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Истребители над центром Казани: «Стрижи» на видео из соцсетей

13:44, 26.10.2018
Истребители над центром Казани: «Стрижи» на видео из соцсетей

Сегодня пилотажная группа «Стрижи» совершила тренировочные полеты в небе Казани. Истребители МиГ-29 зафиксировали многие пользователи соцсетей.

Шум от пролетающих самолетов напугал многих жителей Казани.

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Публикация от Daem-on (@daemonkzns) 26 Окт 2018 в 12:35 PDT
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Публикация от Михаил Савеличев (@swordenferz) 26 Окт 2018 в 3:27 PDT


Напомним, что завтра, 27 октября, пилотажная группа примет участие в акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».


Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России была сформирована 6 мая 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Общество Татарстан
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