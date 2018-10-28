Видео недели: трагедия с фанатами ЦСКА, шутка Путина про орлана и стихия в Сочи и Риме

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Путин — Болтону: «Ваш орлан все оливки склевал?»

На прошедшей недавно официальной встрече президент России и помощник президента США по нацбезопасности высказались в пользу диалога двух стран и наметили встречу лидеров в Париже. Переговоры не обошлись без «подкола» со стороны Владимира Путина.

Обрушение эскалатора с российскими болельщиками в Риме



В Риме на центральной станции метро обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА. Есть пострадавшие.

Шутка от Нурсултана Назарбаева

Главу Казахстана спросили, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты. В ответ единственный президент в истории Казахстана решил пошутить: «Если я в 2020-м уйду, кто будет обеспечивать добрую жизнь для детей наших маленьких».

Депутатский эксперимент: выжить на 3,5 тысячи в месяц



Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко начал эксперимент, во время которого планирует прожить на 3,5 тыс. рублей в течение месяца.

ЧС в Краснодарском крае

Мощнейшие ливни затопили Краснодарский край. Сильнее всего пострадали Сочи и Туапсе. Стихия уже нанесла огромный ущерб: размыла дороги, затопила десятки домов, повалила мост. Имеются жертвы среди людей.

Как человек научил гусят летать



Михаэлль Кветинг выучил «гусиный», чтобы воспитать выводок гусят. Он даже научил птенцов летать!

Наводнение в Риме

В Риме из-за сильного дождя с градом несколько станций метро оказались затоплены, а дороги в центре итальянской столицы превратились в реки.

Обвал дороги вместе с людьми в Турции



В турецком округе Диярбакыр обвалилась часть дороги. Камера наружного наблюдения запечатлела момент обвала. К счастью, сотрудницы медучреждения, которые оказались в тот момент на злополучной дороге, получили лишь легкие травмы.

Массовая миграция скатов

Житель США снял на видео массовую миграцию скатов у берегов острова Марко в штате Флорида.

Доползти до финиша со сломанной ногой



Во время марафона с эстафетой в японской префектуре Фукуока одна из спортсменок сломала ногу и около 200 метров ползла к финишу на коленях. Менеджер ее команды снял спортсменок с соревнования, но судья по какой-то причине не сообщил об этом бегунье.

Стрижи над Казанью



На фотокамеры казанцев попали полеты пилотажной группы «Стрижи» в небе столицы Татарстана.