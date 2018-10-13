Опрос предпринимателей: как достичь компромисса с инвестором
Бизнесмены о разговоре с инвестором языком цифр, а не эмоций
Редкий начинающий предприниматель может обойтись без привлечения инвестиций. Однако стоит учесть, что появление второго партнера в бизнесе несет определенные риски. Генеральный директор и инвестор могут иметь разные точки зрения на развитие компании. Участники бизнес-задачника рассказали о том, как быть если между директором и собственником бизнеса произошел конфликт интересов.
У генерального директора возникли разногласия с инвесторами. Инвесторы нацелены на получение прибыли, а руководитель хочет вкладывать деньги в развитие. Как можно достичь компромисса в конфликте?
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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Изначально надо вспомнить, какие цели преследовались при создании компании и привлечении инвестиций. И потом посмотреть, как принимаемые решения соответствуют этим целям. Когда привлекают инвесторов, то всегда прописывают спорные моменты. Признают, что вопросы о дальнейших разногласиях будут решаться исходя из того, насколько цели соответствуют взаимному сотрудничеству.
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Ирек Галиев генеральный директор предприятия «Жар Свежар»
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Инвестор должен решать, как будет развиваться предприятие, а не директор. Директор — исполнитель, все решения надо согласовывать с инвестором. Если он в чем-то ошибается, то стоит доказать обратное. Однако стратегия развития все равно остается только за собственником бизнеса.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор компании «Камастройинвест»
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В моем случае инвестор и руководитель это одно и то же лицо, так как я являюсь 100-процентным учредителем своих предприятий. Но наша компания постоянно ведет работу по поиску инвесторов на отдельные проекты, которые на 100 процентов в принятии решений доверяют нашей компании, в данном случае я имею в виду «КамаСтройИнвест». Вместе с инвесторами мы развиваемся высокими темпами. Чтобы результат партнерства был эффективным, необходимо учесть интересы всех сторон. В нашем случае мы делаем акцент в сторону инвестора, понимая, что априори он не может разбираться так же профессионально в девелопменте, как наши специалисты.
Мы тщательным образом готовим финансовые модели, договоры, где прорабатываем развитие трех сценариев: негативный, нейтральный, оптимистичный и выход из проекта партнеров в случае реализации одного из вариантов. В основном наши инвесторы — финансово-образованные люди, которые достигли в своей жизни немалых финансовых результатов также со своей профессиональной командой. Суммы инвестиций в проект составляют от 50 млн рублей. С такими партнерами всегда легче вести переговоры, так как мы говорим на одном языке, абсолютно все знают, что такое IRR и, например, NPV. Поэтому они смотрят на цифры в финансовых моделях, на финансовые показатели уже реализованных проектов и им не составляет никакого труда принять взвешенное решение.
Если сделать краткий вывод и дать совет как избежать конфликтных ситуаций или различных взглядов на распределение финансов — будьте профессионалами, ставьте себя на место инвестора, понимайте его и делайте все необходимое, чтобы он смог понять и вас.
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Айрат Бадертдинов управляющий компании Chelny food
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Это типичная ситуация, с которой сталкиваются в бизнесе. Компромисс состоит в том, чтобы генеральный директор сумел доказать, что деньги, которые можно сегодня вывести в качестве дивидендов, стоит вложить в дальнейшее развитие, и в этом случае прибыль будет больше. Ничто так не мотивирует людей, как получение дополнительной прибыли. Надо не столько объяснить с точки зрения описательной части, что развитие необходимо, а именно доказать, что можно заработать еще больше с помощью расчетов.
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Андрей Бурмистров генеральный директор компании «Союз прибор»
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Понятно, что инвестор вложил рубль и ему хочется вернуть два. Он прав, какие бы мысли не возникали у генерального директора, он должен понимать, что эти деньги не его. По моим правилам, я бы отдал деньги, несмотря на то, что очень хочется развиваться. Если я не отдам деньги инвестору, то никакой инвестор в будущем ко мне не придет, а мне надо развиваться.
Если ситуация критическая, то попытался бы уговорить инвестора. Если через год запланированная прибыль не достигнута, то надо объяснить, по какой причине. Например, мы взяли деньги в валюте — работаем в рублях и вернуть в валюте не сможем, потому что рубль за это время упал в два раза. Как бы ни пытались, отдать мы не сможем. Тут уже страх не потери инвестора, а потери предприятия, а это страшнее.
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Генеральный директор должен объяснить инвесторам, какую прибыль через определенный срок принесут вложенные средства. Если инвесторы адекватные и хотят развития бизнеса, то будут ждать. Другой вопрос, что есть директор, который из инвесторов вытаскивает деньги, а прибыли не видно? Проект изначально оказывается нерентабельным. Если подошел срок выплаты дивидендов, а генеральный директор опять просит денег, потому что у него не получилось заработать, то инвестор начинает задумываться, а рентабельный ли вообще бизнес в этой области. Если прибыли нет в прогнозируемое время, на рынке не было серьезных колебаний, а проект не привязан к курсу евро и доллара, потому что они довольно-таки волатильны, то вопрос в компетенции руководителя.
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Евгений Терентьев исполнительный директор республиканской ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана»
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Руководителю надо презентовать программу развития предприятия, попытаться переубедить инвесторов, если это не получается, то искать компромисс — уменьшить запрашиваемые дивиденды и какую-то часть вложить в развитие. Надо смотреть на конкретную ситуацию, изучать рынок, может он позволяет какое-то время работать без развития. Хотя это подозрительно, где такая отрасль, которая не требует вложения средств в оборудование, обучение. Развитие предприятия — это основополагающая стратегия любой организации. Желание инвестора понятно, но должна быть найдена золотая середина.
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Зуфар Хакимзянов руководитель предприятия «Горпечать»
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В уставе любой организации прописано, что она создается с целью получения прибыли разными путями доступными по закону. Если в уставе прописано, что директор имеет право на карт-бланш и может запретить инвесторам выводить деньги и это объясняется его благими намерениями, то пусть он направит их на развитие. Генеральный директор должен объяснить акционерам, что может принести большую прибыль при вложении средств в развитие компании. Если акционеры ему не поверят, то директору надо искать другую работу. Работать в рамках могут чиновники, а суть предпринимательства — в развитии.
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Айдар Габдульбаров генеральный директор ООО «Мидас-Снаб»
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А это разве не взаимовытекающие моменты? Самый лучший способ доказать преимущество вложения денег в развитие компании — математическая расшифровка процесса на бумаге. Надо наглядно показать, сколько денег потеряют инвесторы, если их заберут и сколько смогут заработать за ближайшие 6 месяцев и год. Чем больше будет дельта по итогам года, тем сильнее они задумаются о том, что надо вкладывать в производство. Инвесторам нужны только сухие цифры. Генеральный директор должен принять отрешенное состояние, он не может сам повлиять. Инвесторы понимают только язык цифр, а не эмоций.
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