«Нефтехимик» больше не фарм «Рубина» — и это приносит плоды

Уткульбаев выводит футбол в Нижнекамске на новый уровень

Прошлый сезон сложился для нижнекамского футбола не сказать что провально, но назвать его успешным тоже значило бы погрешить против истины. Команде под управлением Юрия Уткульбаева никак не удавалось показать результат, достойный сделанных в нее вложений. Но с наступлением нового сезона, дела в «Нефтехимике» пошли в гору — команда показывает стильный футбол, много забивает и уверенно лидирует в чемпионате. До конца года подопечным Уткульбаева осталось провести всего три тура, но уже сейчас понятно, что шансы на выход в ФНЛ у клуба достаточно высоки. О том, как складывается для него нынешний сезон — в материале «Реального времени».

Старт сезона подтвердил роль фаворита

Стартовый отрезок чемпионата был у «Нефтехимика» не чета прошлогоднему. Если год назад нижнекамцы сумели одержать первую победу только в седьмом туре, то нынче команда Юрия Уткульбаева начала с разгромов ижевского «Зенита» и дублирующего состава «Уфы» с одинаковым счетом 3:0. Игра, хоть и была еще далека от идеала, но уже тогда смотрелась на уровне фаворитов сезона. Победы над «Челябинском» и «Ностой» укрепили это предположение настолько, что осечки с тольяттинской «Ладой» и ульяновской «Волгой» многие расценили как случайное недоразумение.

Главной чертой подопечных Уткульбаева является упертость, которая была присуща самому тренеру в его игроцкой и тренерской карьере. Этим и объясняется то, как резко нижнекамцы проснулись после проигрыша в начале сентября своему основному преследователю в лице ульяновских футболистов. Под горячую руку разъяренного «Нефтехимика» сразу же попали «Урал-2» и реорганизованный «Амкар» (теперь пермский клуб носит название «Звезда»), в общей сложности пропустившие от лидера чемпионата восемь голов. Под шумок нижнекамцы одолели челнинских соседей и вновь пустили под откос «Носту». После такой серии вопрос о том, кто главный претендент на выход в ФНЛ, кажется, уже снят с повестки дня.

Выступление «Нефтехимика» в Кубке также можно признать успешным. Причем не только потому, что нижнекамцы дошли до 1/16 финала турнира, а скорее благодаря трем победам подряд в более ранних раундах, одна из которых была одержана над челнинским «КАМАЗом». Вообще, татарстанское дерби в этом сезоне получается очень горячим и насыщенным. Несмотря на две победы «Нефтехимика», сказать, что нижнекамцы на голову сильнее своих соседей, нельзя. Обе встречи прошли в упорной борьбе — таким и должно быть принципиальное соперничество клубов.

Главной чертой подопечных Уткульбаева является упертость, которая была присуща самому тренеру в его игроцкой и тренерской карьере



По составу вопросов нет

Превосходство нижнекамцев в зоне «Урал — Поволжье» имеет хорошую доказательную базу в виде статистики. Например, «Нефтехимик» лидирует по количеству забитых мячей, коих у него накопилось уже 28 штук, в среднем более двух за игру. Причем этот показатель является лучшим не только для зоны нижнекамцев, но и для всей ПФЛ. Ни у московского «Торпедо», ни у краснодарского «Урожая» или столичной «Казанки» пока не получилось забить больше.

При этом лучший бомбардир клуба забил всего семь мячей — им оказался Ризван Умаров, этим летом проходивший предсезонный сбор с казанским «Рубином». Под руководством Курбана Бердыева нападающий показывал достаточно симпатичный футбол и даже отметился голами в контрольных матчах. Этот сезон получается для Умарова очень хорошим, даже несмотря на то, что «Нефтехимик» серьезно усилил линию атаки перед стартом чемпионата (а может, и благодаря этому). Вторым по результативности идет полузащитник Денис Макаров, который любит играть ближе к передней части расстановки. В его активе уже пять забитых мячей, и, судя по его игровым функциям, это количество может удвоиться к концу сезона.

Лучшим в своей зоне «Нефтехимик» идет и по пропущенным голам. Если в случае с остальными линиями Юрий Анварович любит ротировать состав, то линейку центральных защитников он предпочитает оставлять неизменной. Пара Куликов — Потапов прочно зацементировала оборону команды, и средний показатель менее одного пропущенного мяча за матч говорит о правильности выбора тренерского штаба. Заметную роль играют крайние защитники Ситдиков и Захаров, которые в среднем за матч 9 раз (5 и 3,9 соответственно) отбирают мяч у соперника. При этом последний делает это еще и очень качественно, оставляя контроль над мячом в 73% случаев. Интересно, что такой результат достигается даже без прошлогоднего безоговорочного лидера защиты Сергея Морозова. Капитан никак не может выйти на свой прежний уровень после тяжелой травмы и появляется на поле лишь в редких случаях.

Единственным минусом нынешнего сезона является отсутствие должной поддержки со стороны болельщиков



Отдельного упоминания заслуживает пост номер один. Выбор Уткульбаева в этом сезоне пал на Голубева, подписанного нижнекамцами перед началом чемпионата, и Андрей пока оправдывает доверие тренера. Единственный матч, в котором 25-летний голкипер пропустил более одного мяча, случился в Ульяновске, где победный гол был забит с пенальти. В остальных случаях Голубев либо оставляет свои ворота в неприкосновенности (четыре матча), либо пропускает один мяч. Интересно, что прошлогодний основной вратарь команды ни разу не появился на поле и играет за дублирующий состав нижнекамцев в первенстве Татарстана.

«Нефтехимик» больше не фарм «Рубина»

В самом начале прошлого сезона тренер «Нефтехимика» дал интервью «Реальному времени», во время которого несколько раз отметил, что при нем команда не будет играть роль дубля «Рубина». Это очень сильно раздражало болельщиков нижнекамцев, и Уткульбаев первым поставил в этом вопросе точку — вот уже второй сезон подряд он обходится без арендованных игроков из Казани. Оценить, насколько это оправдано, сложно, но вот совсем недавно второй состав «Нефтехимика» встречался с академией «Рубина» и разгромил казанцев с неприличным счетом 7:0. Так что, учитывая еще и лидирующую позицию нижнекамцев в ПФЛ, кажется, что тренерский штаб вполне справедливо решил сделать ставку исключительно на собственные силы.

При этом есть ощущение, что «Нефтехимик» может обойтись совсем без усиления состава перед весенним этапом чемпионата. Уткульбаев дозирует нагрузки на игроков и использует прошлогодних лидеров команды в щадящем режиме. Так, опытнейший Бочков всего трижды появился в стартовом составе, Петролай, с которым Юрий Анварович работает еще со времен молодежки «Рубина», сыграл в половине матчей чемпионата, а про Морозова мы уже сказали выше. В нынешнем «Нефтехимике» Уткульбаев имеет в своем распоряжении по два равноценных игрока на каждую позицию, что заметно увеличивает вариативность состава.

Отдельного упоминания заслуживает пост номер один — Андрей Голубев оправдывает доверие тренера

До конца года нижнекамцам осталось провести всего три игры. В них «Нефтехимику» предстоит сразиться с неуступчивыми «Ладой» и «Челябинском», а также, в последнем туре перед зимним перерывом, с «Волгой». Очевидно, что если подопечные Уткульбаева не допустят осечек, то в отпуск уйдут с отличным заделом на весеннюю часть сезона. Шансы на это достаточно высоки, главное — избежать потери мотивации в предотпускной период. В прошлый раз концовка «Нефтехимиком» была смазана, так что за примером нижнекамцам далеко ходить не придется.

Единственным минусом нынешнего сезона является отсутствие должной поддержки со стороны болельщиков. В среднем на матчи лидера чемпионата в Нижнекамске приходят всего около 600 человек, а вот гостевые встречи проходят на глазах (опять же в среднем) тысячи с лишним болельщиков. Безусловно, нельзя не отметить, что по сравнению с прошлым сезоном «Нефтехимик» улучшил показатель посещаемости, но он все равно остается удручающим. Меньше нижнекамцев матчи своей команды посещают лишь болельщики дублей «Урала» и «Уфы», а также в Новотроицке, где в последние годы клуб откровенно перестал работать со зрителем. Так что «Нефтехимику» еще есть куда расти.