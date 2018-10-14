Видео недели: отставка саратовского министра, ДТП в Чувашии и ракетный удар «Татарстана»
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Что случилось с ракетой «Союз»?
В четверг российская ракета-носитель «Союз» после запуска с Байконура потерпела крушение. Причина — в отключении двигателей второй ступени.
Путин поддержал Хабиба
На этой неделе все обсуждали бой Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, наш боец одолел противника удушающим приемом в четвертом раунде. С победой Нурмагомедова поздравил президент.
«Приключения» Кокорина и Мамаева
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили «10 лет дружбы» — избив сначала водителя ведущей Первого канала, а затем — прямо в кафе — начальника департамента Минпромторга РФ. Похождения футболистов попали на видео.
«Это интервью что ли?»
В Сети было опубликовано видео допроса российских футболистов Мамева и Кокорина.
Прыгающий робот Boston Dynamics
Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Atlas. Соцсети в панике: кажется, человечеству настал конец.
Чиновница и прожиточный минимум
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы региона Николаем Бондаренко (КПРФ) о прожиточном минимуме для пенсионеров. Бондаренко предложил Соколовой провести эксперимент — прожить на прожиточный минимум пенсионера. Она отказалась, сославшись на свой высокий статус. Министра в итоге уволили.
«Дагестан» и «Татарстан» нанесли ракетный удар
В Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли «Дагестан» и «Татарстан» нанесли точеный удар крылатыми ракетами «Калибр-НК».
Авиапроисшествие в Якутии
На этой неделе Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Якутия», следовавший из Улан-Удэ, выкатился в Якутске за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека, четыре обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, из-за плохой работы служб аэропорта обледенела полоса.
Смертельное ДТП в Чувашии
В результате крупного ДТП в Чувашии погибло 11 человек. В республике был объявлен траур.
Дети поют песню о пенсионной реформе
В Сеть попала запись с концерта, где дети поют песню, посвященную пенсионной реформе и повышению НДС. Одна из цитат: «Мне плевать на ваш НДС. Не страшнее, чем диатез».
Российские дети исполняют песню о пенсионной реформе:
«Поздно мне налог подняли,
Не страшней он, чем диатез —
Я ведь на упрощёночке,
Мне плевать на ваш НДС...» pic.twitter.com/Jjl1QjhDv4
— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 10 октября 2018 г.
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