Куда пойти в Казани: полет «Стрижей», горловое пение и фестиваль французского кино

Афиша мероприятий с 22 по 28 октября

Следующая неделя в Казани начнется с международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой. В «Смене» обсудят финский дизайн, казанцам расскажут о составе метеоритов и покажут французское кино на языке оригинала. Ближе к концу недели в Казани встретятся специалисты ресторанного и гостиничного бизнеса. Планируйте с «Реальным временем».

В Казани пройдет фестиваль-конкурс имени Альфии Авзаловой (+12)

22 октября состоится первый международный фестиваль-конкурс имени Альфии Авзаловой. В Гала-концерте примут участие лауреаты конкурса и гости фестиваля — звезды эстрады Татарстана и России, зарубежные артисты.

Начало: 18.30. Стоимость билетов: 1000—2100 рублей.

В «Смене» обсудят особенности скандинавского дизайна на примере Финляндии (+12)

22 октября в «Смене» специалист Московского музея дизайна Татьяна Зборовская прочтет лекцию «Финляндия. Дизайн как преодоление препятствий» — о подробностях создания самых известных финских дизайн-объектов. Через историю вещей эксперт раскроет секрет, как предмет объединяет людей и делает жизнь лучше и проще.

Начало: 19.30, вход свободный

Татьяна Зборовская прочтет лекцию «Финляндия. Дизайн как преодоление препятствий». Фото Ильи Репина

Казанцы смогут узнать о составе метеоритов (+0)

С 22 октября по 20 января в музее Н.И. Лобачевского откроется выставка, посвященная достижениям современной науки в познании строения и происхождения Земли и Вселенной. На выставке можно будет увидеть значительную часть метеоритной коллекции Геологического музея им. А.А. Штукенберга, включающей 242 наименования метеоритов, тектитов, импактитов, собранных в разных уголках Земного шара.

Начало: 9.00. Стоимость билетов: 100—150 рублей.

Институт культуры приглашает на «День первокурсника» (+0)

24 октября Казанский государственный институт культуры приглашает отметить фестиваль студенческого творчества «День первокурсника». В этом году события будут развиваться в импровизированном зале суда, где строгим и справедливым судьям предстоит решать судьбу новоиспеченного студента.

Начало: 15.00, вход свободный.

Казанский государственный институт культуры приглашает отметить фестиваль студенческого творчества «День первокурсника». Фото fb.ru



Творческая лаборатория «Угол» приглашает на фестиваль французского кино (+18)

С 24 по 26 октября в творческой лаборатории «Угол» пройдет фестиваль французского кино. В программу вошли три фильма современного французского кинематографа, на языке оригинала с русскими субтитрами: «Полина», «Бель и Себастьен», «Наследники».

Начало: 19.00. Стоимость билетов: 200 рублей, студенты и дети — 100 рублей.

В Казани встретятся гуру ресторанного и гостиничного бизнеса (+0)

С 24 по 26 октября на «Казанской ярмарке» состоится выставка Horeca by Kazan 2018. На одной площадке встретятся гуру ресторанного и гостиничного бизнеса — российские и локальные производители, поставщики технологической, пищевой и другой продукции для сегмента Horeca.

В галерее «Хазинэ» расскажут о русско-американском художнике Николае Фешине (+12)

25 октября Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан приглашает на экскурсию «Русско-американский художник Николай Фешин» и концерт вокальной-инструментальной музыки «Из России в Америку». О жизни и творчестве Николая Ивановича Фешина расскажет старший научный сотрудник Роман Гатилов.

Начало: 18.00

Музей изобразительных искусств приглашает на экскурсию «Русско-американский художник Николай Фешин». Фото maslovka.org

В филармонии можно послушать тувинское горловое пение (+0)

25 октября в Татарской государственной филармонии выступит Тувинский национальный оркестр. Гости услышат необычные музыкальные инструменты и горловое пение. Репертуар оркестра опирается на композиторов молодого поколения — Буян-Маадыра Тюлюша, Чойгааны Комбу-Самдан, Оксаны Тюлюш, Андрея Монгуша.

Начало: 18.30. Стоимость билетов: 250—800 рублей.

В Казань прилетят «Стрижи» (+0)

27 октября на территории Центра семьи «Казан» пройдет казанский этап всероссийской акции Минобороны России «Служба по контракту — твой выбор!». В рамках мероприятия запланировано 20-минутное выступление пилотажной группы ВВС России «Стрижи». В рамках акции «Служба по контракту — твой выбор!» показательное выступление продемонстрируют парашютисты, бойцы рот специального назначения.

Начало: 10.00, вход свободный.