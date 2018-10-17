Датский выстрел в овертайме: «Салават Юлаев» бьет «сталеваров»

«Магнитка» терпит третье подряд домашнее поражение

После обидного поражения от лидера сезона — «Автомобилиста» в Екатеринбурге (0:1) уфимский «Салават Юлаев» прибыл на битву с магнитогорским «Металлургом». «Сталевары» пока раскачиваются, как и стул под их главным тренером Йозефом Яндачем, так что шансов победить у Николая Цулыгина и Ко было поболее. Удалось ли «Салавату Юлаеву» разжиться очками в Магнитогорске — в репортаже «Реального времени».



«Стальная коса» на «юлаевский кремень»



Частенько после встречи с «Салаватом Юлаевым» летят головы главных тренеров соперников уфимцев. В этом сезоне такая участь постигла пока только Германа Титова, «Трактор» которого очень слабо начал регулярное первенство. Вторые «0:5» в сезоне от Уфы переполнили чашу терпения — Титов по-мужски сам покинул мостик, передав эстафету Алексею Тертышному.

Нельзя сказать, что у еще одной команды Челябинской области — «Магнитки» дела очень плохи, но судьба главного тренера Йозефа Яндача уже начала покрываться туманом — его подопечные порой показывают невнятную игру. Вот и в последнем матче дома «сталевары» неожиданно уступили абсолютному аутсайдеру сезона — новосибирской «Сибири» — 0:2.

Это при том, что «металлурги» одержали шесть побед подряд, в том числе в дальневосточном вояже над «Куньлунем», «Адмиралом» и «Амуром», где дожимали неуступчивых соперников в третьих периодах. Затем, правда, без вариантов уступили дома творящему сенсацию екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:4. У «Салавата», к слову, уже в самом Екатеринбурге после этой битвы были неплохие шансы остановить «Авто» Мартемьянова.

Таким образом, обе команды подошли к матчу достаточно мотивированными, чтобы одержать победу в личном противостоянии. А предсказать победителя во встречах Уфы и Магнитогорска, на какой бы площадке они не играли, всегда непросто. Как и характер этих матчей — всегда были или феерия шайб (вроде 6:5), или минимальные победы, или овертаймы с буллитами.



Обе команды подошли к матчу достаточно мотивированными, чтобы одержать победу в личном противостоянии

Период нелогичных голов



Перед отчетным матчем уфимцы вновь потеряли Арзамасцева, отправившегося в лазарет, а вместе с ним и второго защитника — Гареева. То есть, по сути, им предстояло играть в три пары оборонцев.

В свою очередь, опытные «сталевары» Кулемин и Мозякин вернулись в строй после небольших травм.

Гости в первые минуты принялись осаждать владения Василия Кошечкина. Ткачев с Бурдасовым на 4 минуте выходили вдвоем против одного защитника, но вратарь разгадал намерения последнего. А позже штанга встала на пути шайбы, Федоров не попал в дальний угол и Кемппайнен упустил свой голевой шанс.

Давление в итоге воплотилось в удаление: Яков Рылов присел отдохнуть, оставив партнеров отбиваться. Бурдасов, Ткачев и Основин большую часть этого штрафа ездили кругами в зоне «Магнитки», а вышедшему на остаток звену легионеров не хватило времени создать что-то опасное у ворот Кошечкина.

А гол родился на ровном месте. Кадейкин на 10 минуте вырвался один на один с Кошечкиным и послал шайбу ему между щитков — 1:0. Однако и гости могли зевнуть — на 15 минуте игрок «Металлурга» простил засыпающего Метсолу, оказавшись с ним нос к носу. Это был самый опасный момент «сталеваров» в первом периоде. Хозяева в концовке 20-минутки поднасели на ворота уфимцев, и Юха наконец почувствовал себя в тонусе. Но очередной провал «Металлурга» едва не реализовал выходом два в один Основин.

А когда до перерыва оставалось 22 секунды, Андрей Чибисов с острейшего угла сравнял счет — тут Метсола откровенно растерялся, 1:1.

Предсказать победителя во встречах Уфы и Магнитогорска всегда непросто



Возврат инициативы



В начале второго периода стало повеселее — атаки пошли в обе стороны. Самый верный момент был у магнитогорца Вольски: сначала его выход один на один отбила правая штанга ворот, а позже еще один экспресс-буллит обезвредил Метсола. Аномальная зона какая-то у правых ворот во Дворце у «металлургов» — в первом периоде уфимцам чуть сложнее было реализовать свои выходы.

В первую половину периода хозяева прибрали инициативу к своим рукам, уфимцы взяли паузу. Дорофеев бросал в упор в середине периода, но Метсола не испугался. Зато его партнеры не уследили за количеством игроков на льду, и Умарк отправился отбывать командный штраф. Матушкин, что забил решающий гол уфимцам на Кубке челябинского губернатора, дважды мощно заряжал в этом большинстве, но на выходе получались очередные смачные сейвы Метсолы. Стоит сказать, что второй матч подряд соперники играючи ликвидируют опасность первого, легионерского, звена «Салавата», а без его голов трудновато набирать очки.

За две минуты до второго перерыва Основин имел отличнейший шанс добить шайбу, отскочившую от Кошечкина, но вратарь спас своих ошибившихся партнеров. Скользкая ничья перед третьим отрезком битвы — интрига умирать и не думала.

Некоторое преимущество в эти минуты было у «лисов», но они были бесхитростны в своих намерениях

Прощение Кулемина и датский финал



В первые четыре минуты третьего периода самым опасным был бросок от Назаревича — уфимский защитник отправил шайбу в шлем линейному судье, у того все в порядке со здоровьем по итогам эпизода. Некоторое преимущество в эти минуты было у «лисов», но они были бесхитростны в своих намерениях. Даже мастеровитый Мозякин на 47 минуте просто набросил шайбу перед Метсолой, заложив вираж из-за ворот — на добивании никого не оказалось. Перед этим Основин попытался расшевелить партнеров и несколько заскучавшего Кошечкина.

В общем, игра теперь напоминала поединок тяжеловесов, один удар мог послать соперника в нокаут. Капитан Григорий Панин подарил шанс хозяевам — удалился строго на экваторе периода в борьбе за своими воротами. Магнитогорцы лезли к воротам, пробуя пробить Метсолу в ближнем бою. Расмуссен с передачи Мозякина мог наказать, но промедлил с броском на исходе большинства. За полторы минуты до сирены Кулемин мог заканчивать игру, но Метсола встал непробиваемой стеной. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке свободы стало побольше. И звено Умарка соорудило победный гол. Линус с синей линии переправил шайбу Тему Хартикайнену, а тот — датскому защитнику Ларсену. Филип четко бросил в левую «девятку», в самое «сердце» Кошечкину — 2:1. В Казань «Салават Юлаев» едет в приподнятом настроении.

