Опрос предпринимателей: нужно ли сотрудникам профильное образование
Бизнесмены о роли высшего образования для работы и полезности красных дипломов
На этой неделе «Реальное время» спросило бизнесменов, обращают ли они внимание на вуз в графе «Образование» соискателя. Большинство героев материала уверены: не важно, где учился кандидат, главное, чтобы он был эффективен в работе. Правда есть должности, где без профильного образования не обойтись. Подробности — в «Бизнес-задачнике».
Директор уверен: на должность нужно брать специалистов, окончивших профильный вуз. Не важно, сколько лет соискателю, руководитель всегда интересуется, какой вуз человек окончил и на какие оценки учился. Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»? Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Вуз не имеет значения. Период полураспада знаний сейчас составляет полтора-два года. Базовые знания, которые выпускник получил, ничего не значат для бизнеса. Поэтому человек должен постоянно обучаться. И если ему не нравится повышать квалификацию, нам не по пути. Правда, заметил, что коммерческие вузы дают слабое образование. Их выпускники даже анкету соискателя заполняют с ошибками.
Что касается предпочтений, не люблю гуманитариев. У них не конкретное мышление, для бизнеса не подходит. И с сомнением отношусь к отличникам. Если у человека красный диплом, это всего лишь говорит о его умении пересказывать материал. А мне нужны думающие люди, умеющие создавать.
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Эрик Акчурин директор компании Nega
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Профильное образование предпочтительно. Исключениями могут быть только профессии, где не требуются специальные навыки. Есть должности, куда просто нельзя брать людей из других областей, потому что знания граничат с техникой безопасности. На административные должности нанимаем сотрудников с опытом, хорошими рекомендациями. Если человек умеет грамотно организовывать работу, то профиль образования не играет значительной роли. При этом уровень знаний кандидата должен соответствовать высшему образованию.
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Сергей Крюков исполнительный директор сети «Планета Фитнес»
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Вуз важен, но не всегда. Многое зависит от должности. Если кандидат претендует на творческую профессию, буду больше смотреть на опыт и портфолио. И через собеседование пойму уровень компетентности человека. Оценки меня не интересуют. Думаю, что уровень выпускников разных вузов отличается, потому что фильтрация идет уже на приеме в университет. Выпускник престижного вуза — это уже сотрудник другого уровня.
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Илья Антонов директор компании «МЦДО-линк»
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Все зависит от должности. Если это hard-skills («жесткие» навыки), где нужны профессиональные знания, то качество образования важно. Если soft-skills, буду обращать внимание на способности человека, предыдущий его опыт. Бывает, что у кандидата красный диплом, а он двух слов связать не может. Тогда сразу все понятно. Что касается оценок, то я буду на них смотреть, только если вуз, который окончил кандидат, считается сильным. Думаю, только при таком раскладе отметкам можно будет доверять.
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Андрей Ермолаев генеральный директор компании Global Media
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Никогда не смотрю на диплом и смотреть не буду. Мне нужен сотрудник, а не его бумажки. Специалист должен обладать креативностью, нестандартно мыслить. Я ввожу человека в курс дела, а дальше уже все зависит от него. Испытательный срок обычно показывает, кто есть кто.
Люди, ищущие специалистов с конкретным дипломом, тратят время. Порой можно найти такие самородки. К нам приходили люди с финансовым образованием, которые потом становились гуру рекламы и маркетинга.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Это зависит от профиля компании. Есть профессии, в которых невозможно работать без профильного образования. В нашей сфере все проще и меня не интересует какое образование у человека, на какие оценки он учился. Знания ума не прибавляют. Я школу закончил с медалью, но не считаю, что у меня способностей больше, чем у троечников. Это не связанные вещи.
У меня тоже нет соответствующего образования, хотя 17 лет тружусь в ресторанной отрасли. И кандидатов проверяю в работе. Можно, конечно, получать корочки. Но наш опыт показал, что хорошие отметки в корочке не говорят, что дальше человек будет отлично работать.
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Александр Черемнов заместитель начальника Горьковской железной дороги
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Железнодорожная сфера постоянно нуждается в новых специалистах, обладающих багажом знаний для работы как в инженерно-технических направлениях, так и в области корпоративного управления, логистики, финансах и многого другого. Учитывая специфику деятельности РЖД, специалисты с профильным образованием имеют приоритет. Одна из первых стратегий, которую приняли в РЖД, стала стратегия развития кадрового потенциала. Главная ее цель — развивать сотрудников на среднесрочную перспективу. Любой специалист может пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации. Для этого используются собственные корпоративные ресурсы — дорожные технические школы и учебные центры, сотрудничество с образовательными учреждениями железнодорожного транспорта и другими учебными заведениями.
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Артем Борисов коммерческий директор компании «Глобус Маркет»
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На мой взгляд, все зависит от человека, от его желания развиваться и профессионально расти. На практике некоторые работники, несмотря на наличие высшего образования, проявляют себя не лучшим образом, другие же горят инициативой и желанием двигаться. К тому же, наличие диплома не является гарантией того, что его обладатель добросовестно уделял внимание изучению преподаваемых дисциплин.
80 процентов нашего персонала — сотрудники розничной торговли и далеко не каждый из них имеет высшее образование. Безусловно, соискатели проходят несколько этапов собеседования, но основные критерии, по которым мы определяем своего человека, это: желание учиться (пожалуй, основной момент), ответственность и порядочность.
В сети «Глобус Маркет» действует многоуровневая система обучения, позволяющая принимать в штат людей практически с любой профессиональной базой. Более того, самые инициативные и целеустремленные из них имеют реальную возможность карьерного роста. Большинство управленцев нашей сети как раз-таки и выросли из продавцов-консультантов и администраторов магазинов.
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