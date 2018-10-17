Удмуртские хлебозаводы попросили закон для борьбы с пекарнями

В Госсовете Удмуртии готовят законопроект, призванный навести порядок на бурно растущем рынке хлебопечения

В Удмуртии готовится законопроект, призванный ответить на вопрос, что можно считать хлебом, и навести порядок на бурно развивающемся рынке хлебопечения. Причина повышенного интереса законодателей к продукту №1 в том, что за последнее время количество мини-пекарен в Ижевске выросло в пять раз, при этом их работа порой вызывает жалобы со стороны горожан. Противники законопроекта полагают, что он разрабатывается в интересах крупных хлебозаводов, столкнувшихся с сокращением выручки. Подробности — в материале «Реального времени».

«Чтобы было понимание, что все-таки такое хлеб»

Госсовет Удмуртии продолжает подготовку законопроекта о хлебопечении в республике. Необходимость ввести дополнительное регулирование в этом вопросе уже обсуждалась здесь в начале этого года. На днях же председатель постоянной комиссии республиканского парламента по АПК Владимир Варламов сообщил на встрече с журналистами, что от своей затеи депутаты не отказались, однако и не уточнил при этом, когда стоит ожидать готового законопроекта.

— Мы сегодня собираем некий материал по отрасли хлебопечения, чтобы подготовить законопроект в этом направлении — чтобы было понимание, что все-таки такое хлеб, а что такое хлебный продукт. Это очень важно, потому что наука все-таки движется вперед, и сложно понять, из какой муки сделан хлеб — из пшеничной высшего сорта или из приготовленной из фуражного зерна. Это все четко должно быть учтено и все должны понимать. Это касается в первую очередь здоровья наших людей. Покупая хлеб, они должны быть уверены, что это на самом деле хлеб, — пояснил парламентарий.

Озаботила эта тема депутатов в связи с бурным ростом количества мини-пекарен в Ижевске и других городах Удмуртии в последние годы. Точки по продаже хлеба, хлебобулочных изделий, выпечки, которую можно тут же употребить, появились почти на всех остановках общественного транспорта, на первых этажах жилых домов, собственную продукцию предлагают и некоторые супермаркеты.

«Раньше с этим было строго, а сейчас почему-то закрывают глаза»

По данным Минпромторга Удмуртии, на начало года в республике действовало 249 мини-пекарен, из них 150 — в Ижевске. В целом по республике количество пекарен за последние годы увеличилось почти в 1,8 раза, а в столице республики — в 5 раз. В Ижевске при этом работают три крупных хлебозавода — №3, №5 и ООО «Каравай».

По мнению заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Каравай» Петра Козлова, необходимо усилить контроль за участниками рынка. Возможно, отдельный законопроект может навести здесь порядок.

В целом по республике количество пекарен за последние годы увеличилось почти в 1,8 раза, а в столице республики — в 5 раз. Фото izhevsk-io.ru



— Пекарни открываются на каждом шагу и продают собственную продукцию, но не все соблюдают санитарные нормы и требования. На остановках продают продукцию, но в некоторых точках элементарно нет воды. Есть требования по хранению кондитерских изделий, но порой некоторые наименования вместо холодильника хранятся просто на полке. Раньше с этим было строго, а сейчас почему-то закрывают глаза. Да, для малого бизнеса создают преференции, чтобы он мог развиваться, но должны быть единые правила по производству и продаже хлебобулочных изделий. Крупные хлебозаводы постоянно проверяются, здесь контролируют полный цикл производства, — отмечает Козлов.

При этом для улучшения внешнего вида и придания аромата в пекарнях, бывает, используют различные добавки, которые могут также скрыть более низкое качество муки. По мнению Козлова, стоит ввести требование об указании на упаковке информации об использованных при изготовлении продукта улучшителях и добавках, как это, к примеру, делается на продуктах с ГМО.

«Пекарни пошли по пути фаст-фуда»

Кроме того, наличие пекарен «на каждом шагу» имеет еще одно негативное следствие — попросту растет потребление мучного.

— Пекарни пошли по пути фаст-фуда, когда люди могут на бегу перекусывать выпечкой, — продолжает Козлов. — Мы много говорили о вреде американского фаст-фуда, однако наши традиционные изделия воспринимаются совсем иначе. Хотя сейчас их потребляют как тот же фаст-фуд.

Петр Козлов:

«Пекарни пошли по пути фаст-фуда, когда люди могут на бегу перекусывать выпечкой. Мы много говорили о вреде американского фаст-фуда, однако наши традиционные изделия воспринимаются совсем иначе. Хотя сейчас их потребляют как тот же фаст-фуд».

Фото 2gis.com

Управляющая сетью «Моя пекарня» Юлия Аверкиева считает, что существующих требований и санитарных норм к хлебопечению достаточно, и ни в каком дополнительном регулировании отрасль не нуждается.

— Все требования уже давно прописаны, и добросовестные участники рынка их соблюдают, проверки проводятся. Конечно, конкуренция на рынке очень серьезная, пекарен много, и, возможно, кто-то может использовать менее качественные ингредиенты, чтобы снизить свои затраты. Но здесь уже выбор за покупателем, — полагает Аверкиева.

В интересах крупных хлебозаводов

Другой участник рынка, пожелавший остаться неназванным, тоже считает, что в дополнительном регулировании рынка хлебопечения нет необходимости, а законопроект разрабатывается в интересах крупных хлебозаводов. Мини-пекарни создают им серьезную конкуренцию за счет удобного расположения и наличия свежего, буквально только что испеченного хлеба. В результате у хлебозаводов, естественно, падает выручка. Так, по данным Минпромторга УР, производство хлеба и хлебобулочных изделий в индустриальном сегменте ежегодно сокращается на 4,5 процента.

Противники законопроекта полагают, что он разрабатывается в интересах крупных хлебозаводов, столкнувшихся с сокращением выручки. Фото yuga.ru



Впрочем, к пекарням определенные претензии есть со стороны жильцов многоквартирных домов, в которых те порой располагаются. Люди жалуются на шум, часто начинающийся в 4-5 часов утра, постоянный запах, вибрации.

В 2017 году специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 23 проверки пекарен, большинство — по жалобам потребителей. В результате было выявлено 46 нарушений санитарного законодательства, 35 — законодательства о техническом регулировании. В частности, это: отсутствие автономных от жилого дома систем вентиляции, канализации; превышение акролеина в воздухе рабочей зоны пекарен (продукт горения при выпечке хлебобулочных изделий), который служит причиной появления специфического запаха в квартирах жителей. Также часто превышен допустимый уровень вибрации от работы технологического оборудования пекарен.

Разрабатываемый законопроект, как полагают депутаты, сможет решить и эти вопросы. Участникам же рынка остается надеяться, что народные избранники не переусердствуют и не загубят их бизнес.