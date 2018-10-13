Опрос предпринимателей: как достичь компромисса с инвестором

В моем случае инвестор и руководитель это одно и то же лицо, так как я являюсь 100-процентным учредителем своих предприятий. Но наша компания постоянно ведет работу по поиску инвесторов на отдельные проекты, которые на 100 процентов в принятии решений доверяют нашей компании, в данном случае я имею в виду «КамаСтройИнвест». Вместе с инвесторами мы развиваемся высокими темпами. Чтобы результат партнерства был эффективным, необходимо учесть интересы всех сторон. В нашем случае мы делаем акцент в сторону инвестора, понимая, что априори он не может разбираться так же профессионально в девелопменте, как наши специалисты.

Мы тщательным образом готовим финансовые модели, договоры, где прорабатываем развитие трех сценариев: негативный, нейтральный, оптимистичный и выход из проекта партнеров в случае реализации одного из вариантов. В основном наши инвесторы — финансово-образованные люди, которые достигли в своей жизни немалых финансовых результатов также со своей профессиональной командой. Суммы инвестиций в проект составляют от 50 млн рублей. С такими партнерами всегда легче вести переговоры, так как мы говорим на одном языке, абсолютно все знают, что такое IRR и, например, NPV. Поэтому они смотрят на цифры в финансовых моделях, на финансовые показатели уже реализованных проектов и им не составляет никакого труда принять взвешенное решение.

Если сделать краткий вывод и дать совет как избежать конфликтных ситуаций или различных взглядов на распределение финансов — будьте профессионалами, ставьте себя на место инвестора, понимайте его и делайте все необходимое, чтобы он смог понять и вас.