Владимир Алекно: «Как хотел Миллер, корм идет в коня»

В Казани прошла презентация сильнейшего волейбольного клуба планеты

Фото: Олег Тихонов

В конце минувшей недели казанские болельщики получили возможность побывать (и заодно сравнить) на презентациях двух своих любимых команд. УНИКС в пятницу вечером пленил зрителей конкурсом слэм-данков, попаданием Павла Сергеева в корзину с середины площадки и сладко-фруктовым столом, накрытым прямо на паркете «Баскет-Холла». Но и «Зенит-Казань» в воскресенье днем в грязь лицом не ударил, по традиции проведя зрелищную акцию открытия сезона и приготовив для поклонников волейбола немало сюрпризов. Каких именно, вы узнаете из репортажа известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Есть ли жизнь после Леона?

Проведя самый успешный сезон в и без того перенасыщенной успехами истории и первенствовав во всех пяти турнирах, в которых участвовала, дружина Владимира Алекно рассталась с одним из (если не самым) сильнейших волейболистов мира Вильфредо Леоном. Будущее четырехкратного победителя Лиги чемпионов представляется в самом розовом свете — он поведет к сияющим вершинам свой новый клуб «Перуджа» и усилит, наконец-то, и без него сильнейшую сборную мира — польскую. А вот какое будущее ждет «обезлеонивший» «Зенит» — предварительный ответ на этот вопрос болельщики и журналисты, собравшиеся в воскресенье в Центре волейбола, хотели получить в том числе из уст наставника казанцев, пресс-конференция которого предваряла разнообразную программу открытия сезона. Но о встрече Алекно со СМИ речь пойдет ниже.

«Театр мечты» не может обходиться без своей примы. «Зенит» без Леона — все равно что «Реал» без Роналду. Но если в отсутствии КриРо «королевский клуб» поблек и все чаще оступается на ровном месте, то в стане 10-кратных чемпионов России и шестикратных победителей Лиги чемпионов решили не рисковать и к ожидаемому уходу кубинца с польским паспортом подготовились заранее. На роль примы пригласили звезду мирового волейбола, 27-летнего француза Эрвина Нгапета, мало уступающего Леону по титулам (он чемпион Европы, двукратный победитель Мировой лиги, обладатель высших титулов Франции и Италии и MVP большинства турниров, в которых побеждал). Главное отличие темнокожего (у него камерунские корни) доигровщика от уравновешенного и идеального в поведении кубинца — его во многом несносный характер, но, зная характер «железного» Алекно, можно не сомневаться, что если Нгапет захочет подняться на новый виток карьеры в сильнейшем клубе мира, ему придется смирить амбиции и заняться в Казани исключительно тем, что он умеет делать лучше всего, а именно волейболом.

Новое прочтение получит в начавшемся сезоне и долгая сага взаимоотношений Владимира Романовича с главным шоуменом российского волейбола, коллегой Нгапета по амплуа Алексеем Спиридоновым. Достигший солидного (30 лет) возраста «Спирик», в свое время отцепленный Алекно из сборной перед Лондоном-2012 из-за вредных пристрастий и уже завоевавший с «Зенитом» по два главных европейских и российских титула, остепенился, минувший сезон провел в «рабочем» «Енисее» и должен обеспечить глубину состава.

Последние годы я влюбился в волейбол. В три ночи смотрю наш чемпионат, за Андерсона переживаю, если его сборная США играет даже против россиян



Рафкат Кантюков: «Спиридонов потреплет нервы игрокам других команд»

Пресс-конференцию для СМИ, в которой приняли участие директор «Зенита» Олег Брызгалов, главный тренер Владимир Алекно и капитан команды Александр Бутько, открыл президент клуба, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков: «Уважаемые коллеги, мы делаем общее дело — освещаем игру нашего родного клуба. Начинается чемпионат России, 17 ноября Суперкубок. Это должно быть первой удачей, а потом пошло-поехало. Всего пять трофеев в волейболе — немного — и все в одной руке. Команда создана. Кроме возвращения Спиридонова особых изменений нет. Эрвин Нгапет — парень работоспособный, я много лет за ним наблюдал. Думаю, команда сохранит свои лидирующие позиции и в этом сезоне. Все условия созданы, вопросы финансирования решаются — мы с президентом республики встречались с Алексеем Борисовичем Миллером и эти вопросы, в частности, обсуждали. Так что у вас одна задача — играть, побеждать и не травмироваться».

— Что вы можете сказать о легионерах «Зенита»?

— Нгапет — труженик, лидер сборной Франции, очень сильной команды. Он лидер чемпионатов Италии, Франции — везде, где играл. У нас неплохой американец Андерсон, взял на ЧМ бронзу. Мы летели вместе с ним, я его на ЧМ напутствовал, призвал больше брать игру на себя. Он в одиночку может вытащить матч, как однажды сделал это в Екатеринбурге. Да и другие лидеры у нас — Михайлов, Вербов — достойные, Спиридонов потреплет нервы игрокам других команд. Все у нас есть — подающие, блокирующие, принимающие. И не расслабляйтесь — «Зенит» все обыграть хотят, даже если он, как сейчас на Кубке, играет неосновным составом. Потому что «Зенит-Казань» — это мировой бренд. Партию-то у нас за счастье выиграть, ну а уж если матч… Президент «Газпром-Югры» до сих пор помнит, как его команда лет семь тому назад у «Зенита» выиграла. А Алекно — лучший в мире тренер.

— Кем по амплуа вы были в волейболе?

— Я сам не играл. В деревне вырос. Мы ждали лед, хоккей, клюшки самодельные, шайбы даже не было. Хоккей без шайбы, футбол. Три раза попинали волейбольный резиновый мяч, что мне мама купила, и он рассыпался. Последние годы я влюбился в волейбол. В три ночи смотрю наш чемпионат, за Андерсона переживаю, если его сборная США играет даже против россиян. А про амплуа вы спросили — был бы тренером. Напишите — «родился руководителем».

Данилов и Сурмачевский — продукты клубной пирамиды. «Зенит-УОР» — «Академия» — «Зенит-Казань» — вот ее ступени. Данилов прошел с нами весь подготовительный цикл и останется в обойме, во всяком случае, пока нет Спиридонова. Он хороший парень, и у него все задатки стать хорошим игроком. Пирамида работает, и это главное



Владимир Алекно: «Как хотел Миллер, корм идет в коня»

Наставник «Зенита» был одновременно и сосредоточен, и расслаблен: «Шеф все сказал. Команда укомплектована, задачи понятны, за Нгапетом, заменившим Леона, Рафкат Абдулхаевич внимательно следил и вопрос о его приглашении мы согласовали в течение 15 минут. Лихошерстов заменил Гуцалюка, в остальном состав сохранен, начинаем движение вверх».

— Когда к команде присоединится Алексей Спиридонов?

— У него застарелая травма мениска. В Стерлитамаке он провел 5 игр предварительного этапа Кубка России, и мы приняли решение в начале сезона провести лечение, чтобы по ходу сезона эта проблема его и нас не беспокоила. Возвращаясь в «Зенит», Леша сказал: «Не хочу хлопать в ладоши». И я ему это обещал, что хлопать в ладоши он не будет.

— С вами тренировался и играл молодой Данилов. Охарактеризуйте его.

— Данилов и Сурмачевский — продукты клубной пирамиды. «Зенит-УОР» — «Академия» — «Зенит-Казань» — вот ее ступени. Данилов прошел с нами весь подготовительный цикл и останется в обойме, во всяком случае, пока нет Спиридонова. Он хороший парень, и у него все задатки стать хорошим игроком. Пирамида работает, и это главное. Весь цикл с нами прошли эти двое и еще трое из УОРа. Как однажды сказал мне Миллер, имея в виду «Зенит-Казань»: «Надо, чтобы корм был в коня». Это и происходит.

Время сыграться нужно с любым игроком. С таким мастером сыграемся



Александр Бутько: «Сыграться с Нгапетом? Не вижу в этом ничего необычного»

К Александру Бутько, капитану ВК «Зенит-Казань» и участнику последнего чемпионата мира, почти не было вопросов.

— Как ощущения после ЧМ, в физическом и психологическом плане?

— Абсолютно нормальные. Не устал, пару дней приходил в себя, разгрузился.

— Сколько времени потребуется на взаимодействие с Нгапетом?

— Время сыграться нужно с любым игроком. С таким мастером сыграемся, ничего необычного здесь не вижу.

Зарядись волейболом!

К проведению эффектных шоу в Центре волейбола не привыкать. И на этот раз презентация команды оказалась зрелищной и интересной для болельщиков, которые собрались на одной из центральных трибун в изрядном количестве. Разогрев, лазерное шоу, и вот в затемненном зале зажигаются огни, и команда образца сезона 21018/19 под овации публики выбегает на паркет. Пока без проходящего лечение Спиридонова и легионеров, но уже с российскими сборниками — Максимом Михайловым, Алексеем Вербовым, Артемом Вольвичем и, естественно, Бутько.

Не обошлось и без традиционного вручения тюбетеек и игровых маек дебютантам «Зенита». Их получили Андрей Сурмачевский, ставший лучшим бомбардиром команды в межсезонье, и Вадим Лихошерстов, пятикратный чемпион Украины. К аудитории обратился Лихошерстов: «Я благодарен великому клубу, попасть в который мне выпала честь!».

Не обошлось и без традиционного вручения тюбетеек и игровых маек дебютантам «Зенита»

Нгапета ожидают в Казани только к середине октября, но «промо-ролик» про «французского кудесника» и его видеообращение к казанским болельщикам они увидели на экране. Эрвин сказал, что с нетерпением ждет, когда присоединится к команде. Не обошлось и без трогательных ноток. Клуб и зрители тепло проводили на отдых экс-руководителя пресс-службы ЗК Равиля Рахматуллина, проработавшего в этой должности 14 лет. Думается, что такое отношение к человеку, профессионально выполнявшему свои обязанности и вкладывавшему все умение и душу в любимое дело, неплохо бы перенять и руководству других наших спортивных клубов, в которых частенько пресс-атташе сменяются «по-тихому».

В программе торжественного мероприятия, помимо розыгрыша подарков и автограф-сессии с игроками, еще была небольшая открытая тренировка, которую комментировал Владимир Алекно и в которой приняли участие отобранные счастливчики из зала. Это нетрадиционное для презентаций команд мероприятие, да еще с пояснениями великого тренера (и презентацией им приобретенной клубом и установленной в зале машины для подачи) стало настоящей изюминкой на торте, который испекли в «Зените» для своих преданных поклонников.