Мохнатые Шерлоки на таможне: крошка Гера, наркосыщик Ричи и булгарская Жемчужина

Кинологическая служба ведомства представила четвероногих помощников: как собаки проходят службу и кто готов забрать их на пенсию (спойлер — многие)

Фото: Олег Тихонов

Сегодня татарстанские таможенники пустили журналистов к себе — показать, как они работают со своими друзьями меньшими, собаками. Их в кинологическом отделе пять, правда, часть из них только учится, хотя и кажется, что уже умеет. О том, кто разбирает животных на пенсии и, наоборот, отдает сам на службу, и как маленькая собака с кошачьими повадками с легкостью отыскивает оружие в десятке чемоданов — в материале «Реального времени».

Маленькой собаке — большое задание

На небольшом заднем дворе административного здания Татарстанской таможни №2 сегодня было шумно: если на незнакомых людей пять сидящих в вольерах собак реагировали спокойно, то своих напарников-кинологов отдельные хвостатые сотрудники ведомства встречали шумным лаем, допрыгивая в попытке привлечь к себе внимание до потолка своих жилищ. Журналистам в тот день показывали и рассказывали о трудовых буднях тех, благодаря нюху которых в посылках и в багаже людей находят наркотики, табак в количестве выше допустимого, деньги и даже оружие.

Работа работой, но, судя по отношению кинологов к своим собакам, безразличных к животным людей в отделе татарстанской таможни нет. Маленькая, шустрая Гера породы ягдтерьер, например, слушается только начальника кинологического отдела татарстанской таможни Владислава Окашина и по его команде пулей бросается к вещам, в которых может быть спрятано оружие. Обязанности находить по запаху пороха и масла запрещенные к перевозке вещи на нее возложили в 2016 году.

Показав свои умения в рамках общего курса дрессировки, маленькая Гера в один прыжок оказывается на руках у Владислава Окашина



Своего коллегу по работе ягдтерьер любит самозабвенно и это, между прочим, взаимно. Показав свои умения в рамках общего курса дрессировки, маленькая Гера в один прыжок оказывается на руках у Владислава Окашина и замирает в привычном для себя положении.



— Мы вместе с 2015 года. Когда я ее взял, Гере был один месяц, — рассказывает начальник отдела, держа под мышкой маленькую довольную псинку. Ее повадки хозяин пояснил тем, что собаку воспитала кошка.

К работе Гера привлекается реже других собак из-за своей специализации. Когда требуются ее услуги, в кинологический отдел приходит заявка. Бывает это во время усилений, например, как на период чемпионата мира по футболу.

Отданный хозяевами Ричи и перспективная Жемчужина

Помимо Геры своим хозяином начальника кинологического отдела считает еще одна собака — она сейчас на пенсии и ждет, когда Владислав Окашин заберет ее к себе домой. В рабочем штате коллектива пять животных с разной специализацией. Когда предыдущая собака выходит на заслуженный отдых, замену ей ищут по питомникам и даже по знакомым — своего питомника, где могли бы собак выращивать, у Татарстанской таможни нет.

Белого лабрадора Грейс Мерилен Иннер Спейс (сами кинологи называют его Ричи) на службу в возрасте двух лет отдали хозяева. Собака все-таки требует ухода и внимания, покупатели оказались к этому не готовы. Осложнялось все тем, что животное — очень активное и просто так с ним не совладать. Для службы Рич подошел, но уже успел прогрызть в своей клетке деревянный настил, из-за чего пришлось положить сверху металлический. Сейчас он специализируется на поиске наркотиков и готовится 10 ноября пройти аттестацию по поиску табака и табачных изделий в багаже. Среди заслуг Рича — находка в феврале этого года 22 граммов синтетических наркотиков в почтовом отправлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело. О том, что к псу просто нужен был правильный подход, говорит и тот факт, что на соревнованиях в Самаре он взял третье место по дрессировке.

Белого лабрадора Грейс Мерилен Иннер Спейс (сами кинологи называют его Ричи) на службу в возрасте двух лет отдали хозяева



В соседней клетке сидит тоже лабрадор, но уже черный. Собака с необычной кличкой Жемчужина Булгар Лучик Солнца поставлена на баланс отдела недавно — 18 сентября. Она будет искать денежные средства в багаже, но пока с ней занимаются татарстанские кинологи, и Жемчужина ждет начала обучения за пределами республики. В Региональный кинологический центр Приволжского таможенного управления на три месяца вместе со своим напарником-кинологом она отправится в феврале 2019 года.

За новенькую в команде таможенников отвечает кинолог Рафаэль Гильфанов. Он говорит, что отбирал ее сам, находясь в поиске мотивированной, активной собаки. И нашел. Судя по всему, три недели, что она провела в кинологическом отделе, уже хватило, чтобы новая сотрудница с легкостью обнаружила среди других вещей чемодан с пакетиком абсорбера, пропитанного запахом измельченных бумажных купюр на 10 тысяч долларов, предоставленных для тренировок Центробанком.

Если лабрадоры традиционно социальные и требующие внимания человека, то еще одна собака, английский кокер-спаниель Роял Джерей Хироу Оф Зе Дей или, по-простому, Бони, к незнакомым людям отнеслась настороженно. Себя она гладить не дала, но с поставленной задачей на площадке справилась профессионально. Она также специализируется на поиске наркотиков и табака. В нашем случае собака среди 10 чемоданов за считанные секунды нашла тот, в котором спрятаны два блока сигарет. По правилам, один человек может провозить в самолете в багаже 250 граммов табака или один блок сигарет. В этом году Бони шесть раз помогла выявить превышение нормы провозки.

Еще одному псу с журналистами встретиться не пришлось. Немецкая овчарка Беретта с Вятских Холмов (в простонародье Кайла) до 10 ноября обучается поиску денег со своим кинологом в региональном центре в Самаре.

«У нас уже очередь стоит, чтобы списанных собак взять»

В среднем собаки в таможне работают около 8 лет, после чего их забирают домой сами сотрудники или другие люди.

— Их либо кинологи забирают, либо кто-то со стороны. Если честно, у нас уже очередь стоит, чтобы списанных собак взять. У меня была овчарка — летом забрали. До сих пор присылают мне фото и видео, как она теперь живет. Она сейчас уже охраняет ребенка, — рассказывает Владислав Окашин.

Штатные единицы сейчас работают в режиме сутки через двое. За исключением белого лабрадора Ричи, у которого пятидневка. На отдыхе животные не сидят все время в клетке, а ежедневно тренируются по два часа.

Всего за 2018 год собаки при таможне отличились 13 раз — один раз Рич с обнаружением наркотиков, шесть раз кокер-спаниель — с табаком и еще шесть раз — другие подопечные с нахождением денежных средств, превышающих допустимую к провозу сумму. Начальник кинологического отдела Татарстанской таможни отмечает, что для нормальной работы им не помешали бы еще три кинолога и три собаки. Но пока в планах расширение отдела не стоит — такой возможности нет.

1 / 33 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов