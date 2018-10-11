Эффект второго сезона Бердыева, правильный менталитет и апгрейд «Рубин ТВ»

5 причин начать следить за «Рубином» сейчас, пока тебя не назвали глором

Казанский «Рубин», наконец, порадовал своих болельщиков перемещением в зону еврокубков после трети чемпионата. Однако безоговорочной заинтересованности делами команды у среднего казанца пока нет. Виной тому не слишком активное освещение тех положительных изменений, которые уже можно наблюдать в игре и имидже клуба. «Реальное время» попыталось исправить положение — приводим пять основных причин начать следить за нынешним «Рубином» как можно плотнее.

Команда все лучше понимает требования тренера

Несмотря на семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, игра «Рубина» по-прежнему нравится далеко не всем болельщикам. Однако в последних матчах казанцев наметился положительный сдвиг в этом плане. Первый приятный звоночек прозвучал в конце гостевой встречи с тульским «Арсеналом». Тогда подопечные Бердыева неожиданно для многих сумели вернуться в игру в последние 15 минут и отыграть два мяча, уйдя от поражения в добавленное время.

Победа в Кубке России и еще две подряд в чемпионате позволили болельщикам «Рубина» вновь поверить в возможность попадания в еврокубки на следующий год. Подобного оптимизма у них не было уже несколько лет. И если в Туле высокий уровень футбола команда показывала 15 минут, то против «Крыльев» и «Урала» такие фрагменты были уже куда более продолжительными.

Сразу после встречи с «Уралом» Курбан Бердыев заверил, что во время перерыва на матчи сборных команда продолжит работу над улучшением игры в обороне и атаке. У «Рубина» достаточно сборников, в том числе передумавший Азмун, но подобная практика уже привычное для тренерского штаба дело. Учитывая, что Курбан Бекиевич не любит бросаться словами, всем нам действительно стоит ждать изменений к лучшему.

Отлично проявляет себя Игорь Коновалов, которому пока, увы, не хватает стабильности, как и его однофамильцу Ивану



Молодежь будет развиваться дальше

Нынешнее положение «Рубина» интересно и с точки зрения развития молодежи. Когда-то главным вопросом к Бердыеву было его нежелание работать с молодыми футболистами, но это точно не про нынешний состав казанцев. В нем достаточно игроков, голодных до побед, причем не только среди запасных, но и среди выходящих в старте. Наблюдать за их ростом в игровом и профессиональном плане будет любопытно даже стороннему зрителю.

В оставшейся осенней части чемпионата также должен прибавить Вячеслав Подберезкин. Он хоть по годам и не молод (26 лет), но решающего слова в своей карьере еще не сказал. Ближайший отрезок должен стать определяющим для игрока. Также отлично проявляет себя Игорь Коновалов, которому пока, увы, не хватает стабильности, как и его однофамильцу Ивану. Оба могут вырасти до уровня сборной уже в самой ближайшей перспективе, чего, безусловно, хочется всем, кто так или иначе связан с казанским клубом. А вот Сорокин уже вызывается Станиславом Черчесовым, но слова о стабильности касается и его.

Кроме того, немалый интерес вызывает прогресс защитников-новичков. И если с Чико Флоресом и Филипом Уремовичем болельщики уже хорошо знакомы, то вот к Игорю Калинину они начнут привыкать уже ближе к началу зимы. Скорее всего, все трое окажутся в стартовом составе сразу по завершении перерыва на матчи сборных, хотя по Филипу есть некоторые вопросы, связанные с восстановлением после таких отлучек. Как бы там ни было, прогресс — это еще один повод начать интересоваться «Рубином».

В своей тренерской карьере Бердыев принимал команды несколько раз, и всегда вторые сезоны выдавались крутыми

Бердыев показывает результат на второй год

Еще один немаловажный аспект, почему за «Рубином» нужен глаз да глаз, кроется в статистике. Курбан Бердыев менял клубы не так часто, чтобы делать далеко идущие выводы, но не обратить внимание как минимум на один факт просто невозможно. В своей тренерской карьере Бердыев принимал команды несколько раз, и всегда вторые сезоны выдавались крутыми. Судя по текущим результатам, история может повториться.

Все началось еще в первый приход Бердыева в казанский клуб. Курбан Бекиевич возглавил «Рубин» летом 2001-го года и на следующий сезон вывел казанцев в Премьер-лигу, где, кстати, взял «бронзу». В «Ростове» Бердыев оказался в 2014-м, а уже в сезоне 2015/16 привел ростовчан к историческому «серебру» и дебюту в Лиге чемпионов. В «Рубин» он вернулся в 2017-м, на дворе второй сезон, то бишь самое время сверкнуть результатом перед болельщиками и спонсорами.

Менталитет уже тот

Если вспомнить выступления Бердыева образца прошедшего сезона и начала нынешнего, то главным тезисом коуча в них было: «Менталитет пока не тот». Последнее время тренер все реже упоминает этот элемент командостроительства, а если и упоминает, то только уже в качестве пройденного этапа. Не верить Курбану Бекиевичу тоже не получается — прекрасно видно, как игроки на поле выкладываются на все сто.

Главным аргументом здесь выступают концовки матчей. В прошлом сезоне основной «фишкой» обороны «Рубина» были пропущенные на последних минутах мячи и потеря очков в самый неподходящий для этого момент. Сейчас все иначе. Теперь именно «Рубин» выступает в роли «обломщика» и забивает тогда, когда соперник меньше всего этого ожидает. А если даже не забивает, то обязательно сохраняет нужный для себя счет, как это было с «Енисеем», «Химками», «Крыльями» и «Уралом».

Первое из наиболее важного для тех, кто хочет начать следить за «Рубином», — это фан-фесты на матчах казанцев

Работа с болельщиками

Клубная работа тоже меняется в лучшую сторону с каждым днем — улучшения заметны уже сейчас. Первое из наиболее важного для тех, кто хочет начать следить за «Рубином», — это фан-фесты на матчах казанцев. Учитывая, что, помимо этого, все мы дождались еще и открытия парковок на «Казань Арене», посещаемость матчей «Рубина» уже давно должна была побить прежние рекорды.

Но пока среднестатистический казанец предпочитает наблюдать за клубом со стороны. Помочь ему втянуться в нужную атмосферу могут новинки от «Рубин ТВ» — если сравнить клубное телевидение в момент прихода Бердыева с тем, что имеется сейчас, то апгрейд будет налицо. «Рубин ТВ» еще далек от идеала, но темпы роста впечатляют. Не пропустите и вы!