых филиалах выстраиваются очереди из желающих устроиться на комбинат.

— В Буинске у нас работают около 130 человек. Раньше с кадрами было сложно, но после модернизации все изменилось, люди к нам идут охотно, — говорит Галиев. — Не скажу, что нет текучки кадров, но основные производственники работают с нами много лет. Меняются в основном грузчики, водители, но это такая категория людей — в постоянном поиске нового.

1 / 3 Ежедневно на ЗМК перерабатывают 440 тонн молока





«Обнимама» и сертификация «Халяль»

ЗМК — единственный в Татарстане сертифицированный производитель питания для детей с первых дней жизни. Сегодня он выпускает адаптированные смеси для малышей, творог и обогащенное витаминами молоко под брендом «Обнимама».

Как и вся продукция комбината, «Обнимама» не содержит ГМО, консервантов, красителей и стабилизаторов. Она гипоаллергенная, ее состав и рецептура утверждены в Центре питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший Институт питания РАМН, Москва).

— Технология изготовления детского питания такого уровня качества в Поволжье доступна только нам. Лояльность покупателя к этой продукции высокая, хотя продажи пока невелики, всего 12% от общего объема, но мы развиваем это направление. Делаем максимально удобной для потребителя тару и упаковку, расширяем ассортимент, работаем с фокус-группами. Есть и целый отдел специалистов, который работает с обратной связью. Ни один звонок, поступающий на номер телефона нашей горячей линии — а он указан на каждой упаковке, не остается без ответа, — говорит руководитель. — За качество мы несем не только социальную ответственность, но можем понести и уголовную — права на ошибку нет.

Цех по производству «Обнимамы», как и другие цеха ЗМК, полностью автоматизирован, что исключает воздействие человеческого фактора.

— Процессом управляет только один оператор. Служба технической поддержки присутствует на производстве. Работа налажена и настроена программой, она знает, куда и что нужно добавить, куда переместить. Вся линия моется в автоматическом режиме. А специалисты нужны, чтобы на каждом этапе контроля качества снимать пробы, смотреть, как себя ведет продукт, — над этим работают технологи, лаборанты, инженеры.

Недавно ЗМК получил сертификацию и от Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ на большую часть выпускаемой продукции. Сейчас здесь готовят документы для сертификации оставшейся части ассортимента комбината.

1 / 2 Цех по производству «Обнимамы», как и другие цеха ЗМК, полностью автоматизирован, процессом управляет один оператор



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