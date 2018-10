Непростой выбор Хабиба: податься в шоу-бизнес или удержаться в UFC и стать легендой

Мейвезер — это заманчиво: с кем Нурмагомедов подерется в следующий раз

Фото: Reuters

Из-за скандала имени Кокорина и Мамаева страсти по Хабибу и Конору улеглись слишком быстро, не успев даже дойти до прямого эфира с Малаховым. Однако спустя время Нурмагомедов отвоевал спортивное инфополе — теперь все обсуждают следующего соперника чемпиона из Дагестана. Корреспондент «Реального времени» разобрался в череде слухов и определил четырех самых явных претендентов на бой с Хабибом.

Единственный из непобежденных

Если бы не прыжок Хабиба через забор октагона сразу по завершении триумфального боя с Макгрегором, любители этого вида спорта не обделили бы вниманием и другую пару бойцов. До выхода на площадку главных героев вечера потрясающую битву выдали Тони Фергюсон и Энтони Пэттис. Правда, закончилась она раньше, чем хотелось бы собравшейся публике. Канвас после этих двоих оказался залитым кровью — что логично при тех сумасшедших ударах, что наносили бойцы друг другу. Лишь перелом руки Пэттиса остановил этот бой уже в третьем раунде и, кто знает, как выглядели бы Тони и Энтони, если бы бой дошел до финального гонга.

Бой Хабиба с «Эль-Кукуем», как именуют Фергюсона, мог пройти раньше, но срывался каждый раз, когда дело доходило до финальных мероприятий. После четвертого срыва президент UFC Дэйна Уайт даже зарекся устраивать встречу этих бойцов. Последний раз поводом для отмены боя послужила травма Тони, который порвал крестообразные связки. Однако верить Уайту явно не стоит, к тому же сами бойцы уже уверяли, что готовы к бою.

— Я жду следующего боя, это может быть или Тирамису (так Фергюсон называет Нурмагомедова), или Макнаггетс (а так — Макгрегора)… Я обязательно должен получить этот бой, — сказал Фергюсон пресс-службе UFC.

Фото politeka.net



— Фергюсон? Сейчас есть два бойца, у которых по 11 побед. Есть легенда Жорж Сен-Пьер. И тот, и другой — в любое время в любой стране. Думаю, Фергюсон сейчас согласен на бой, — заявил Нурмагомедов-старший в интервью программе «Все на матч».

Тони ответил настолько классно, что его слова уже сейчас можно считать началом предматчевого трэш-тока:

— Я жду следующего боя, это может быть или Тирамису (так Фергюсон называет Нурмагомедова), или Макнаггетс (а так — Макгрегора). Они потеряли весь свой стиль, теперь весь стиль у меня. Я обязательно должен получить этот бой. У меня в номере отеля есть свой пояс, поставлю его на кон с вашими, поставлю все на кон, — сказал Фергюсон пресс-службе UFC.



Реванш с Макгрегором

Еще недавно самым очевидным следующим соперником Хабиба выглядел Макгрегор, но сейчас все иначе. И проблема не столько в Коноре, сколько в упертом характере Нурмагомедова. Сторона Хабиба уже несколько раз дала понять, что ему не интересен реванш с ирландцем, даже если тот предложит сумасшедший гонорар. Складывается ощущение, что дагестанец получил максимум от прошедшей встречи с Конором и просто не видит в себе сил вновь вступать в перепалку с отъезжающим с ярмарки UFC Макгрегором.

Правда, совсем уж исключать вариант, при котором Конор и Хабиб вновь окажутся вместе в октагоне, нельзя. Основную роль в этом может сыграть авторитет Макгрегора и его сильное желание взять реванш. Не секрет, что к ирландцу в UFC относятся как к полубогу, оправдывая его поступки и умело отводя от него критику. Под защитой Дэйны Уайта Конор спокойно может запросить «ответку» и, скорее всего, получит ее. Единственное, пока непонятно, как будут переубеждать Нурмагомедова, но все это не выглядит невероятной проблемой.

Тренер Макгрегора уже сейчас начал «давить на жалость» организации. По словам Кавана, Конору будет сложно найти мотивацию на других бойцов, пока у него не состоится реванш с дагестанцем.

Исключать совсем уж вариант, при котором Конор и Хабиб вновь окажутся вместе в октагоне, нельзя. Фото newsbeezer.com

«Чтобы в Коноре зажегся настоящий огонь? Такой же настрой у Конора будет только на реванш с Хабибом. Будет ли в нем гореть такой же огонь, если ему дадут Петтиса или Фергюсона? Не могу сказать о них ничего плохого: это отличные бойцы, но я не уверен, что Конору какой-то поединок будет интересен так же, как реванш с Хабибом», — сказал Кавана. Ирландец как бы показывает, что в случае отказа UFC может лишиться своего самого распиаренного и «несущего золотые яйца» бойца.

Нурмагомедов, в свою очередь, может изменить свое решение о бое. Но в таком случае Макгрегору, по всей видимости, придется вновь открывать ящик Пандоры, устраивая трэш-токи на темы, которые всерьез задевают Хабиба. Однако разбирательства не дают полной гарантии того, что ему позволят съезжать на оскорбления семьи и религии и в этот раз. Единственной мотивацией для Хабиба может являться незаконченность миссии его боя с Макгрегором. Нурмагомедов обещал, что повернет фанатов Конора в свою сторону, но своим прыжком из октагона перечеркнул все шансы на это. Реванш позволит ему попробовать сделать это снова. Как бы там ни было, посмотреть на реванш захотят многие, это сулит большие деньги, а UFC обычно делает все возможное для их зарабатывания.

Флойд «деньги» Мейвезер

В последнее время среди возможных соперников Хабиба чаще всего называли Флойда Мейвезера. Случись эта история 5 лет назад, вряд ли бы кто-то оценил ее всерьез, но после встречи Флойда с Конором все изменилось. Теперь мир всполошился еще раз, хотя представить, как будет боксировать Хабиб или как будет сражаться в октагоне Мейвезер, почти невозможно. Но оценивать шансы на бой это не мешает, даже несмотря на обилие малопонятных моментов.

В этой истории есть три сценария, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Во-первых, понятно, что если бой и состоится, то он будет из разряда «ради денег», а не из тех, за которые принято ценить боевые искусства. В таком случае стоит вспомнить слова Хабиба о его спокойном отношении к деньгам. Учитывая тот факт, что в активе Нурмагомедова еще нет поражений, есть большие сомнения в желании дагестанца биться против Флойда на ринге. То же самое можно сказать и про Мейвезера, которому уж точно не хочется завершать карьеру проигрышем в октагоне. Но если для Флойда мотивацией легко могут выступить деньги (много денег), то вот в случае с Хабибом этого уже не скажешь.

В последнее время среди возможных соперников Хабиба чаще всего называли Флойда Мейвезера. Фото fightnews.info

Куда больше это похоже на попытку Нурмагомедова надавить на Дэйну Уайта. Вначале Хабиб сделал заявление, что хочет уйти из UFC в случае дисквалификации его друга Зубайра Тухугова за инцидент после боя с Конором. Следом за этим появилась переписка с рэпером 50 Cent, который связан с аналогичной с UFC организацией Bellator, и с приглашением в Дагестан на переговоры с бойцом. Следующим шагом стало как раз объявление «войны» Флойду Мейвезеру, то есть отход от ММА в сторону бокса (поверить в то, что они будут биться с Флойдом по другим правилам, сложно). Давление на Уайта может дать свои плоды, но, скорее всего, ничего подобного не будет, и бой Тухугова с Лобовом отменят в любом случае. А вот что будет дальше с Хабибом — куда интереснее.

В-третьих, вызов на бой Мейвезера может указывать на то, в каком направлении хочет пойти Нурмагомедов. Сейчас он подтвердил свой чемпионский пояс, одержал безоговорочную победу над своим злейшим врагом и завершил тот вечер сумасшедшим прыжком в информационные ленты всего мира. Но этот самый мир все равно не видит в нем того самого бойца, который одним лишь своим появлением взрывает инфополе, приковывает внимание фанатов и срывает огромный куш. Хабиба такое положение дел устраивать не может, и для подтверждения своего превосходства он может пойти на все что угодно. Даже на заведомо проигрышный боксерский бой с Мейвезером.

Еще один возможный соперник — спарринг-партнер Конора Дэнис Диллон. Фото fighttime.ru

Спарринг-партнер Конора

Еще один соперник, для встречи с которым Хабибу придется выйти из зоны комфорта. Спарринг-партнер Конора Дэнис Диллон уже получил возможность сразиться с Нурмагомедовым в тот самый вечер в Лас-Вегасе, и еще одно их свидание в рамках соревнований ММА не выглядит чем-то несбыточным. Однако здесь есть одна загвоздка — Диллон выступает в Bellator и в другой весовой категории, что, впрочем, не может помешать возможному бою.

К тому же сам Дэнис уже рассказывал, как бросал вызов Хабибу несколько лет назад. В юношестве Диллон некоторое время занимался в одном зале с Нурмагомедовым, который часто появлялся с надписью на футболке «If Sambo was easy it would be called Jiu Jitsu», как-то так: «Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу». Все это задевало Дэниса, специализировавшегося именно на этом виде единоборств, и он вызвал Хабиба на бой, но тот решил не реагировать.

Спустя много лет Диллон имеет все шансы заполучить желанный бой с Хабибом. Если раньше их поединок не был нужен никому, то сейчас вызовет огромный интерес у поклонников смешанных единоборств. Осталось лишь найти общую площадку и компанию, которая возьмется за организацию этого боя, в котором можно совместить и другие пары. Например, Тухугов против Лобова. Почему бы нет?