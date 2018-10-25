«О массовом спорте замолвите слово...»

Почему Казань «недружелюбна» к лыжникам и велолюбителям

Фото: Олег Тихонов

Казани остро не хватает инфраструктуры для массовых занятий лыжным и велосипедным спортом, считает спортивный судья по велоспорту, общественный активист в области «эко-защиты» Фарид Ахметов. Эксперт по развитию велотранспортной инфраструктуры описывает имеющиеся в городе условия для лыжников и велосипедистов-любителей, полагая, что эта информация может быть полезной не только для читателей «Реального времени», но и для руководителей соответствующих подразделений исполкома. «Доступность массовых видов спорта в городской среде — это прежде всего их задача», — уверен он.

Со школьной скамьи



Учась в средней школе, многие из нас не особенно задавались вопросом, что означает привычное слово «физра» — физкультура. Главное в нем — слово «культура», которую в школе нам пытались привить различными способами: где-то игровыми видами спорта, а где-то гонками на старых деревянных лыжах на жалящем морозном ветру и спринтовыми забегами, шоковыми для детских организмов. Лично у меня от школы остались довольно странные чувства к спорту, и лишь в университете настоящий подвижник педагог КГУ Александр Белов смог привить мне, как и всей нашей группе студентов-физиков, живой интерес к практике спорта, который у многих сохранился до сих пор.

Учебный опыт у всех людей разный, но основу отношения к спорту часто закладывают родители: на семейных выездах в лес на лыжах, на дачу на велосипедах, непринужденными играми с мячом, заплывами на открытой воде. Потом родители нередко отдают ребенка в детско-юношескую спортивную школу, а далее его достижения могут быть вписаны в анналы родного города, региона или страны. Так или иначе, большой спорт, которым принято гордиться, начинается с малого: с массового спорта в городе, с уровня оснащенности и тренерского состава ДЮСШ.

На фоне достижений профессионального спорта массовый спорт часто остается незамеченным. Он как малыш, путающийся под ногами больших дядей с миллиардным бюджетом, которые гибкой статистикой и бравурным отчетами смогут обосновать, что наш малыш уже играет на уровне NBA. Однако объективную картину можно увидеть в количестве и качестве объектов инфраструктуры, ДЮСШ по видам спорта и проводимых соревнований. В массовом плане косвенным параметром оценки также является рынок экипировки: насколько разнообразно представлены товары среднего и высшего ценового сегмента. Не секрет, что казанским спортсменам нередко приходится закупаться экипировкой в других городах.

Итак, аудитория спорта условно состоит из следующих категорий: спортсмены-профессионалы, учащиеся ДЮСШ, спортивные команды вузов, выпускники ДЮСШ, продвинутые физкультурники и физкультурники-любители. Последние четыре категории (совокупно — 95%) представляют собой аудиторию массового спорта.

На фоне достижений профессионального спорта массовый спорт часто остается незамеченным. Фото Олега Тихонова

Массовые виды спорта

В сентябре 2016 года на заседании совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин предложил уменьшить финансирование профессионального спорта, а деньги направить на создание системы поддержки перспективных спортсменов из массового спорта.



Для начала будет справедливо отметить, что ныне «массовый спортсмен» сменил советские городские рекреации на комфортные фитнес-залы с саунами и прочим, поскольку предпринимательская конкурентная среда создала многообразие качественного сервиса, с которым, увы, сложно конкурировать традиционным массовым видам спорта. Конечно же, практика аэробных тренировок на свежем воздухе полезнее — в лесопарках качество воздуха гораздо выше, чем в помещениях фитнес-комплексов, расположенных вдоль крупных автодорог.

В своем обзоре я не буду касаться вопросов инфраструктуры для плавания и бега. Для плавания в столице Татарстана работает множество бассейнов, для круглогодичных беговых тренировок подходит центральный манеж и в целом городская среда, доступная пешеходам. Не так просто обстоят дела с велоспортом и лыжным спортом.

В Казани проводятся соревнования с участием различных возрастных категорий спортсменов. Фото Ирины Анисимовой

Лыжный спорт

На данный момент в Казани функционирует одна ДЮСШ по лыжным гонкам, насчитывается 5 филиалов, тренировочные ареалы которых раскиданы по рельефным лесопаркам и паркам города (каскад трамплинов в Дербышках, Горкинско-Ометьевский лес, стадион «Локомотив», пос. Залесный, «Телевышка»). В городе проводятся соревнования с участием различных возрастных категорий спортсменов. В Казани существует довольно большое сообщество лыжников, добровольно распределяющих между собой дополнительные затраты на инфраструктуру и поддержку школ.

Особо стоит выделить такой пример частной инициативы: одна из лучших трасс Казани построена в поселке Чебакса, благодаря энтузиазму Ильдара Нугманова — руководителя одного из казанских предприятий. Пользование этой трассой абсолютно бесплатное, предприятием закуплен единственный в городе-миллионнике ратрак для утрамбовки лыжных треков. На общем фоне также выделяется группа энтузиастов, ежегодно обслуживающих уникальный «домашний» лыжный трек «Запретка».

С точки зрения массового и детского спорта важно, чтобы тренировочный ареал располагался недалеко от места проживания. По этому признаку налицо слабая обеспеченность города лыжной инфраструктурой. То есть в будни после рабочего дня горожане практически не имеют доступа к тренировочным лыжным ареалам.

Карта распределения лыжных трасс по районам высокой плотности проживания горожан



От светло-желтого до оранжевого меняется плотность проживания. Фиолетовый цвет — рельефные лыжные трассы под коньковый и классический стили. Голубой цвет — ареалы стихийных лыжней, натаптываемых обывателями

На карте отчетливо выделяется Ново-Савиновский район, где такая инфраструктура напрочь отсутствует. При том Горкинско-Ометьевский парк является единственным парком, удовлетворяющим нужды аудитории лыжного спорта, на половину города.

Там же имеется единственный в городе освещенный трек, соответствующий запросам лыжников. В 2017 году после многочисленных скандалов тренеры добились, чтобы трассу огородили забором, сделав ее недоступной для тюберов и саночников, разрушающих покрытие спортивной трассы.

Этим проблемы лыжников не ограничиваются. Недавние прения по генплану также напрямую касаются лыжного спорта: планируемая широкополосная дорога через Нагорный-Дербышки срезает в парке ключевые участки лыжной трассы, на которой тренируются учащиеся ДЮСШ «Барс».

В летний период времени лыжники не оставляют тренировки и переходят на лыжероллерную экипировку, но, увы, инфраструктуры для этого в Казани для этого тоже нет. Сам этот факт вызывает удивление — например, в Уфе, Ижевске и даже Зеленодольске еще в советские времена были обустроены лыжероллерные трассы, обычно на базе биатлонных комплексов.

Вот уже 2 года казанские лыжники-активисты добиваются создания лыжероллерного трека на базе старого моста третьей транспортной дамбы. При должном подходе объект мог бы обслуживать аудиторию велоспорта и триатлона. К сожалению, муниципальные чиновники отвечают только отписками — ждут приказа начальства сверху.

Планировочные решения для создания лыжероллерной трассы



Голубая линия — основной трек лыжероллерной трассы. Синяя и оранжевая линии — потенциальные участки для включения их в трассу в зимний период

Казанский велоспорт: от исторических достижений к проблемам современности

Мир велоспорта в целом представлен целым спектром видов, в том числе множеством экстремальных дисциплин: шоссе и циклокросс, маунтинбайк (олимпийский кросс-кантри, эндуро, даунхил, вело-фрирайд, фор-кросс, слопстайл, стрит), BMX (рейсинг, фристайл), велотриал и др. Из них несколько дисциплин стали олимпийскими. С точки зрения массовости маунтинбайк (езда по пересеченной местности) является самым практикуемым велоспортом, но историческое первенство — за шоссейными гонками, этот спорт существует уже 150 лет.



В советские времена отношение государства к развитию велоспорта было достаточно серьезным. В Татарской АССР шоссейный велоспорт развивался в трех городах: Казань, Зеленодольск, Набережные Челны. В Казани работали четыре ДСО (добровольные спортивные общества на базе трудовых коллективов) и велосекция при КХТИ. В первенстве города участвовали сотни спортсменов-казанцев. Велась работа с молодежью. В активе казанско-зеленодольского велоспорта были и свои «мастера-международники»: Александр Волгушев, Ильдар Губайдуллин. Через велоспорт прошли многие известные казанцы, в том числе автогонщик Сергей Доронкин и фотограф Сергей Ермолаев. На слуху были имена легендарных тренеров Владимира Будкина и Фоата Сафина. В 80-х годах в Казанском университете преподавал легендарный спортсмен-международник, почетный президент Федерации велоспорта России и основатель компании ИТЕРА, меценат Игорь Макаров.

Увы, в 90-е годы велоспорт в Казани практически исчез. В городах республики уровень спорта сохранился благодаря работе ДЮСШ — в Набережных Челнах, Зеленодольске, Бугульме. Детско-юношеская школа или ее филиал в Казани так и не были созданы. Этот вопрос часто поднимался в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ, но дальше разговоров дело не пошло: много вопросов по наличию кадров (готовых работать за скромную ставку тренера), условиям тренировочной базы (которую, в свою очередь, должен предоставлять муниципалитет), наличию поблизости тренировочной трассы. Все эти вопросы вполне решаемы, но «воз и ныне там».

Развитие детско-юношеского и массового спорта лежит в спектре задач муниципальных органов, однако дело явно буксует. Последнюю массовую велогонку по улицам города инициировали в середине 2000-х годов. Активное участие в этом принимала тогда группа организаторов экстремальных соревнований под брендом «Икс-Фактор». Но, исчерпав свой интерес, организаторы переориентировались на другие области деятельности.

Развитие детско-юношеского и массового спорта лежит в спектре задач муниципальных органов, однако дело явно буксует. Фото Романа Хасаева

С тех пор случились две девальвации рубля, которые сократили рынок велоэкипировки. Без проводимых мероприятий количество практикующих спортсменов и физкультурников серьезно сократилось. Практически полное отсутствие актуальных для горожан оборудованных веломаршрутов тоже не способствует популяризации велоспорта, снижает и без того низкий уровень его восприятия в массах горожан, которые могли бы безопасно практиковать активность на велосипеде, рождать интерес у подрастающего поколения, образовывать зрительскую аудиторию на трибунах зрелищных соревнований.

Бесспорно, прогрессом движет частная инициатива. По части популяризации велоспорта среди детей (особенно малышей) есть явный прогресс — с 2011 года каждый сезон группа организаторов из клуба НЕГОНКИ проводит несколько масштабных спортивных фестивалей под брендом «Обгоняйка». В России это крупнейшее мероприятие из подобных. Фестиваль собирает до 500 детей-участников.

В 2010 году при той же аудитории велоклуба НЕГОНКИ образовалось сообщество организаторов гонок по олимпийскому кросс-кантри (легкая версия маунтинбайка) под брендом «Кубок Шурале». За 7 лет активисты этого сообщества провели в парках Казани десятки разнообразных гонок по пересеченной местности, в том числе и несколько первенств республиканского уровня. В 2014 году в велоклубе начал зарождаться интерес к проведению веломарафонов. Нынешние фанаты веломарафонов из ближайших городов Поволжья часто участвуют в Введенском и Киндерском марафонах. Велоспорт продолжает дышать благодаря местным активистам и ряду сотрудников Минспорта РТ. Увы, участие муниципалитета замечено не было.

Аудитория велотуристов растет стабильно — проводятся соревнования по ориентированию на местности ADS-Open и Kama Bike Adventure.

Для развития спорта недостаточно лишь соревнований, приоритетно наличие доступной инфраструктуры для регулярных тренировок. Для мантинбайка необходимо наличие пространства для практики аэробной циклической нагрузки и экстремальных треков на парковом ландшафте. Немалым количеством трудочасов активистам удалось создать тренировочный трек «Шурале» (протяженностью 3 километра в компактной локации) на базе ландшафтной лыжной трассы авторства тренера В.И. Кокуркина в спортивной зоне Горкинско-ометьевского парка. К сожалению, администрацией парка этот проект не поддерживается, т. к. на этой территории у велоспорта отсутствует официальный статус тренировочного ареала — подобия ДЮСШ у лыжного спорта. В результате права велоспортсменов ущемляются.

Каждый сезон группа организаторов из клуба НЕГОНКИ проводит несколько масштабных спортивных фестивалей под брендом «Обгоняйка». Фото Дмитрия Резнова

Несколько лет назад в районе парка Горького при строительстве примыкающей к мосту дороги была уничтожена трасса для вело-фрирайда, построенная усилиями велосообщества. Альтернативы предложено не было.

С BМХ дела обстоят вроде бы получше: для его практики на любительском уровне вполне достаточно перил и лестничных пролетов, скейт-парка в сквере «Континент» и памп-трека в Горкинско-Ометьевском парке. Хотя проблема тренировки в зимний период времени не решена абсолютно: первый и последний в Казани крытый спот «Ковчег рампы», не найдя поддержки, закрылся через год работы.

Имеющийся памп-трек в Горкинско-Ометьевском парке по определению не может покрыть инфраструктурные запросы экстремального велоспорта. Памп-трек позволяет отработать определенные технические навыки, которые для большинства видов велоспорта являются лишь частью тренировочного процесса. Такие навыки актуальны в более экстремальных дисциплинах велоспорта, где менее приоритетны навыки циклической аэробной нагрузки — основы велоспорта. На данный момент на памп-треке требуется постоянная модерация, чтобы вопреки регламентам (написанным на малозаметных стендах) отдыхающие не выпускали своих малышей на экстремальную трассу для взрослых, где скорости велосипедистов на некоторых участках достигают 30 км/ч. Столкновения случаются там каждый день: конфликты, травмы, иногда скорая помощь.

Хотелось бы завершить обзор по велоспорту в позитивных тонах — явить имена и достижения наших современников, способных вдохновить казанскую молодежь на спортивные подвиги: двукратный чемпион России по велотриалу Сергей Бандеров, двукратный чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, чемпион России по фор-кроссу Тимур Сагдеев.

Пожелаем казанскому велоспорту роста и удачи в развитии!