Кокорин за час сна в СИЗО получает месячную зарплату среднего россиянина

Почему эту систему не побороть

Резонансное уголовное дело, фигурантами которого стали звездные (по меркам РПЛ) Александр Кокорин и Павел Мамаев, делает плавный поворот от настоящей травли футболистов в СМИ к призывам смягчить ситуацию и не наказывать их по всей строгости. Пострадавшие начинают говорить, что не имеют претензий к обидчикам, а сами футболисты накануне уже написали прошение о переводе их под домашний арест. Уже звучит мнение о большой вероятности условного наказания и переквалифицирования статьи УК на более мягкую — «побои». Тем временем, вся эта история в который раз поднимает острый вопрос перегруженности российского футбола деньгами. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в причинах резкого несоответствия доходов футболистов и экономического положения в стране.

Экономические «гиганты» Россия и Украина тратят на зарплаты футболистам больше всех

Тема «перегретости» российского футбола деньгами, разумеется, не нова. Неангажированные финансово и аппаратно СМИ пишут и говорят о ней охотно и много, и уж тем более сейчас, на фоне скандального «мамаева кокорища». На днях Ильшат Аминов, автор и ведущий аналитической программы «7 дней», выходящей на телеканале ТНВ, привел в эфире данные, способные повергнуть в шок любого, кто не слишком «в теме».

Так, по размеру ВВП на душу населения Россия занимает 62-е место в мире, а по уровню зарплат футболистов — шестое. Понятно, что футболисты зарабатывают в среднем намного больше «простых смертных» (почему «понятно», мы поговорим чуть ниже), но в России этот разрыв выглядит просто убийственно:

Во сколько раз зарплаты футболистов превышают средние зарплаты населения — по странам

Россия — 190 Украина — 103 Англия — 65 Испания — 55 Италия — 54 Германия — 42 Франция — 30

Итак, футболисты, выступающие в российском чемпионате, получают в среднем в 190 раз (!) больше, чем среднестатистический гражданин РФ. Примечательно, что на втором месте рейтинга расположился еще один «гигант» мировой экономики — Украина. При этом у лидеров европейского футбола эти кратности, как видим, куда меньше. Хотя и относительно скромный французский показатель вызовет непонимание у далекого от футбола человека.

Почему футболисты зарабатывают больше простых граждан во всем мире

Но постараемся быть объективными и попробуем объяснить высокие зарплаты футболистов. Во-первых, карьерный век футболистов (да и у представителей других видов спорта) недолог. На «неадекватные» заработки они выходят самое раннее в 21—23 года, карьера их длится в среднем до 33 лет, с понижением доходов после 30. Представители же прочих специальностей могут работать вплоть до пенсии (65 лет), а некоторые профессии позволяют не останавливаться и на этом. То есть если футболист зарабатывает свои деньги на протяжении 10—13 лет, то «простые смертные» — в течение 44—46 лет. Это уже «закрывает» 4-кратное преимущество футболистов перед прочими специальностями.

Идем далее. У профессиональных футболистов повышен риск выпасть из профессии в любой момент. Пожалуй, он даже выше, чем у полицейских, военных и представителей прочих силовых ведомств. Во-первых, профессиональный спорт банально вреден для здоровья — это давно уже медицинский факт. Кроме того, любая случайная травма колена (к примеру) может поставить крест на карьере игрока. Многие так и заканчивают с футболом, не успев даже попробовать «диких денег».

Фото mrpl.city



А риск тут большой — сосредоточившись на футболе в детстве и юности и «сломавшись» в 20+, человек оказывается буквально на обочине жизни, ничего в жизни больше и не умея. В большинстве случаев финал таких историй плачевен, и банальное «спился» — это еще один из самых мягких исходов. Да и юности, как таковой, у футболистов нет. Ни друзей, ни развлечений — один сплошной футбол. В противном случае к тем самым деньгам не пробиться.

Ну и на десерт — еще немного «отягчающих обстоятельств» непростой жизни футболиста (хоккеиста, баскетболиста и так далее). У обывателей есть расхожее мнение о щадящем игровом и тренировочном режиме профессиональных спортсменов в игровых видах спорта. В большинстве случаев оно не соответствует действительности. У футболистов ежегодный отпуск длится не больше месяца, как и у «простых смертных». Многие забывают, что между сезонами есть предсезонная подготовка — на самом деле еще более изматывающая, чем сам сезон.

И если у большинства принята так называемая пятидневка, то футболисты вкалывают без выходных, получая изредка «подачки» в виде пары дней, да и то только те, кто не задействован в играх сборных своих стран. Нисколько не оправдывая Кокорина и Мамаева, отметим, что очень многие профессиональные спортсмены эти редкие выходные заливают алкоголем. Работа футболиста в одинаково критической степени изматывает физически и ментально. Он буквально сгорает за свои 10—13 лет трудового стажа, как все остальные — за 44—46. Это очень тяжело. «Куролесят» практически все футболисты, только умные делают это относительно незаметно, а Кокорина с Мамаевым даже нашумевшая история с шампанским в Монте-Карло не остановила. Так и до «неба в клеточку» недолго дойти. Уже дошли.

Кокорин за час сна зарабатывает среднемесячную зарплату россиянина

Все это изложено не для того, чтобы оправдать российский футбол, а чтобы объяснить заработки в английском, испанском и дальше по списку чемпионатах. В РПЛ же ситуация и впрямь катастрофичная. По данным, которые привел Ильшат Аминов в своей передаче, Александр Кокорин зарабатывает 3,3 млн евро в год, то есть 252 млн в рублевом эквиваленте, или космические для российского обывателя 21 млн рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя зарплата россиянина в первом полугодии 2018 года составляла около 37 тыс. рублей (после вычета НДФЛ). Кокорин зарабатывает немногим меньшую сумму — 29 тыс. рублей — за один час (!). Причем зарабатывает и прямо сейчас, сидя в СИЗО. Тут надо понимать, кроме того, что 3,3 млн евро в год — это цифры за вычетом бонусов. Последние начисляются за голы, победы в матчах и чемпионате (золото в текущем сезоне у «Зенита» почти в кармане). По данным «Реального времени», доход Кокорина за текущий сезон может составить до 5,2 млн евро.

Фото fc-zenit.ru

В Европе российским футболистам столько не заплатят

Для сравнения, один из лучших форвардов Европы Мауро Икарди зарабатывает в миланском «Интере» лишь 4,5 млн евро в год. Столько же получал легендарный Джанлуиджи Буффон в «Ювентусе». Понятно, что условный Кокорин на фоне этих людей в Европе не котируется. Именно поэтому «звезды» российского чемпионата практически не уезжают из РПЛ в топ-5 чемпионаты. Там их зарплаты никто не потянет — и не потому что денег нет, а потому, что клубы в большинстве своем зарабатывают сами и деньги по этой причине считать умеют.

Неудивительно, что у российских мастеров футбольного мяча от таких денег «крышу сносит». В итоге зарплаты футболистов в России не только не соответствуют экономическому климату страны и уровню жизни граждан, но и входят в жуткий диссонанс с реальным местом российского футбола в мировой и европейской табели о рангах.

А самое тяжелое, что в этой порочной системе выросло уже целое поколение управленцев и дельцов от футбола. Помимо самих футболистов, в высоких доходах игроков прямо заинтересована армия футбольных агентов и косвенно — менеджмент российских клубов, который тратит не заработанные, а выделенные государством/бизнесом деньги. Чужие деньги. Замкнутый круг, разорвать который в обозримом будущем вряд ли получится.