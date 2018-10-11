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Эффект второго сезона Бердыева, правильный менталитет и апгрейд «Рубин ТВ»

07:00, 11.10.2018 1

5 причин начать следить за «Рубином» сейчас, пока тебя не назвали глором

Эффект второго сезона Бердыева, правильный менталитет и апгрейд «Рубин ТВ» Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин», наконец, порадовал своих болельщиков перемещением в зону еврокубков после трети чемпионата. Однако безоговорочной заинтересованности делами команды у среднего казанца пока нет. Виной тому не слишком активное освещение тех положительных изменений, которые уже можно наблюдать в игре и имидже клуба. «Реальное время» попыталось исправить положение — приводим пять основных причин начать следить за нынешним «Рубином» как можно плотнее.

Команда все лучше понимает требования тренера

Несмотря на семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, игра «Рубина» по-прежнему нравится далеко не всем болельщикам. Однако в последних матчах казанцев наметился положительный сдвиг в этом плане. Первый приятный звоночек прозвучал в конце гостевой встречи с тульским «Арсеналом». Тогда подопечные Бердыева неожиданно для многих сумели вернуться в игру в последние 15 минут и отыграть два мяча, уйдя от поражения в добавленное время.

Победа в Кубке России и еще две подряд в чемпионате позволили болельщикам «Рубина» вновь поверить в возможность попадания в еврокубки на следующий год. Подобного оптимизма у них не было уже несколько лет. И если в Туле высокий уровень футбола команда показывала 15 минут, то против «Крыльев» и «Урала» такие фрагменты были уже куда более продолжительными.

Сразу после встречи с «Уралом» Курбан Бердыев заверил, что во время перерыва на матчи сборных команда продолжит работу над улучшением игры в обороне и атаке. У «Рубина» достаточно сборников, в том числе передумавший Азмун, но подобная практика уже привычное для тренерского штаба дело. Учитывая, что Курбан Бекиевич не любит бросаться словами, всем нам действительно стоит ждать изменений к лучшему.

Отлично проявляет себя Игорь Коновалов, которому пока, увы, не хватает стабильности, как и его однофамильцу Ивану

Молодежь будет развиваться дальше

Нынешнее положение «Рубина» интересно и с точки зрения развития молодежи. Когда-то главным вопросом к Бердыеву было его нежелание работать с молодыми футболистами, но это точно не про нынешний состав казанцев. В нем достаточно игроков, голодных до побед, причем не только среди запасных, но и среди выходящих в старте. Наблюдать за их ростом в игровом и профессиональном плане будет любопытно даже стороннему зрителю.

В оставшейся осенней части чемпионата также должен прибавить Вячеслав Подберезкин. Он хоть по годам и не молод (26 лет), но решающего слова в своей карьере еще не сказал. Ближайший отрезок должен стать определяющим для игрока. Также отлично проявляет себя Игорь Коновалов, которому пока, увы, не хватает стабильности, как и его однофамильцу Ивану. Оба могут вырасти до уровня сборной уже в самой ближайшей перспективе, чего, безусловно, хочется всем, кто так или иначе связан с казанским клубом. А вот Сорокин уже вызывается Станиславом Черчесовым, но слова о стабильности касается и его.

Кроме того, немалый интерес вызывает прогресс защитников-новичков. И если с Чико Флоресом и Филипом Уремовичем болельщики уже хорошо знакомы, то вот к Игорю Калинину они начнут привыкать уже ближе к началу зимы. Скорее всего, все трое окажутся в стартовом составе сразу по завершении перерыва на матчи сборных, хотя по Филипу есть некоторые вопросы, связанные с восстановлением после таких отлучек. Как бы там ни было, прогресс — это еще один повод начать интересоваться «Рубином».

В своей тренерской карьере Бердыев принимал команды несколько раз, и всегда вторые сезоны выдавались крутыми

Бердыев показывает результат на второй год

Еще один немаловажный аспект, почему за «Рубином» нужен глаз да глаз, кроется в статистике. Курбан Бердыев менял клубы не так часто, чтобы делать далеко идущие выводы, но не обратить внимание как минимум на один факт просто невозможно. В своей тренерской карьере Бердыев принимал команды несколько раз, и всегда вторые сезоны выдавались крутыми. Судя по текущим результатам, история может повториться.

Все началось еще в первый приход Бердыева в казанский клуб. Курбан Бекиевич возглавил «Рубин» летом 2001-го года и на следующий сезон вывел казанцев в Премьер-лигу, где, кстати, взял «бронзу». В «Ростове» Бердыев оказался в 2014-м, а уже в сезоне 2015/16 привел ростовчан к историческому «серебру» и дебюту в Лиге чемпионов. В «Рубин» он вернулся в 2017-м, на дворе второй сезон, то бишь самое время сверкнуть результатом перед болельщиками и спонсорами.

Менталитет уже тот

Если вспомнить выступления Бердыева образца прошедшего сезона и начала нынешнего, то главным тезисом коуча в них было: «Менталитет пока не тот». Последнее время тренер все реже упоминает этот элемент командостроительства, а если и упоминает, то только уже в качестве пройденного этапа. Не верить Курбану Бекиевичу тоже не получается — прекрасно видно, как игроки на поле выкладываются на все сто.

Главным аргументом здесь выступают концовки матчей. В прошлом сезоне основной «фишкой» обороны «Рубина» были пропущенные на последних минутах мячи и потеря очков в самый неподходящий для этого момент. Сейчас все иначе. Теперь именно «Рубин» выступает в роли «обломщика» и забивает тогда, когда соперник меньше всего этого ожидает. А если даже не забивает, то обязательно сохраняет нужный для себя счет, как это было с «Енисеем», «Химками», «Крыльями» и «Уралом».

Первое из наиболее важного для тех, кто хочет начать следить за «Рубином», — это фан-фесты на матчах казанцев

Работа с болельщиками

Клубная работа тоже меняется в лучшую сторону с каждым днем — улучшения заметны уже сейчас. Первое из наиболее важного для тех, кто хочет начать следить за «Рубином», — это фан-фесты на матчах казанцев. Учитывая, что, помимо этого, все мы дождались еще и открытия парковок на «Казань Арене», посещаемость матчей «Рубина» уже давно должна была побить прежние рекорды.

Но пока среднестатистический казанец предпочитает наблюдать за клубом со стороны. Помочь ему втянуться в нужную атмосферу могут новинки от «Рубин ТВ» — если сравнить клубное телевидение в момент прихода Бердыева с тем, что имеется сейчас, то апгрейд будет налицо. «Рубин ТВ» еще далек от идеала, но темпы роста впечатляют. Не пропустите и вы!

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Спасибо. Интересная статья. В команде реально интересная молодежь. Уже писал, что весной думаю себя Реза Шекари проявит. Уже его заметили. На сайте прочитал, что в сборную свою U23 вызван, хотя ему 20 лет. А еще заметил, что на игре с Химками в запасе был заявлен Адиль Мухаметзянов. Он тоже на сайте на фото с основной командой. 20 лет, воспитанник академии Рубина. Может, на кубковые матчи будут привлекать? Но, честно говоря, лично мне еще даже интереснее следить за тем, как набирает форму Саша Бухаров. Уже голевые есть. Так хочется, чтобы уже первый свой гол забил после возвращения. А еще интересно, как становится силой связка Азмун-Полоз. Как они понимают друг друга!!! Как становится лидером Руслан, только бы не перебарщивать ему (то рука и пендаль, то удаление). Да и невозмутимый Чико нравится. Хорен как-то "взрослеет" по игре. Слава Подберезкин, ему бы поменьше травм, уже бы давно на приличном уровне своих возможностей играл. Вот реально мне интересно следить за становлением команды. Сергей. Подмосковье
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