Истребители над центром Казани: «Стрижи» на видео из соцсетей
Сегодня пилотажная группа «Стрижи» совершила тренировочные полеты в небе Казани. Истребители МиГ-29 зафиксировали многие пользователи соцсетей.
Осень настала
Холодно стало
Но как преобразилась небо в #Казань
за время ильсурраисыча pic.twitter.com/9Ll2uABMhJ
— Jules Winnfield (@winnfieldjules2) 26 октября 2018 г.
Шум от пролетающих самолетов напугал многих жителей Казани.
Напомним, что завтра, 27 октября, пилотажная группа примет участие в акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».
Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России была сформирована 6 мая 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.
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