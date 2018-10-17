«Была информация, что это этническая дедовщина, что солдат били потому, что они были татарами»

Известный правозащитник вместе с другими экспертами обсудили, как не сесть за репост

Фото: Олег Тихонов

Накануне эксперты во главе с руководителем международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым учили студентов КФУ, как же не сесть за репост. После смягчения 282-й статьи юристы прогнозируют рост административных дел, но вместе с тем предупреждают, что в российском законодательстве еще множество других статей про экстремизм, которых тоже стоит опасаться. О том, как не попасть под экстремистские статьи, как правозащитники оценивают ситуацию в Татарстане и с чего в стране началась охота на ведьм — в материале «Реального времени».

Экстремизм один, а статей много

Накануне в телевизионном дискуссионном клубе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ препарировали статью за репосты. Для обсуждения, как бы это грустно ни звучало, насущной темы, позвали юриста, руководителя международной правозащитной группы «Агора», члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Павла Чикова.

Как известно, по 282-й статье бум уголовных дел в России начался буквально в последние годы. По словам Павла Чикова, если рассматривать статистику с 2007 по 2017 годы, то видно, что количество осужденных по этой статье растет по экспоненте. Если в 2007 году было 20 человек на страну, то в 2017-м — порядка 600. При этом правозащитник отмечает, что «экстремистская» статья не единственная в уголовном кодексе, ведь есть еще 280 УК РФ («Призыв к экстремистской деятельности») и ряд других, например, 148 УК РФ («Об оскорблении чувств верующих»).

Возникновение 148-й статьи юрист объясняет панк-молебном Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Активисток как раз защищали адвокаты «Агоры».

— Сразу было понятно, что очень сложно эту акцию и эти действия упаковать в статью о хулиганстве. Тогда в администрации президента возникла идея выделить отдельную статью, — поясняет Чиков.

Накануне в телевизионном дискуссионном клубе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ препарировали статью за репосты

Экстремистский мотив сейчас, по его словам, присутствует и в других статьях. Например, побои по мотивам ненависти. При желании такой мотив можно найти даже у футболистов Кокорина и Мамаева, ведь они признают, что была шутка про «Гангнам стайл», а побитый директор департамента Минпромторга Денис Пак носит корейскую фамилию и может иметь корейские корни.

Дорога не туда

Пристальное внимание к «экстремистским» публикациям и высказываниям Павел Чиков сравнивает с борьбой с организованной преступностью в 90-е годы, припоминая «казанский феномен».

— Разгул группировок был с конца 80-х до начала 90-х, но борьба с ними началась во второй половине 90-х годов. То есть, грубо говоря, на излете самого явления. Здесь мы видим примерно такую же, немного запоздалую, на мой взгляд, реакцию государства. Первые антиэкстремистские подразделения в полиции появились в 2008 году на месте управления по борьбе с оргпреступностью. Подход был такой — с бандитами мы боролись, теперь давайте будем бороться с экстремистами примерно теми же силами и что самое интересное, теми же методиками, — говорит правозащитник.

Возникновение 148-й статьи юрист объясняет панк-молебном Pussy Riot. Фото wikipedia.org

В то время, как отмечает юрист, 282-ю статью называли «русской» и привлекали по ней русских националистов. Тогда правозащитники долгое время не защищали фигурантов таких дел, ведь неонацисткая идеология не конституционна. Изменилось все после того, как фокус сместился с националистов на другие группы населения. Первая такая история, по воспоминаниям руководителя «Агоры», произошла в Йошкар-Оле, где последователь марийской традиционной веры опубликовал книгу с описанием проблем в стране и предложениями возврата к своим корням, то есть к традиционным верованиям, в том числе язычеству.

За книжку автор получил уголовное дело по 282-й статье по признаку унижения достоинства социальной группы «Сотрудники министерства культуры Республики Марий Эл».

— Когда мы это прочитали 12 лет назад, то поняли, что это пошло совсем куда-то не туда. Человека признали виновным, а потом пошел вал — социальная группа «Военнослужащие», социальная группа «Сотрудники милиции», социальная группа «Прокуратура», социальная группа «Депутаты», социальная группа «Власть», — говорит Чиков.

Среди свежих уголовных дел по 282-й статье он привел как пример дело в отношении политического оппозиционера в Ингушетии (вероятно, Магомеда Хазбиева), которого защищают адвокаты «Агоры». В этом случае социальной группой, чьи достоинства оказались, по мнению следствия, унижены, является персонально глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Мария Талан напомнила, что сейчас вносят поправки в статью 282 УК РФ, предполагающие смягчение наказания за возбуждении ненависти или вражды

«Нельзя обманываться и воспринимать это как разрешение один раз в год что-то делать»

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного права юридического факультета Мария Талан напомнила, что сейчас вносят поправки в статью 282 УК РФ, предполагающие смягчение наказания за возбуждение ненависти или вражды. После того, как изменения вступят в силу, к уголовной ответственности станет возможно привлечь только лиц, которые уже имеют за спиной административное правонарушение за аналогичное деяние со сроком давности менее одного года.

После смягчения 282-й статьи правозащитники ждут уменьшение числа уголовных дел. Такая тенденция наблюдается уже сейчас, отмечает Чиков. Чего нельзя сказать о 28й статье, по которой число их может дальше двигаться по нарастающей. Вместе с тем, по его мнению, нужно ждать всплеска правоприменения статьи 20.3.1 КоАП, по которой и будут проходить лица, уличенные в экстремистской деятельности по 282-й статье.

— Пойдет административная практика — 100 процентов. Но тут вопрос в том, что все-таки лучше — сначала административка или сразу уголовная ответственность. При этом нельзя обманываться и воспринимать это как разрешение один раз в год что-то делать. Общий смысл как раз заключается в том, что статей больше. И самое интересное, что есть 280-я статья «Призывы к экстремистской деятельности». Все зависит от слов, которые вы используете. Но даже здесь очень тонкая грань, — предупреждает Павел Чиков.

В экстремистских статьях, по словам правозащитника, очень важен текст. Правоохранителям, например, для заведения дела по 282-й статье в части возбуждения ненависти или вражды нужно противопоставление (мужчины против женщин, мусульмане против христиан). В случае с унижением достоинства для возбуждения дела нужны слова с уничижительными признаками.

Руководитель «Агоры» советует в случае, если человеку угрожает 282-я статья, начинать работать с адвокатом как можно раньше

После того, как лингвисты нашли эти признаки, дело за установлением автора публикации. Здесь Павел Чиков напоминает, что сеть «ВКонтакте» по запросу предоставляет любые данные пользователей. Дальше дело за малым — дело уходит в Следком и превращается в уголовку.

Руководитель «Агоры» советует в случае, если человеку угрожает 282-я статья, начинать работать с адвокатом как можно раньше, поскольку добиться невозбуждения дела гораздо легче, чем отстоять обвиняемого в суде. Ну и не секрет, что получить оправдательный приговор почти невозможно. С 280-й статьей история еще сложнее, ведь ее формулировки очень размыты.

Гигиена как залог

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КФУ, доцент и к.ю.н. Игорь Антонов отмечает, что среди правоохранителей в России и наблюдается борьба за отчетность, 282-я статья все-таки должна быть.

— Просто нужно более взвешено относиться к каждому факту, — полагает эксперт.

Еще в начале диалога ведущий программы, журналист Юрий Алаев, назвал обсуждение разговором «о гигиене нашего поведения в сетях с юридической и морально-этической точек зрения». В конце приглашенные эксперты сошлись во мнении, что обществу нужна самоцензура и эта самая гигиена, которая подразумевает как фильтрацию своей речи, так и фильтрацию того, что попадает в социальные сети.

После того, как лингвисты нашли признаки возбуждения ненависти, дело за установлением автора публикации, затем дело уходит в Следком и превращается в уголовку. Фото primechaniya.ru



Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский полагает, что в настоящих реалиях нужно менять подходы к законотворчеству, менять размытые формулировки. Но пока это не сделано, наверняка нужно одно — быть осторожным.

— Одно ясно — надо быть очень осторожным. А с другой стороны — как? Общество настолько изменилось. Мы иногда смотрим и за головы хватаемся — люди в прямом эфире транслируют насилие, они сами на себя уже снимают компромат и не понимают, что это делают иногда. Образ мышления поменялся, другое поколение вошло в большую жизнь. Это не значит, что надо приветствовать, что это хорошо. Это значит, что просто надо понимать, что в этом совершенно новом пространстве, обществе, с человеком, вооруженным новыми уникальными технологиями надо переосмыслить роль законотворца, того, кто их на практике применяет и роль экспертного сообщества, — заключает Толчинский.

«Неэкстремистский Татарстан

В конце Павел Чиков не мог не остановиться на родной республике и ситуации, которая в ней наблюдается. По его мнению, в Татарстане с уголовным преследованием по экстремистским статьям все гораздо лучше, чем в других регионах.

— У нас здесь нет охоты на ведьм и поиска экстремиста там, где его нет, — говорит правозащитник.

Правда, хотя он и называет ситуацию боле менее спокойной, все же отмечает, что у разных правоохранительных органов и судебной системы есть четкая установка жестко реагировать на высказывания татарских националистов.

В конце эксперты сошлись во мнении, что обществу нужна самоцензура

— Объяснения этому понятны. Власти не хотят, чтобы национализм поднимал голову. Татарстан всегда славился и хвастался своей толерантностью, дружескими отношениями среди различных групп, и это во многом действительно так в сравнении с другими регионами, — считает юрист.

Правда, по его мнению, и татарские националисты должны быть. Здесь он вспоминает историю давностью более 10 лет назад, когда начали поступать жалобы от призывников татарской национальности, подвергавшихся дедовщине. Их интересы впоследствии представляли юристы «Агоры».

— Во многом ощущалась и была информация у нас, что там была этническая дедовщина, что их били во многом потому, что они были татарами. Здесь это всколыхнуло общественность, татарские националисты вышли с пикетом на площадь Свободы. Мы даже не думали об этой стороне истории, потому что просто работали в рамках уголовного дела, представляя интересы потерпевших. Это был мощнейший толчок для республиканских властей, чтобы заняться темой, связанной с дедовщиной и защитой прав призывников из Республики Татарстан. Я десятки раз с гордостью говорил о том, как здорово кабинет министров решил и продолжает решать эту проблему, — говорит Чиков.

Под решением проблемы он имеет ввиду такие меры, как раздача мобильных телефонов, обзвоны призывников, перевод из одной войсковой части в другую. По его словам, вопрос тогда решался на уровне президента РТ Минтимера Шаймиева и министра обороны РФ Сергея Иванова.

По мнению правозащитника, политически правительство республики подтолкнули к действиям татарские националисты. Здесь он вспоминает, как развивался конфликт вокруг татарского языка.

— Кто по идее должен был быть первым, кто встанет и скажет: «Подождите, это же национальный язык, национальная культура»? По логике это должны были сделать татарские националисты, а с ними со всеми к этому времени уже расправились и некоторые из них уже сидели, — констатирует Чиков.

В результате этого, по его мнению, правительство Татарстана оказалось в двояком положении — с одной стороны нужно было защищать национальную идентичность, а с другой — действовать в русле главы страны, заявившем об одном обязательном языке. Говоря об этом, юрист подвел присутствующих к мысли о том, что политический спектр должен быть разным и представители сторон должны спорить на разные актуальные темы.

— Эта полемика должна быть в рамках приличий, соблюдения гигиены, без унижения и возбуждения вражды, но высказывать точки зрения должны разные люди, — озвучил свой мягкий посыл местным властям Чиков.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов