«Единороссы больше не могут рассчитывать на дяденьку из центра, который разрешит злоупотребления»

Политолог Алексей Мухин — о «сроке годности» губернаторов и замене проекта национализации элит на проект их ротации

В заключительной части интервью об итогах сентябрьских выборов известный политолог, директор «Центра политической информации» Алексей Мухин рассказал «Реальному времени» о том, как скоро исчезнет электоральное преимущество КПРФ и ЛДПР, что не прощают бюджетники и средний класс «Единой России», чем на самом деле занимается в политике Ксения Собчак и почему президент России имеет право снимать избранных народом губернаторов. Начало см. здесь.

«Получив свое от бюджетников и среднего класса, «Единая Россия» постоянно теряет к ним интерес»



— Алексей Алексеевич, рейтинг «Единой России» по стране, по последним данным ВЦИОМ, составил 35 процентов. Можно ли говорить, что за единороссов по-прежнему голосуют потому, что их так или иначе поддерживает президент Путин?

— Если говорить прямым текстом, то «Единая Россия» — это партия начальства, а за начальство люди склонны голосовать — не подавляющим большинством, но стабильно и надежно. Остальные же партии более турбулентны и зависят от внешних факторов, и вы видите, что на последних выборах КПРФ и ЛДПР просто повезло, потому что «Единая Россия» просела в результате поддержки пенсионной реформы, а коммунисты и жириновцы не делали ничего. Да, сейчас у КПРФ и ЛДПР есть некоторое преимущество в электоральном плане, но в скором времени оно исчезнет.

— Я готов поверить, что это преимущество исчезнет, если «Единая Россия» станет партией не различного рода начальства, а самых широких слоев. Это возможно?

— Попытки сделать «Единую Россию» партией реального большинства, то есть привлечь интересы разных слоев населения, производились на моей памяти несколько раз, и это были серьезные попытки. Но не получилось у единороссов, увы, не получилось — партия постоянно возвращается к своему состоянию партии номенклатуры и бюрократии и стремится защищать именно этот класс. А когда защищается один класс, другие группы чувствуют себя обделенными вниманием — потому что, получив от тех же бюджетников и среднего класса свое, то есть голоса, «Единая Россия», увы, постоянно теряет к ним интерес. Потеря интереса к избирателям после выборов — это, кстати, одна из самых нехороших черт «Единой России», а люди, к сожалению для нее, вот такое «зло» помнят. Поэтому «Единой России» нужны разные технологические усилия для того, чтобы подогреть к ней интерес и симпатию. Да, партия работает с населением, но, честно говоря, такая ее работа всегда ведется спустя рукава, и это прискорбно.

«Потеря интереса к избирателям после выборов — это, кстати, одна из самых нехороших черт «Единой России», а люди, к сожалению для нее, вот такое «зло» помнят». Фото gazeta-prioskolye.ru

— Если полагать, что защита других широких социальных слоев для «Единой России» вещь не из любимых, а на выборах хочется вернуть прежние позиции, не пойдет ли партия к применению административного ресурса? Или времена административного ресурса после Приморья прошли?

— Обратите внимание — на выборах 9 сентября «Единая Россия» в ходе поддержки своих кандидатов попыталась использовать административный ресурс и тут же натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны администрации президента и Центральной избирательной комиссии. Прямым текстом «Единой России» было сказано этого не делать, и в ряде регионов для нее случилось то неприятное, что случилось. И думаю, что принципиальная позиция Кремля и ЦИКа не оставляет больших шансов «Единой России», поэтому ей необходимо будет модернизироваться самостоятельно, а не рассчитывать на доброго дяденьку из федерального центра, который разрешит разные злоупотребления. Такого больше не будет.

«Ксении Собчак интересны новые формы зарабатывания денег»

— Обратимся к увольнению видного единоросса — губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Доказывает ли его отставка настрой Кремля в том числе на слом административного ресурса? Ведь многие говорят, что губернатора спас бы этот самый ресурс.

— Если выражаться образно, то у питерского губернатора Полтавченко истек срок годности, и ему просто необходимо было уйти в отставку. Как показывала ситуация в городе, рейтинги, влияние Полтавченко на процессы в городе — дело было просто аховое. В силу такого положения федеральный центр внимательно следил за Полтавченко, а когда население с облегчением узнало, что он ушел, то было ясно, что человек действительно не справился со своими обязанностями. Неудивительно, что теперь экс-губернатора направили на должность, которая не требует оперативной работы и серьезного погружения в тему (председатель совета директоров Объединенной судостроительной компании, — прим. ред.).

На смену Полтавченко пришел не молодой технократ, но политический тяжеловес. Тем не менее, Владимир Путин создал интересную конструкцию — он заявил, что Александру Беглову придется стабилизировать социально-экономическую ситуацию в городе, заниматься городским хозяйством и при этом готовить честные и конкурентные выборы, и не факт, что Беглов будет одним из кандидатов на пост питерского губернатора. Но все будет зависеть от того, как он будет справляться со своим функционалом.

«У питерского губернатора Полтавченко истек срок годности, и ему просто необходимо было уйти в отставку». Фото kremlin.ru

— Один из телеграм-каналов сообщил, что претендентом от Кремля на выборах питерского главы намечается нынешний руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Это реально?

— Такие слухи ходят — в Москве в том числе, и это логично, потому что Артемьев петербуржец, он обладает политическим весом, давно занимает свой пост и пора бы уже другую ситуацию поконтролировать (смеется). Но опять же — это слух, и он официально не подтвержден.

— Возможно ли, что Беглова решили проверить, потому что он очень хотел, причем давно, возглавить Северную столицу? Решит многие проблемы быстрее — пойдет на выборы он, не решит — пойдет Артемьев. Возможен такой ход Путина?

— Региональная предвыборная кампания длится три месяца — это максимальный срок, так что до лета 2019 года у Беглова есть время. С наступлением первых летних деньков Путин уже будет определяться со своим кандидатом на этот пост, а гражданское общество Санкт-Петербурга, в свою очередь, будет искать способы обеспечить ему конкуренцию. Идет нормальный политический процесс.

— Пока гражданское общество Петербурга думает о кандидатах, в губернаторы города решила выдвинуться Ксения Собчак. Стоит ли серьезно воспринимать ее заявление?

— Ксения Собчак очень оригинальный, очень экзотический политический продукт, и она может внезапно сказать: «Ой, все — не буду баллотироваться!» либо с характерным для женщины упрямством провести избирательную кампанию. Но если она будет участвовать в избирательной кампании, скучно точно не будет — это можно гарантировать. Но боюсь, что для Собчак тот же Артемьев является убийственным конкурентом в хорошем смысле этого слова.

— Вы назвали Собчак политическим продуктом. А почему не политиком?

— Ксения Собчак зарабатывает деньги, и мы все это прекрасно понимаем. Ей, видимо, скучно стало вести корпоративы, хотя она этим по-прежнему занимается, но ей интересны новые формы зарабатывания денег. Здесь не нужно обольщаться.

«Артемьев петербуржец, он обладает политическим весом, давно занимает свой пост и пора бы уже другую ситуацию поконтролировать. Но опять же — это слух, и он официально не подтвержден». Фото Олега Тихонова

«Проект национализации элит заменен на проект ротации элит»

— Алексей Алексеевич, с одной стороны многие решения Кремля по досрочной смене губернаторов были верным шагом, а с другой, смотрите, — люди же избирают руководителя региона на пять лет, а Москва не дает ему доработать. Насколько это нормальная ситуация?

— У нас регионы — это все-таки субъекты федерации, а не феодальные княжества, где невозможно снять главного. Президент должен обладать такой властью, и он этой властью обладает, у него есть инструмент, который называется «институт доверия или недоверия главе региона», и тут он в своем праве. Это хорошая позиция, это залог устойчивости системы — вспомните, что случилось с феодальными княжествами Руси в XII—XIII веках: Русь не смогла сопротивляться внешнему воздействию.

— Каким, исходя из губернаторских назначений Кремля последних двух лет, вам видится образ нового губернатора?

— В условиях внешнего, санкционного воздействия в России создалась непростая экономическая ситуация, и поначалу Кремль объявил проект национализации элит, то есть чтобы наши элиты ставили во главу угла государственные и народные интересы. К сожалению, этот проект провалился, и наш истеблишмент по-прежнему отправляет своих детей учиться за рубеж, хранит свои сбережения за рубежом и так далее. Конечно, некоторые бизнесмены вернулись, некоторые продолжают оставаться патриотами, но значительная часть истеблишмента ведет себя неподобающе, «непатриотично».

Поэтому новый проект, который запустил Кремль, — это проект ротации элит. То есть создания в составе российского истеблишмента новых опорных групп, которые состоят из людей молодых, профессиональных и амбициозных, людей, которые не поражены тягой собрать немножко денег и свалить из страны — они видят свое будущее и будущее своих детей в России. Это важный элемент, и мне лично хочется, чтобы этот проект был реализован в полной мере.