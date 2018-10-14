Видео недели: отставка саратовского министра, ДТП в Чувашии и ракетный удар «Татарстана»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Что случилось с ракетой «Союз»?

В четверг российская ракета-носитель «Союз» после запуска с Байконура потерпела крушение. Причина — в отключении двигателей второй ступени.

Путин поддержал Хабиба

На этой неделе все обсуждали бой Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, наш боец одолел противника удушающим приемом в четвертом раунде. С победой Нурмагомедова поздравил президент.

«Приключения» Кокорина и Мамаева

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили «10 лет дружбы» — избив сначала водителя ведущей Первого канала, а затем — прямо в кафе — начальника департамента Минпромторга РФ. Похождения футболистов попали на видео.

«Это интервью что ли?»

В Сети было опубликовано видео допроса российских футболистов Мамева и Кокорина.

Прыгающий робот Boston Dynamics



Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Atlas. Соцсети в панике: кажется, человечеству настал конец.

Чиновница и прожиточный минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы региона Николаем Бондаренко (КПРФ) о прожиточном минимуме для пенсионеров. Бондаренко предложил Соколовой провести эксперимент — прожить на прожиточный минимум пенсионера. Она отказалась, сославшись на свой высокий статус. Министра в итоге уволили.

«Дагестан» и «Татарстан» нанесли ракетный удар



В Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли «Дагестан» и «Татарстан» нанесли точеный удар крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Авиапроисшествие в Якутии



На этой неделе Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Якутия», следовавший из Улан-Удэ, выкатился в Якутске за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека, четыре обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, из-за плохой работы служб аэропорта обледенела полоса.

Смертельное ДТП в Чувашии



В результате крупного ДТП в Чувашии погибло 11 человек. В республике был объявлен траур.

Дети поют песню о пенсионной реформе



В Сеть попала запись с концерта , где дети поют песню, посвященную пенсионной реформе и повышению НДС. Одна из цитат: «Мне плевать на ваш НДС. Не страшнее, чем диатез».

Российские дети исполняют песню о пенсионной реформе:

«Поздно мне налог подняли,

Не страшней он, чем диатез —

Я ведь на упрощёночке,

Мне плевать на ваш НДС...» pic.twitter.com/Jjl1QjhDv4

— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 10 октября 2018 г.