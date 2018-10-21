Видео недели: Сечин-вампир, отказ Золотова от дебатов и мученики по версии Путина

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«Мы, как мученики, попадаем в рай»

На этой неделе президент России на форуме в Валдае заявил, что не боится уничтожения россиян в ядерной войне. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал Владимир Путин.

Сечин-вампир



Перед встречей президентов России и Египта глава «Роснефти» Игорь Сечин решил перевоплотиться в вампира, сделав себе клыки из драже Tic Tac.

Пенсионерка подарила министру веревку и мыло



В Новосибирской области пенсионерка передала необычный подарок министру труда и социального развития Ярославу Фролову — веревку, мыло, коробок спичек и пачку соли. Она сделала это в знак протеста против планируемого повышения прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей («подарочный набор» обошелся как раз в эту сумму).

Эрдоган заснул рядом с Додоном



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Мероприятие проходило в Кишиневе, куда Эрдоган впервые приехал с официальным визитом.

Причина трагедии в Керчи — несуществующая компьютерная игра?



Бурю негодования на этой неделе вызвало выступление «эксперта» Филиппа Гросс-Днепрова в эфире радиостанции «Вести FM» по следам трагедии в керченском политехническом колледже. Спикер заявил, что одной из причин произошедшего могло стать увлечение подростка, устроившего бойню, компьютерной игрой «Дока-2». По его словам, в этой игре можно создать локацию в виде школы, а затем убивать людей самыми изощренными способами. Отметим, что такой игры не существует в природе, как и геймплея, полностью выдуманного «экспертом».

Кадыров пригласил ингушей митинговать в Чечню



Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров отреагировал на протесты в Ингушетии: «Раз вы настоящие мужчины, попробуйте провести митинг на моей территории».

Золотов отказался от дебатов с Навальным



На этой неделе оппозиционер Алексей Навальный ответил на вызов главы Росгвардии Виктора Золотова. Напомним, последний вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер сообщил, что принимает приглашение главы Росгвардии, однако уточнил, что, по правилам, именно он должен выбрать оружие. Таким образом, Навальный пригласил Золотова разобраться на дебатах. Вот что на это ответил генерал.

Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожения «Девочки с воздушным шаром»



Андеграундный художник Бэнкси раскрыл подробности произошедшего на аукционе «Сотбис». Напомним, его картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после продажи за 1,4 миллиона долларов. Оказывается, она должна была пройти через измельчитель полностью.

Брэдли Купер подпевает песенкам из «Фиксиков»



Известный американский актер, четырехкратный номинант на «Оскар» Брэдли Купер рассказал на французском шоу о том, что наизусть знает детские песенки на русском. Дело в том, что их очень любит его дочь.

Новый японский робот-змея



Ученые из Университета Киото разработали робота-змею, способного быстро забраться по вертикальным лестницам. С какой целью был создан этот робот, исследователи не рассказали.