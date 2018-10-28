Ускоренный курс французского: Нгапет сходу помог «Зениту»

Но Алекно просит Эрвина похудеть

По иронии судьбы, свой дебютный матч за «Зенит-Казань» именитый француз провел против одной из своих бывших команд, в которой задержался лишь на пару месяцев. Выход Эрвина Нгапета на замену в игре против «Кузбасса» удался, но есть нюансы. Все о дебюте легионера, пришедшего на смену Вильфредо Леону — в материале «Реального времени».

Море чемоданов и улыбок

Эрвин должен был оказаться в столице Татарстана еще в начале октября. Но сначала коррективы внесла сборная Франции, рано вылетевшая с чемпионата мира, и новый легионер «Зенита» получил дополнительное время для отдыха, восстановления и самостоятельной подготовки к сезону. Затем возникли проблемы с визой, и его прибытие в Казань отсрочилось до 20-х чисел месяца.

В своей насыщенной жизни вне волейбола Нгапет не раз удирал от полицейских, устраивал аварии и пьяные драки, от души бил кондуктора поезда Париж — Бордо (правда, позже был оправдан), был изгнан из сборной из-за вопросов дисциплины (французские СМИ писали, что он подрался с главным тренером из-за небольшого количества игрового времени), а совсем недавно даже получил год тюрьмы условно и на такой же срок лишался водительских прав. Довольно много для представителя такой интеллигентной игры, как волейбол, не правда ли?

Но отдельной строкой в его «резюме» можно было бы прописать появление в чемпионате России в сезоне 2013/2014 в составе кемеровского «Кузбасса». Эрвин провел шесть довольно неплохих матчей в Суперлиге, а потом просто собрал вещи и, никого не предупредив, уехал из команды, которую тренировал его же отец — Эрик Нгапет. Папу, конечно, спустя пару матчей из клуба уволили, так как брали семейство французов в Кемерово именно в связке. Но на выходе получилось, что сын подставил своего отца. Плюс разорвал приличный контракт в районе полумиллиона евро в год. Официально причина этого поступка тогда так и не была озвучена, были только слухи, но в этом весь Нгапет.

И вот на этой неделе улыбчивый Эрвин не просто прибыл в аэропорт Казани с семьей и горой чемоданов, а уже сыграл в официальном матче два с половиной сета. Спустя почти полторы тысячи дней веселый француз вернулся в Суперлигу и увидел через сетку напротив тот самый «Кузбасс».

Спиридонов продолжает восстанавливаться после операции. Фото Максима Платонова

«Жаль, Спирик не тренировался с нами»

Свое первое интервью он давал клубному телевидению «Зенита», прячась под козырьком аэропорта «Казань» от дождя. Позже, уже в игровом зале, Эрвин улыбался в камеру тем же ребятам и рассказывал, что хотел бы поскорее потренироваться бок о бок с другим сверхэмоциональным игроком «Зенита», Алексеем Спиридоновым:

— Я провел хорошую тренировку перед игрой с Кемерово, но жаль, что Спирик не тренировался с нами.

«Спирик», к слову, продолжает восстанавливаться после операции, и на той самой первой тренировке Нгапета выполнял лишь беговые упражнения. А на матче с «Кузбассом» для Алексея нашлась самая настоящая работа — в паре с Александром Пшеничным он прокомментировал игру в эфире телеканала «Старт».

Но даже это событие ушло в тень, так как в субботу в Центре волейбола все говорили только о Нгапете. На предматчевой разминке он чуть не попал подачей в боллбоя. До игры болельщики вывешивают большой транспарант с портретом француза и пожеланиями удачной игры в Казани. Сам же игрок уже привычно широко улыбается и весь победный для казанцев первый сет не надевает тренировочную кофту — он всегда наготове в игровой майке.

— Я не ожидал, что проведу так много времени на площадке, — рассказал француз после матча. — Но мы разговаривали перед игрой с тренером, и он сказал, что если во мне будет необходимость, чтобы я был готов играть столько, сколько придется.

«Я не ожидал, что проведу так много времени на площадке», — рассказал француз после матча. Фото zenit-kazan.com



Дебют в наколенниках Вербова

И необходимость в игроке была. Француз — приверженец быстрой игры, заточенной на хорошее видение площадки и вариативность ударов в атаке. Также Эрвин и в сборной, и в своих предыдущих клубах приучил соперников к непредсказуемой сложной подаче. Но его главные козыри — это прием и защита.

Нгапет под громкие овации выходит в середине второго сета, когда «Зенит» проигрывает два очка, и сходу в его присутствии казанцы выигрывают несколько важнейших розыгрышей. При счете 25:24 француз здорово страхует заднюю линию, как по учебнику, технически выверенно ставит руки, и мяч летит прямо в них. Возможно, Алекно-младшему стоило в том моменте отдать передачу именно Нгапету, чтобы тот с пайпа эффектно поставил победную точку в сете, но Лоран пасует на Алексеева, который бьет в аут. Впрочем, довести партию до победы для «зенитовцев» было уже вопросом времени, и они успешно справились с этим спустя всего три розыгрыша — 27:25.

3:8 — начало третьего сета обескураживает хозяев. А при счете 6:9 Лоран с хорошей доводки наконец-то пасует на Эрвина, и тот набирает первое очко за «Зенит». На подаче Михайлова «зенитовцы» делают приличный рывок, но все равно кемеровчанам удается быстренько восстановить отрыв в 5 очков и в итоге без приключений довести дело до победы в сете.

— Хороший игрок, лидер сборной Франции, — поделился своим мнением о Нгапете капитан гостей Антон Карпухов. — Думаю, что он станет лидером и в «Зените». Он здорово и принимает, и атакует. Конечно, сегодня было видно, что он чуть-чуть не в форме.

Да, это «чуть-чуть» бросалось в глаза в атаке, но все же суперуверенная и техничная игра Нгапета на приеме и в защите перевешивала все минусы. Кстати, он провел игру в толстых наколенниках, которые ему перед встречей подарил Алексей Вербов — еще один мастер игры на приеме и в защите.

Владимир Алекно по окончании встречи был скорее напряжен, чем спокоен. Фото zenit-kazan.com



«Лишние кило в атаке»

В четвертой партии ничего выдающегося «Кузбасс» уже не показывал. Мэтт Андерсон быстро сделал брейк, Нгапет помог его удержать, а Алекно-младший начал играть уверенно, как в первом сете и в матче с московским «Динамо». Как итог — разгром со счетом 25:16 и общая победа 3:1.

— В этом году победы доставляют намного больше радости, чем прежде, -Владимир Алекно по окончании встречи был скорее напряжен, чем спокоен. — В каждом матче есть интрига, есть борьба. И это не от того, что ушел Леон. Просто работают законы спорта. Когда на протяжении многих лет все дается легко, то когда-то обязательно будет тяжело. В этом году нам сразу непросто, и думаю, что и дальше будут более напряженные игры, чем в былые времена. Очень рад сегодняшней победе. За молодежь рад. Молодцы и Лоран, и Никита Алексеев, которые реально помогают команде, а не просто выходят на пару розыгрышей.

Главный тренер гостей, финн Туомас Саммельвуо, напротив, был скорее весел, чем хмур:

— В начале игры мы были очень эмоциональны. А во второй партии расслабились и сыграли лучше. Но «Зенит» более уверенно в этой партии играл на стыковых мячах. Наша основная проблема сейчас — это атака. Не можем уверенно сняться с подач соперника. С таким процентом атаки, который мы показали сегодня, побеждать очень тяжело.

Туомас Саммельвуо: «В начале игры мы были очень эмоциональны. А во второй партии расслабились и сыграли лучше». Фото volleyballnews.ru

Нгапет же, не переставая улыбаться, сначала поблагодарил каждого своего нового одноклубника за игру, потом раздал автографы всем болельщикам, кому успел, и уже сделал было шаг к журналистам, но Владимир Алекно отправил его в раздевалку со словами «Давайте потом, пусть отдохнет».

Но француз к прессе все же вышел и довольно общими, но очень эмоциональными фразами поделился впечатлениями о матче и не только:

— Я очень счастлив, это была моя первая игра в этом замечательном зале. Несмотря на долгую дорогу, я сегодня все-таки сыграл. Команда победила, поэтому я безумно счастлив. Конечно, я понимал, что сравнения с Леоном будут неизбежны. Спокойно к этому отношусь. Но для меня гораздо важнее то, что, когда я подписывал контракт, я знал, что Казань — это синоним слова «победа».

Немного охладил пыл подопечного Алекно, который чуть ранее сказал о дебюте легионера следующее:

— Нгапет — это феномен на задней линии. Он здорово принимает, много работает сзади, но впереди есть пока проблемы. Думаю, пару килограммов ему сбросить, и все будет в порядке.