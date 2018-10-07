Куда пойти в Казани: Лариса Долина на «Джазовой Казани», Мураками в «Маяковском» и Гуськов в «Мире»

Афиша мероприятий с 8 по 14 октября

На следующей неделе Казань примет целый ряд конференций — на них можно будет узнать о трендах в IT, рекламе, здравоохранении. Довольно насыщенная программа будет и в области кино — откроется сразу два кинофестиваля. В пятницу на джазовом концерте споет Лариса Долина, а на благотворительном выступит группа «Мураками». А в выходные можно будет ночь напролет кататься на велосипеде в окружении себе подобных — в Казани пройдет завершающий велофест.

В «Эрмитаж-Казань» выставят портреты разных эпох (0+)

9 октября в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Искусство портрета». На ней можно будет ознакомиться с 400-ми произведений искусства разных стран и периодов от древней эпохи до современности. Экспозиция разместится в пяти залах. Среди работ — древнеегипетские надгробия, серебряные блюда с изображениями сасанидских царей, автопортреты Рембрандта, акварели пушкинской поры и многое другое.

Цена билета — 100 рублей для пенсионеров и студентов, 80 рублей для школьников и 200 рублей для всех остальных.

В центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Искусство портрета». Фото vk.comhermitage/kazan

В «Ривьере» расскажут о новых трендах в рекламе (16+)

10 октября в отеле «Ривьера» пройдет отраслевая конференция Media Future — 2018. О новых технологиях в медийной рекламе будут говорить представители компаний НТВ, «Газпром медиа-РТВ», GPMD, IMHO, Weborama, а также владельцы бизнеса. Ключевые темы программы — ТВ-тренды, онлайн-тренды и технологические рекламные новинки.

Начало в 10.00.

В «Мире» покажут кино о современной культуре (12+)

С 10 по 14 октября в кинотеатре «Мир» пройдет международный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре. В программе Beat Weekend — шесть хитов 2018 года. В дополнение к просмотрам пройдут дискуссии, круглые столы, паблик-токи. В этом году фестиваль делает ставку не на приезжих гостей, а на местных культурных героев, спикеров и актуальную для каждого города повестку, сообщают организаторы.

Beat Weekend — региональная версия фестиваля, в его программе — пять наиболее востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival. Мероприятие проходит ежегодно в октябре в 15 крупных городах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Начало в 18.00. Стоимость абонемента от 1,4 тыс. рублей.

На фабрике Алафузова будут показывать фильмы (12+)

11 октября на фабрике Алафузова стартует проект «Время кино». Зрители смогут посмотреть некоммерческое кино, которое редко можно увидеть в больших кинотеатрах. Начнется проект с четырех российских короткометражек: «Для всех я умерла», «Женщины», «Верка-фуэте» и «Собачатина».

Начало в 19.00. Стоимость билетов по предпродаже — 150 рублей, на месте — 200 рублей.

11 октября на фабрике Алафузова стартует проект «Время кино». Фото vk.com/alafuzov_loft



«Уйти в IT»: в Казани пройдет форум деловых женщин (18+)

11 октября в Казани пройдет V Форум деловых женщин «Уйти в IT». В программе заявлено обсуждение блокчейн-технологий, социальных медиа и многое другое.

На форуме также пройдет Workshop-сессия, по итогам которой игроки вместе с экспертами проработают шаги реализации IT-проектов. На мероприятии будут работать тематические секции, выставочная экспозиция, мастер-классы.

Форум пройдет в Казанском техникуме информационных технологий и связи, начало в 9.00.

В «Корстоне» обсудят проблемы обеспечения лекарствами больных раком (16+)

С 11 по 12 октября в «Корстоне» пройдет конференция «Стратегия снижения смертности населения от онкологических заболеваний». Специалисты будут дискутировать о разных аспектах онкологической службы: юридическом, управленческом, маршрутизации пациентов, информатизации и многом другом. Также эксперты обсудят лекарственное обеспечение раковых больных и организацию радиологической помощи.

Начало в 9.00.

Долина откроет «Джазовую Казань» (12+)

12 октября в филармонии откроется V международный фестиваль «Джазовая Казань». Хедлайнерами вечера станут Лариса Долина и Филармонический джаз-оркестр РТ.

В программе — популярные и авторские джазовые произведения.

Начало в 18.30, стоимость билетов от 1,8 тыс. до 4 тыс. рублей.

Хедлайнерами «Джазовой Казани» станут Лариса Долина и Филармонический джаз-оркестр РТ. Фото vk.com/tatfilarmonia



«Мураками» напоит зрителей домашним лимонадом (16+)

12 октября в творческом пространстве «Маяковский» пройдет благотворительный концерт группы «Мураками» с презентацией альбома «Кислород». Фишкой вечера заявлен домашний лимонад от солистки группы Диляры Вагаповой, которым будут угощать зрителей.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку проектов благотворительного фонда «День добрых дел».

Начало в 20.00, стоимость билетов от 700 до 1 тыс. рублей.

Казань прорубит окно в Испанию (0+)

13 и 14 октября в казанском парке Тысячелетия можно будет соприкоснуться с испанской культурой. В программе фестиваля «Окно в Испанию» — кулинарные мастер-классы, лекторий, тематические фотозоны, создание граффити-стены и различные развлечения для гостей.

На площадке праздника будут работать несколько локаций. В зоне фудкорта прошедших угостят блюдами испанской национальной кухни. В лектории выступит с кулинарными мастер-классами по испанской кухне президент Ассоциации кулинаров РТ Дмитрий Дьяков. Также на площадке можно будет посетить тематические мастер-классы и лекции — по рисованию, изготовлению вееров, испанскому языку.

Для гостей приготовлена развлекательная программа. На сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы Казани с испанскими танцами и песнями. Также пройдет мастер-класс по танцу фламенко.

В кинотеатре «Мир» пройдет творческая встреча с народным артистом России Алексеем Гуськовым. Фото vk.com/mirkazan



Кроме этого:

9 октября в кинотеатре «Мир» пройдет творческая встреча с народным артистом России Алексеем Гуськовым. Начало в 15.30, вход свободный. (6+)

11 октября в «Татнефть-Арене» «Ак Барс» сыграет с московским «Спартаком». Начало в 19.00 (0+)

11 октября в галерее «Хазинэ» пройдет литературно-художественный вечер. Начало в 18.00 (12+)

11 октября в галерее «Хазинэ» откроется выставка Зиннура Миннахметова. В экспозиции представлено более 50 работ художника. Начало в 17.00 (0+)

12 октября в творческой лаборатории «Угол» пройдет открытая лекция «Кто убил Анну Каренину». Начало в 19.00 (16+)

12 и 13 октября в КФУ пройдет форум Kazan Legal Tech 2018. Мероприятие посвящено IT-трендам в юридической области. Открытие в 10.00. (16+)

В Казани пройдет завершающий в этом сезоне велофест. Участники проедут по городу в ночь с 13 на 14 октября. Сбор участников на площади Первого мая в 20.00 (16+).

14 октября автодром KazanRing Canyon закроет летний сезон. В программе — кибер-чемпионат, дрэг-рейсинг, автовыставка и многое другое. Начало в 12.00, вход свободный. (12+)