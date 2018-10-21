«Татаро-башкирское дерби»? Забудьте, в футболе такого не будет никогда

Томаров и Бердыев расписали нули в Уфе

«Татаро-башкирское» дерби в футболе никак не приживается. Если хоккейные матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом» вызывают болельщицкий ажиотаж еще до начала игры, то встречи «Уфы» и «Рубина» зачастую даже не собирают аншлаг на трибунах стадиона «Нефтяник» в Башкортостане. О том, как прошло «зеленое дерби»-лайт — в репортаже «Реального времени» из Уфы.

Полупустые трибуны. Это точно дерби?

В текущем сезоне в активе казанской команды нет поражений на в гостях, но и побед в четырех матчах добыто еще не было. Татаро-башкирское дерби как нельзя лучше подходило для того, чтобы, наконец, прервать эту безвыигрышную серию.

Против такого расклада выступали хозяева поля. У «Уфы» нынешний сезон получается особенным из-за дебюта башкирской команды в еврокубках. Из Лиги Европы подопечные Томарова вылетели еще в августе, но от последствий форсированной подготовки к сезону начали оправляться только сейчас. Предпоследнее место в турнирной таблице может вводить в заблуждение — игра «Уфы» уже давно не соответствует занимаемой позиции. Потихонечку втягиваются в основную обойму летние новички, в частности, люксембуржец Тилль и вовсе стал новым лидером уфимцев. Так что противостояние соседних республик в Уфе ждали с большой долей оптимизма.

Правда, антураж дерби в футболе пока далек от того, что долгие годы сопровождает хоккейные матчи «Ак Барса» и «Салавата». За несколько дней до большого футбола «зеленое дерби» прошло в Казани — и полные трибуны «Татнефть-Арены» гнали вперед команды, показавшие в итоге искрометную игру. Ждать подобного от футболистов не представлялось возможным, и полупустой стадион «Нефтяник» это вполне убедительно продемонстрировал.

Полупустой «Нефтяник» продемонстрировал — ждать продолжения «зеленого дерби» от футболистов не представляется возможным. Фото vk.com/ufafc



Первый тайм остался за «Уфой»

По началу матча казалось, что игра пройдет под диктовку «Рубина». Казанцы владели инициативой и подолгу разыгрывали мяч возле штрафной уфимцев. Но дивидендов такой футбол не принес, гости практически не угрожали воротам Беленова. Картинное падение Устинова с выпрашиванием пенальти на 18-й минуте стало последней яркой атакующей акцией в исполнении «Рубина» в первом тайме. Далее на поле по-настоящему играли лишь футболисты «Уфы». Сколько Бердыев не негодовал у бровки, его подопечные вновь провалили большой кусок матча.

«Уфа» хорошо использовала слабые стороны «Рубина» на флангах обороны, да и в целом было заметно, что «горожане» неплохо подготовилась к игре. Особенно часто проваливалась зона ответственности Кудряшова и Граната. Тилль, Сухов и Сысуев постоянно разыгрывали мелкие комбинации, которые заканчивались опасным проникновением в штрафную. Каскад ошибок на левом фланге привел к тому, что Сысуев вывалился в гордом одиночестве прямо к воротам казанцев, однако переправить мяч в сетку не сумел.

После этого хозяева буквально обложили владения «Рубина» угловыми, которые в большинстве своем завершались неприятными дальними ударами или выстрелами в упор. При этом наилучший момент для открытия счета имел Игбун. Уфимцы вновь разложили по полочкам оборону гостей и довели мяч до их штрафной, где Коновалов лишь со второй попытки забрал снаряд в свои руки. Бердыев после матча признал провал казанцев в конце первой половины игры.

«В начале матча мы контролировали игру, правильно располагались. Но потом начали выдумывать из простого сложное, сами игру сломали. И надо отдать должное «Уфе», которая этим воспользовалась, и нам было очень сложно в конце первого тайма», — сказал главный тренер «Рубина».

Наилучший момент для открытия счета имел Игбун. Фото vk.com/ufafc



«Рубин» перестал прессинговать и удивил

Перерыв в матче, кажется, пошел больше на пользу «Рубину». По крайней мере, в первые 20 минут второго тайма хозяева практически не имели подходов к воротам казанцев. Сами гости, хоть и не владели мячом, частенько убегали в острые контратаки.

Примечательно, что игроки «Рубина» отказались от высокого прессинга и организовывали переход из обороны в атаку другими способами. Отказ гостей от привычного стиля поставил в уфимцев неудобное положение. Тренер «Уфы» после игры признался, что именно отсутствие прессинга со стороны соперника вынудило их уменьшить агрессию в атакующих действиях.

«Во втором тайме мы шли вперед менее агрессивно. Просто так получилось, что «Рубин» немного отошел назад, перестал прессинговать. Поэтому мы уже не могли создавать столько моментов, как было в первом тайме. Хотели победить, но мы довольны ребятами, которые сегодня провели очень достойную игру», — сказал Вильям де Оливейра в эфире телеканала «Матч Премьер».

В первые 20 минут второго тайма хозяева практически не имели подходов к воротам казанцев. Фото rubin-kazan.ru

«Уфа» не реализовала свои моменты, но Томаров доволен

Немного придя в себя от перестановок в игре «Рубина», хозяева поля принялись за повторение комбинаций первого тайма. В заключительные 15 минут матча «Уфа» окончательно закрепилась на половине поля казанцев. После игры Курбан Бердыев скажет, что его команда создала больше моментов, чем соперник, но согласятся с тренером не все. Хозяева контролировали ход встречи, а контратаки противника не отличались разнообразием. Несколько моментов загубил Азмун, но говорить о каком-то преимуществе «Рубина» не приходится.

За последнюю десятиминутку уфимцы могли забить трижды. Два подряд удара в упор от Тилля и Сухова отразил Коновалов, а Игбун попал в сетку с внешней стороны. До этого неплохо развернул защитника Кротов, но ему также не хватило мастерства. С такой игрой, которую показала «Уфа», результат не заставит себя ждать. Единственный минус, мешающий реализации, кроется, кажется, исключительно в отсутствии у «горожан» наконечника атак. Как бы там ни было, именно хозяева могут занести эту игру в актив, а вот казанцы вновь большую часть времени провели невразумительно. Об этом же говорил главный тренер «Уфы» Сергей Томаров после игры.

«Уфа» не реализовала свои моменты, но Томаров доволен. Фото vk.com/ufafc

— Получилась довольно качественная игра, одна из лучших в нынешнем сезоне. Мы создали много моментов, и практически ничего не дали создать сопернику, за исключением контратак на последних минутах. Это, конечно, радует. Но я разочарован результатом, считаю, что мы сегодня должны были заработать три очка. В нашей ситуации быть довольным ничьей, наверное, неправильно.

— По ходу матча вы сделали лишь одну замену.

— Те игроки, которые был на поле, играли неплохо, поэтому смысла менять их не было. В первом тайме у Тилля было много моментов со штрафных и угловых, и мы достаточно много работаем над этим компонентом. Но и тут, безусловно, важна удача.