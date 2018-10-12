Мохнатые Шерлоки на таможне: крошка Гера, наркосыщик Ричи и булгарская Жемчужина
Кинологическая служба ведомства представила четвероногих помощников: как собаки проходят службу и кто готов забрать их на пенсию (спойлер — многие)
Сегодня татарстанские таможенники пустили журналистов к себе — показать, как они работают со своими друзьями меньшими, собаками. Их в кинологическом отделе пять, правда, часть из них только учится, хотя и кажется, что уже умеет. О том, кто разбирает животных на пенсии и, наоборот, отдает сам на службу, и как маленькая собака с кошачьими повадками с легкостью отыскивает оружие в десятке чемоданов — в материале «Реального времени».
Маленькой собаке — большое задание
На небольшом заднем дворе административного здания Татарстанской таможни №2 сегодня было шумно: если на незнакомых людей пять сидящих в вольерах собак реагировали спокойно, то своих напарников-кинологов отдельные хвостатые сотрудники ведомства встречали шумным лаем, допрыгивая в попытке привлечь к себе внимание до потолка своих жилищ. Журналистам в тот день показывали и рассказывали о трудовых буднях тех, благодаря нюху которых в посылках и в багаже людей находят наркотики, табак в количестве выше допустимого, деньги и даже оружие.
Работа работой, но, судя по отношению кинологов к своим собакам, безразличных к животным людей в отделе татарстанской таможни нет. Маленькая, шустрая Гера породы ягдтерьер, например, слушается только начальника кинологического отдела татарстанской таможни Владислава Окашина и по его команде пулей бросается к вещам, в которых может быть спрятано оружие. Обязанности находить по запаху пороха и масла запрещенные к перевозке вещи на нее возложили в 2016 году.
Своего коллегу по работе ягдтерьер любит самозабвенно и это, между прочим, взаимно. Показав свои умения в рамках общего курса дрессировки, маленькая Гера в один прыжок оказывается на руках у Владислава Окашина и замирает в привычном для себя положении.
— Мы вместе с 2015 года. Когда я ее взял, Гере был один месяц, — рассказывает начальник отдела, держа под мышкой маленькую довольную псинку. Ее повадки хозяин пояснил тем, что собаку воспитала кошка.
К работе Гера привлекается реже других собак из-за своей специализации. Когда требуются ее услуги, в кинологический отдел приходит заявка. Бывает это во время усилений, например, как на период чемпионата мира по футболу.
Отданный хозяевами Ричи и перспективная Жемчужина
Помимо Геры своим хозяином начальника кинологического отдела считает еще одна собака — она сейчас на пенсии и ждет, когда Владислав Окашин заберет ее к себе домой. В рабочем штате коллектива пять животных с разной специализацией. Когда предыдущая собака выходит на заслуженный отдых, замену ей ищут по питомникам и даже по знакомым — своего питомника, где могли бы собак выращивать, у Татарстанской таможни нет.
Белого лабрадора Грейс Мерилен Иннер Спейс (сами кинологи называют его Ричи) на службу в возрасте двух лет отдали хозяева. Собака все-таки требует ухода и внимания, покупатели оказались к этому не готовы. Осложнялось все тем, что животное — очень активное и просто так с ним не совладать. Для службы Рич подошел, но уже успел прогрызть в своей клетке деревянный настил, из-за чего пришлось положить сверху металлический. Сейчас он специализируется на поиске наркотиков и готовится 10 ноября пройти аттестацию по поиску табака и табачных изделий в багаже. Среди заслуг Рича — находка в феврале этого года 22 граммов синтетических наркотиков в почтовом отправлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело. О том, что к псу просто нужен был правильный подход, говорит и тот факт, что на соревнованиях в Самаре он взял третье место по дрессировке.
В соседней клетке сидит тоже лабрадор, но уже черный. Собака с необычной кличкой Жемчужина Булгар Лучик Солнца поставлена на баланс отдела недавно — 18 сентября. Она будет искать денежные средства в багаже, но пока с ней занимаются татарстанские кинологи, и Жемчужина ждет начала обучения за пределами республики. В Региональный кинологический центр Приволжского таможенного управления на три месяца вместе со своим напарником-кинологом она отправится в феврале 2019 года.
За новенькую в команде таможенников отвечает кинолог Рафаэль Гильфанов. Он говорит, что отбирал ее сам, находясь в поиске мотивированной, активной собаки. И нашел. Судя по всему, три недели, что она провела в кинологическом отделе, уже хватило, чтобы новая сотрудница с легкостью обнаружила среди других вещей чемодан с пакетиком абсорбера, пропитанного запахом измельченных бумажных купюр на 10 тысяч долларов, предоставленных для тренировок Центробанком.
Если лабрадоры традиционно социальные и требующие внимания человека, то еще одна собака, английский кокер-спаниель Роял Джерей Хироу Оф Зе Дей или, по-простому, Бони, к незнакомым людям отнеслась настороженно. Себя она гладить не дала, но с поставленной задачей на площадке справилась профессионально. Она также специализируется на поиске наркотиков и табака. В нашем случае собака среди 10 чемоданов за считанные секунды нашла тот, в котором спрятаны два блока сигарет. По правилам, один человек может провозить в самолете в багаже 250 граммов табака или один блок сигарет. В этом году Бони шесть раз помогла выявить превышение нормы провозки.
Еще одному псу с журналистами встретиться не пришлось. Немецкая овчарка Беретта с Вятских Холмов (в простонародье Кайла) до 10 ноября обучается поиску денег со своим кинологом в региональном центре в Самаре.
«У нас уже очередь стоит, чтобы списанных собак взять»
В среднем собаки в таможне работают около 8 лет, после чего их забирают домой сами сотрудники или другие люди.
— Их либо кинологи забирают, либо кто-то со стороны. Если честно, у нас уже очередь стоит, чтобы списанных собак взять. У меня была овчарка — летом забрали. До сих пор присылают мне фото и видео, как она теперь живет. Она сейчас уже охраняет ребенка, — рассказывает Владислав Окашин.
Штатные единицы сейчас работают в режиме сутки через двое. За исключением белого лабрадора Ричи, у которого пятидневка. На отдыхе животные не сидят все время в клетке, а ежедневно тренируются по два часа.
Всего за 2018 год собаки при таможне отличились 13 раз — один раз Рич с обнаружением наркотиков, шесть раз кокер-спаниель — с табаком и еще шесть раз — другие подопечные с нахождением денежных средств, превышающих допустимую к провозу сумму. Начальник кинологического отдела Татарстанской таможни отмечает, что для нормальной работы им не помешали бы еще три кинолога и три собаки. Но пока в планах расширение отдела не стоит — такой возможности нет.
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