Пермский край и китайская провинция Цзянси подписали соглашение о сотрудничестве

В Китае был подписан меморандум об установлении дружеских отношений между Пермским краем и местной провинцией Цзянси.

Соглашение было заключено в рамках встречи главы региона Максима Решетникова с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянси Лю Ци. Также был подписан документ о торгово-экономическом сотрудничестве Пермского края и провинции Цзянси.

«Основные направления нашего сотрудничества — это образование, сельское хозяйство, деревообработка, авиационные технологии. В конечном счете, итогом сотрудничества должно стать повышение качества жизни в наших регионах», — отметил Решетников.

Добавим, первые соглашения о сотрудничестве по образованию между регионами были подписаны в 2013 году, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

Напомним, ранее стало известно, что Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми.

