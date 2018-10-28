Как «волки» «Трактор» заглушили: «Нефтехимик» прервал серию неудач победой над обескровленным соперником

Взяв реванш за поражение в последнем розыгрыше Кубка Гагарина

В канун первой в сезоне встречи «Нефтехимика» и «Трактора» официальный сайт нижнекамского клуба выделил три причины, по которым болельщикам необходимо было во что бы то ни стало посетить субботнюю встречу. Главной из них было, конечно же, обещание вернуть атмосферу самой горячей серии последнего розыгрыша Кубка Гагарина. Тогда команда-открытие сезона из Татарстана намеревалась малой кровью пройти скромного соперника по первому раунду, но, несмотря на потрясание бицепсами и махание кулаками, была образцово-показательно «положена на лопатки» дружиной Анвара Гатиятулина. Которая, в свою очередь, стала настоящим открытием плей-офф, дойдя до восточного финала. И вот новое свидание — и горячее желание попавших в пике «волков» отомстить за нанесенные обиды. Удался ли реванш — об этом в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Зачем Падакин променял теплое море на «Каму с утра»?

Из окна квартиры капитана «Нефтехимика» Павла Падакина теперь видно не Черное море, а Кама. «А оно мне надо было?» — периодически, не сомневаюсь, спрашивает сам себя экс-лидер и бомбардир ХК «Сочи», который прельстился на чемпионские коврижки, но, так и не получив в «Ак Барсе» шанса, вынужден был коротать время в окружении молодняка из команды ВХЛ в ожидании обмена. К чести «Сочимена», переход в стан середняка из Нижнекамска он воспринял без единого каприза и, встретив доверие главного тренера, с первой же игры за «волков» начал оправдывать и свое имя, и полученную капитанскую повязку.

Вот и в последней неудачной серии команды, которая началась с домашнего поражения от бывшего клуба Падакина и продолжилась выездом по маршруту Подмосковье — Китай — Дальний Восток, Падакин, как и еще один «экс-черноморец» Адам Полашек, были теми немногими, кого требовательному Назарову не в чем было упрекнуть. Форвард набрал в этих пяти матчах (4 поражения и 1 победа) 4 (2+2) очка, а защитник и вовсе 5 (3+2).

Но команде эта статистика не особо помогла — вернувшись с «края географии», она выбыла из зоны плей-офф и, опустившись на 9-е место, стала готовиться к тяжелой домашней серии. в которой «волкам», кроме принципиального соперника с родины своего наставника, предстоит не менее принципиальное дерби с чемпионом, а также поединок с пытающимся найти свою игру московским «Динамо», руководимым знаковым для хоккейного Нижнекамска специалистом Владимиром Крикуновым.

Даже в условиях «черной полосы» Андрей Назаров — и это всегда делало ему честь, продолжает доверять молодым игрокам и клубным воспитанникам. Они, в свою очередь, на это доверие отвечают старанием — Дамир Шарипзянов продолжает оставаться одним из лидеров команды и вторым (после Полашека) по результативности среди игроков обороны, Марат Хайруллин опережает всех партнеров по количеству силовых приемов, Булат Шафигуллин вызван в молодежную сборную России.

Даже в условиях «черной полосы» Андрей Назаров — и это всегда делало ему честь, продолжает доверять молодым игрокам и клубным воспитанникам



А возвращаясь к Падакину, лучше рассуждать философски. Да, с одной стороны, нападающий вроде бы променял «шило на мыло». С другой, получил возможность поиграть (и «покапитанить») под руководством такого самобытного и харизматичного специалиста, как Назаров, что, несомненно, расширит хоккейные горизонты форварда. Ну и, как я понимаю, есть еще одна сторона, выигравшая от этого перехода. Если частью «сделки по Падакину» стали экс-лидеры играющего в МХЛ «Реактора» Хасанов и Тимеров, то они пришлись как нельзя ко двору провально начавшему сезон «Ирбису». Острые и техничные нападающие, идущие в Казани по графику «очко за матч», просто перезапустили команду Андрея Макарова, которая потихоньку начала побеждать и подниматься по турнирной таблице.

«Уж полночь близится, а Германа уж нет…»

Знаменитую арию из оперы Чайковского «Пиковая дама» применительно к «Трактору» смело можно напевать, заменив предлог «все» на «уж». «Полночь», то есть середина турнирной дистанции, действительно, не за горами, а след тренера Германа Титова из Челябинска простыл. Титов, разбазарив игровое и кадровое наследство, доставшееся ему от предыдущего наставника, подтвердил тенденцию: из знаменитых в прошлом спартаковских хоккеистов получаются тренеры-неудачники. Наблюдается она уже давно и достигла сейчас, на мой взгляд, апогея, когда даже сам «Спартак», убрав из него коренного Епанчинцева, доверили спасать (неслыханное в прежние времена дело) не просто чужаку, а «заклятому динамовцу» Жамнову. А в «Тракторе» штурвал в свои руки взял прославленный воспитанник клуба, двукратный серебряный призер чемпионатов России в составе «Ак Барса» Алексей Тертышный.

Тертышный «Трактор» кое-как отремонтировал. Команда вспомнила фирменный уральский характер и начала, пусть со скрипом и лязганием гусениц, но набирать обороты. Сравните с результатами «Нефтехимика» в последних пяти матчах: поражения от «Сочи», «Витязя», «Адмирала», «Амура» и выигрыш у «Куньлуня» — и победы по буллитам над «Сибирью» и в овертайме над «Авангардом», поражения в овертаймах от «Барыса» и в Ярославле и только один провал — 0:4 в Череповце. Можно почувствовать разницу.

Алексей Тертышный «Трактор» кое-как отремонтировал



И все эти достающиеся потом, кровью и слезами очки, надо учесть, выцарапываются на фоне сплошной эпидемии травм. Причем травм лидеров. Экс-«барс» Захарчук в первом же матче за «Адмирал» надолго «обездвижил» Артема Пеньковского, в лазарете компанию ему и лучшему «трактористу» прошлого сезона Рихарду Гюнге недавно составили лучший бомбардир команды этого сезона (11 (3+8) очков Александр Бергстрем, первый снайпер команды (7 голов) Пол Щехура, лидер по хитам (65) и блокированным броскам (22), хорошо знакомый болельщикам и Нижнекамска и Казани Евгений Рясенский.

Приходится на ходу латать прорехи в и без того не особо плотном составе. Из «Сибири» выменяли челябинского воспитанника Егора Дугина, подписали Юнаса Энлунда, укрепить оборону пригласили крепкого защитника, участника Олимпийских игр и трех чемпионатов мира в составе латвийской сборной Оскарса Бартулиса. И тихой сапой «медведи» подобрались к заветной «восьмерке» — перед очной встречей «Нефтехимик» и «Трактор», занимающие соответственно 9-е и 10-е места, разделяло всего 2 очка.

А где же самый талантливый воспитанник «Трактора» последних лет, блеснувший в прошлом сезоне Виталий Кравцов — спросите вы. С молодым форвардом все в порядке — на его счету 7 (3+4) набранных очков и вызов в молодежную сборную, где он, вероятно, обсудит результат отчетного матча с Булатом Шафигуллиным.

А в завершение превью сухие данные статистики. В 39 проведенных встречах в основное время чаще побеждали татарстанцы — 17 против 16, но за счет двух (против одной) побед в овертаймах и трех выигрышей по буллитам общий перевес по победам (21-18), набранным очкам (43-41) и шайбам (114-107) до рандеву на СКК «Нефтехим-Арене» был на стороне челябинцев.

Общий перевес по победам, набранным очкам и шайбам до рандеву на СКК «Нефтехим-Арене» был на стороне челябинцев



Ошибка судей стала результативной

Соперники вышли на лед с вратарями-дублерами. В свое время поигравший за нижнекамцев Александр Судницын занял пост №1 у гостей, а в хозяйской рамке Андрей Макаров сменил рекордсмена сезона по количеству проведенных в воротах минут (1 227) Илью Ежова. Макаров в чемпионате до субботнего вечера провел всего 33 минуты, причем в игре, которая лавров его команде не снискала (1:6).

Нанеся за первую же минуту три броска по воротам Судницына, подопечные Назарова вполне логично открыли счет уже на 3-й — свою 11-ю шайбу забросил лучший бомбардир команды Пуустинен. Ассистировал финну Аркалов, сделавший себе подарок на 25-летие. Забив, «волки» не стали снижать обороты, тем более что противостоял им состав, в котором все сочетания нападающих и защитников (кроме пары Шимин — Бэйлен) были передернуты. Удвоить счет на 7-й минуте мог Няттинен, вышедший с партнером на одного защитника, но Судницын сыграл безошибочно. Через пару минут выход два в одного повторился, и только на экваторе периода Рыбаков с Кокуевым создали первый момент у ворот хозяев. Первый и до поры до времени единственный — соотношение бросков 15-1 за стартовые 12 минут красноречиво свидетельствует о тотальном превосходстве «Нефтехимика».

И при этом хозяева никак не могли воплотить это превосходство в забитые шайбы — в основном, благодаря Судницыну. Тогда на помощь нижнекамцам решили прийти судьи, которые за 5 минут до первого перерыва наказали гостей штрафом за нарушение численного состава, которого и близко не было. Ошибка арбитров (будем надеяться, не предвзятость) оказалась результативной — уже через 28 секунд после начала розыгрыша лишнего Полашек бросил, а Няттинен удачно подставил на лету клюшку — 2:0. К сирене, возвещающей об окончании первого периода, безголевая серия челябинцев, начатая в матче с «Авангардом» и продолженная в Череповце и Ярославле, составляла уже 140 минут!

Подопечные Назарова вполне логично открыли счет уже на 3-й минуте



Назаров не стал унижать земляков

Во флэш-интервью после первого периода защитник «Трактора» Алексей Петров признал, что «Нефтехимик» превзошел его команду «в действиях и по движению» и сообщил, что второй период «медведи» «должны выиграть». Было любопытно понаблюдать, как Петров и его партнеры смогут выполнить это обещание после того, как первую треть встречу они проиграли со счетом 0:2 при неправдоподобном соотношении бросков 2-20.

Второй период начался с удалением за лишнего человека на льду уже у нижнекамцев. Ни одного броска за 2 минуты большинства челябинцы по владениям Макарова не нанесли, хотя одну острую ситуацию все же создали. Хозяев же, легко отзащищавшись, ответили россыпью очередных выходов нескольких форвардов на одного защитника и голом Хайруллина, не засчитанным по причине нахождения Авцина в площади ворот. На 26-й минуте в подозрительно мирно проходящем поединке случилась и первая драчка — около «пятака» Макарова сцепились Волгин и лучший бомбардир встреч между «Трактором» и «Нефтехимиком» Глинкин.

Эта сшибка, увы для зрителей, которых обещали «окунуть в атмосферу плей-офф», к «пожару на льду» не привела. Разве что дала старт череде нескольких удалений. Гости несколько оживились и даже пару раз угрожали воротам Макарова, а хозяева, чувствуя свое огромное игровое преимущество, играли в эконом-режиме, вероятно, имея в виду предстоящие встречи. В конце совсем завядшего второго периода еще один, и более ценный, презент к юбилею, сделал себе именинник Аркалов, забросивший свою первую шайбу в сезоне и сделавший счет 3:0.

После второго периода, отвечая на вопрос корреспондента о малорезультативном втором периоде, нападающий нижнекамцев Булат Шафигуллин сделал реверанс в сторону окончательно заглохшего «Трактора»: «Соперник очень хорошо играет, принимают шайбы на себя, трудно им забить». Что же, политкорректность молодого игрока легко объяснима — можно было добавить, что его команда, создав себе задел, не очень-то и жаждала добивать «полумертвого» соперника. А может, этого не хотел в первую очередь уроженец Челябинска Андрей Назаров.

В дебюте третьего периода «медведи» показали, что еще не впали в зимнюю спячку



В дебюте третьего периода «медведи» показали, что еще не впали в зимнюю спячку, и усилиями Райана Стоа сократили разрыв в счете, прервав рекордную в этом сезоне для КХЛ 167-минутную серию без заброшенных шайб. Возможно, на их активность повлияло появление в воротах основного кипера Демченко. Назаров наградил подопечных гневной тирадой за расслабленность, и те не без труда начали возвращать себе инициативу.

До конца встречи на площадке шла довольно равная борьба, причем гости уже стали на этом отрезке превосходить хозяев по количеству бросков и атак. Самую верную возможность изменить результат имели, однако, не они, а Пуустинен, за 6 минут до финальной сирены проигравший Демченко чистый выход «один в ноль». Завершилась же встреча голом в пустые ворота, который забил Руохомаа — таким образом, все нападающие ударной финской тройки хозяев отличились по разу.

Победив убедительно по игре, пусть и скромно по счету (3:1), «Нефтехимик» не дал принципиальному сопернику догнать себя в таблице, отошел от неудачного турне и поднял себе настроение на долгую семиматчевую домашнюю серию, изюминкой которой станет второе в «регулярке» татарстанское дерби, которое состоится на «Нефтехим-Арене» уже через неделю, 3 ноября. Не стоит сомневаться, что больше всех этого матча ждет капитан «Нефтехимика» Павел Падакин.

Андрей Назаров: «Никакая это не месть, это — хоккей!»

После матча главный тренер «Нефтехимика» выразил удовлетворение игрой своей команды.

— Вы сыграли активно, перебросали соперника. Это была месть за плей-офф?

— Никакая это не месть, это — хоккей! Очень хочу поблагодарить болельщиков, они соскучились по хоккею и здорово болели за нас. Мы показали на выезде хорошее движение, но проиграли подряд два матча. Сегодня я попросил ребят сыграть построже, но так же активно, и они забили четыре гола.

— Как будете отмечать победу и день рождения Ильи Аркалова?

— Как будем отмечать? Не знаю, спросим у него.