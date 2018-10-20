Опрос предпринимателей: нужно ли сотрудникам профильное образование

Вуз не имеет значения. Период полураспада знаний сейчас составляет полтора-два года. Базовые знания, которые выпускник получил, ничего не значат для бизнеса. Поэтому человек должен постоянно обучаться. И если ему не нравится повышать квалификацию, нам не по пути. Правда, заметил, что коммерческие вузы дают слабое образование. Их выпускники даже анкету соискателя заполняют с ошибками.

Что касается предпочтений, не люблю гуманитариев. У них не конкретное мышление, для бизнеса не подходит. И с сомнением отношусь к отличникам. Если у человека красный диплом, это всего лишь говорит о его умении пересказывать материал. А мне нужны думающие люди, умеющие создавать.