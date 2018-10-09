Новый Бердыев, осиновый кол для игрока «Томи» и «проклятие» новых стадионов ЧМ-2018

Обзор самых интересных событий ФНЛ

Вторая по уровню футбольная лига в России многими не воспринимается всерьез, в особенности болельщиками из регионов, где есть команда РПЛ. Между тем ФНЛ в последние годы претерпела серьезные изменения, и теперь там куда веселее. О том, что вы могли пропустить, не следя за «лучшей лигой мира», — в материале «Реального времени».

Хузин пошел по стопам Бердыева: забивает мало, пропускает по праздникам

Минувшим летом владивостокский «Луч» возглавил бывший игрок казанского «Рубина» и пермского «Амкара» Рустем Хузин. Для специалиста, который уже имеет в своем послужном списке работу на уровне Премьер-лиги, это расценивалось как возможность перезагрузить карьеру. Хузин не слишком удачно поработал в «Нефтехимике» и ушел в отставку задолго до конца сезона, хотя сказать, что тренер не справился со своей работой, нельзя. Именно поэтому, когда стало известно о приглашении его во Владивосток, многие обрадовались за коуча.

Между тем сезон для Хузина и «Луча» складывается не сказать что удачно. Команда с Дальнего Востока серьезно обновилась в плане медийности и отметилась несколькими игровыми достижениями. Во-первых, с самого начала чемпионата «Луч» долгое время не пропускал в первых таймах, и лишь игра 14-го тура против «Томи» стала роковой — гости забили уже на 8-й минуте. Во-вторых, Хузин сумел поставить команде хорошую оборону, в 15 турах сезона владивостокцы пропустили лишь 10 мячей, что является лучшим показателем во всей лиге.

По всей видимости, тренер «Луча» решил пойти по стопам Курбана Бердыева, для которого игра команды также начинается с построения качественной обороны. Однако дальневосточникам такая тактика пока едва ли приносит существенные плоды. Все дело в том, что Хузин, похоже, скопировал еще одну сторону Курбана Бекиевича, и его игроки теперь забивают так же мало, как и команды именитого тренера «Рубина». В 15 матчах чемпионата «Луч» забил все те же 10 голов, и в этом ему, опять же, нет равных во всей лиге. Даже у лихорадочного «Зенита-2» на один гол больше, хотя стоят они на четыре ступеньки ниже, точнее говоря, замыкают таблицу.

Игрок по фамилии Тихий не стал молчать на пресс-подходе и организовал прекрасный инфоповод для всего футбольного мира. Фото fctomtomsk.ru



«Безбожник» судья и осиновый кол для христианина из «Томи»

Единственный матч, в котором «Луч» Рустема Хузина забил больше одного мяча, пришелся как раз на домашнюю игру с «Томью». Хотя мистических моментов в этом поединке хватало. Мало того, что владивостокцы организовали «много голов», так еще и игрок по фамилии Тихий не стал молчать на пресс-подходе и организовал прекрасный инфоповод для всего футбольного мира. Футболист обвинил главного судью матча ни много ни мало в «безбожничестве» и «богохульстве».

Оказалось, что арбитр Низовцев, увидев перед матчем на запястье игрока нить-амулет, попросил его снять данный предмет. Тихий возмутился и сообщил, что нить православная и что он не может ее снять по религиозным соображениям. После этого судья принял решение обязать футболиста срезать нить, так как это могло травмировать других участников встречи. Тихий в итоге сыграл все 90 минут, но Низовцева не простил, назвав его «безбожником», а его поступок «богохульным».

История быстро разошлась по соцсетям и ведущим спортивным изданиям страны. Амулетом Тихого оказались греческие узелковые четки из черной нити, комбоскини, которые носят афонские монахи. Этого хватило для того, чтобы вывести из себя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Комментируя инцидент, он почему-то перешел на язык проповеди и обещал поговорить с игроком, а в крайнем случае применить «осиновый кол», которым обычно принято изгонять сатанистов.

По всей видимости, глава судейского корпуса просто перепутал православного Тихого с сатанистами, которые как раз носят нить на запястье левой руки. Впрочем, хайп — дело тонкое, и случай прекрасно подошел для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к лиге.

С некоторых пор «Мордовия» показывает уверенный футбол и идет на втором месте в турнирной таблице. Однако все это относится лишь к тем матчам, которые саранчане играют в гостях, а вот на новом домашнем стадионе результаты пока резко противоположные. Фото fc-mordovia.ru



«Проклятие» арен ЧМ-2018: откажется ли «Мордовия» от игры на новом стадионе

В минувшем туре саранцы играли в гостях с воронежским «Факелом». Уверенная победа подопечных Марата Мустафина уже не вызывает такого ажиотажа, как в начале сезона. Дело в том, что с некоторых пор «Мордовия» показывает уверенный футбол и идет на втором месте в турнирной таблице. Однако все это относится лишь к тем матчам, которые она играет в гостях, а вот на новом домашнем стадионе результаты пока прямо противоположные.

Разница завоеванных очков — уже совсем катастрофичные 13 (17 в гостях против 4 дома), но в Саранске пока молчат о возможном возвращении на более фартовый старый стадион. Интересно, что дела «Мордовии» с новой ареной не задались с самого начала ее эксплуатации. Еще когда саранцы выступали лигой ниже, в ПФЛ, они провели там 5 матчей, но только в третьем из них сумели одержать дебютную победу (против почти обанкротившейся тогда «Сызрани»).

Сейчас в активе подопечных Мустафина всего одна домашняя победа, и отсутствие результата на новом стадионе сильно влияет на перспективы команды. На данный момент «Мордовия» идет на 7-й строчке, отставая от лидеров на 10 очков. Будь саранцы чуть успешнее дома, кто знает, может быть, сейчас мы обсуждали бы куда более приятные вещи для местных болельщиков, чем возможный отказ от современной и удобной арены. Кстати сказать, подобная проблема не только у «Мордовии». Те же «Сочи» пока испытывают еще более серьезнее сложности, набрав в четырех матчах, проведенных на арене «Фишт», всего два очка, да и забив лишь в четвертой встрече на ней.

24 сентября тренер написал заявление об уходе, но на следующий день руководство вернуло бумагу Побегалову и попросило продолжить работу. Фото Ярослава Неелова / shinnik.com

Побегалова не пустили в отставку, и он «грохнул» лидера

В конце сентября больше всех удивил «Шинник», а точнее его главный тренер. Александр Побегалов возглавляет ярославский клуб в общей сложности 11 лет (с перерывами), но в этом сезоне даже он не сумел показать результат с тем набором финансов и игроков, который имелся под его рукой. 24 сентября специалист написал заявление об уходе, но на следующий день руководство вернуло бумагу Побегалову и попросило продолжить работу.

После этого команда преобразилась, хотя и проиграла в следующем матче «Тюмени» со счетом 2:3. За две игры после несостоявшейся отставки подопечные Побегалова забили 5 мячей, а в последней встрече у себя дома разгромили лидера лиги «Тамбов». Успех стал таким неожиданным во многом благодаря футболу, который показывают в этом сезоне тамбовчане. Команда под руководством Мурата Искакова уверенно идет вверху таблицы, и столь чувствительное поражение от «Шинника» никак не вписывалось в общую картину. Очевидно, что ярославцам помогла встряска с отставкой Побегалова.

Черышев-старший рвется в РПЛ, игроки «Нижнего» вроде бы не против

В период с 26 августа по 23 сентября у подопечных Дмитрия Черышева случился не то творческий, не то функциональный кризис — за это время «Нижний Новгород» потерпел три поражения с минимальным счетом, а всего в шести матчах набрал лишь 4 очка. Выход в 1/8 финала Кубка России, пусть и по пенальти, но зато благодаря победе над участником еврокубков «Уфой», придало команде дополнительный импульс. Победа в Калининграде в матче с местной «Балтикой» получилась такой, что сомнений в преодолении нижегородцами неприятного отрезка практически не осталось. К тому же она стала уже второй подряд в чемпионате, чего с ними не случалось аж с середины августа.

При этом заслуживает уважения уверенность в своих силах тренера нижегородцев. Черышев с начала чемпионата демонстрирует профессионализм, не перекладывая ответственность на игроков или судей в случае плохого результата. Теперь уже ясно, что он прекрасно контролирует происходящее в команде и точно знает, когда ждать от своих подопечных спада. Если все пойдет по плану, «Нижний Новгород» совсем скоро окажется в числе главных претендентов на «чистый выход» в РПЛ. Игроки и тренер вроде бы не против, лишь бы все это вписывалось в ожидания руководства.