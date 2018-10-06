«Анна Каренина» в 5D: иммерсивное шоу от Дианы Сафаровой на «сцене» казанского ЗАГСа

Для создания спектакля по роману Льва Толстого обошли барахолки по всей России и провели коммуникации в опустевший особняк Демидова

На 3—5 ноября анонсирована премьера первого для Казани иммерсивного спектакля-путешествия «Анна Каренина» режиссера Дианы Сафаровой. Место для него выбрали особенное — дом Демидова на Мусы Джалиля, 7, который в прошлом веке был ЗАГСом, а в этом — оказался оторван от коммуникаций и застыл в ожидании реконструкции. О новой старой Карениной, живущей как все не без греха, и нюансах подготовки спектакля — в материале «Реального времени».

Искусство в 5D

Подробнее о проекте рассказывали сегодня в стенах Казанской ратуши при участии министра культуры РТ Ирады Аюповой. Такой уровень обеспечила поддержка спектакля руководством Татарстана и генеральный спонсор — «Татнефть». Министр открыла пресс-конференцию рассуждениями о том, как в современных реалиях заинтересовать зрителя.

— За последние сто лет мир очень сильно поменялся. Мы с вами от восприятия информации c листа книги или в лучшем случае с фотографии — она тоже достаточно молодой жанр — с каждым годом стремительно погружаемся в добавление проекций — 2D, 3D, 4D. Если говорить об иммерсивном спектакле, то это, наверное, в какой-то степени уже искусство 5D, — поделилась мыслями Ирада Аюпова.

Такое «агрессивное вторжение во внутренне пространство человека», по словам министра, должно принести свои результаты — послужить своего рода шоковой терапией. Спектакли же она называет не только зрелищем, но и лекарством для человеческих душ, «терапией черствости и безразличия».

Ирада Аюпова: «Если говорить об иммерсивном спектакле, то это, наверное, в какой-то степени уже искусство 5D»



С историей и пока без будущего

Выбор «Анны Карениной» был не случаен — ведь этот год в Татарстане посвящен Льву Толстому. Идея же поселить спектакль в особняк Демидова родилась во время прошлогодней «Арт-подготовки», когда московский художник и режиссер Ксения Перетрухина создала там инсталляцию-спектакль и наглядно продемонстрировала театральность этого пространства. Реализовать затею помогли министерство культуры РТ и мэрия Казани, а провести тепло, электричество и воду в пустующее здание — генеральный спонсор.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и соучредитель фонда «Живой город» Артем Силкин видит в доме Демидова прекрасное место для истории XIX века. В свою очередь соучредитель «Живого города» Инна Яркова надеется, что благодаря спектаклю удастся привлечь внимание к этому объекту и его отреставрируют.

Полное погружение в среду с дистанцированием в маске

Драматургом спектакля выступила Елена Савченкова, а музыкальное сопровождение проекту обеспечил электронный музыкант Георгий Морозов. В новом году планируется издание пластинки с представленными в «Анне Карениной» композициями.

Диана Сафарова на этот раз примерила на себя роль режиссером проекта. По ее задумке, зрителей ждет «полное погружение в среду».

— Проводник отсутствует полностью, зритель становится неким режиссером своего собственного спектакля, который он сам выстраивает. То есть дается полная свобода перемещения, взаимодействия с предметами. И особенность иммерсивного спектакля-путешествия — это невозможность увидеть все действие целиком, поскольку оно происходит одновременно во всех локациях, — поясняет режиссер.

Диана Сафарова: «Проводник отсутствует полностью, зритель становится неким режиссером своего собственного спектакля, который он сам выстраивает»



У каждого персонажа в пьесе свой путь. Они живут по собственному сюжету и порядку действий.

— Мы пытались сделать так, чтобы каждая линия, даже связующая, стала неким собственным спектаклем, — говорит Сафарова.

На входе всем будут выдавать маски — их во время действия, которое ограничивается тремя часами, снимать нельзя, за исключением отдельных мест. Режиссер проекта специально уточняет — они персональные и их можно будет забрать с собой. Прием с масками понадобился для того, чтобы сохранить «зону комфорта» при полном погружении в мир Льва Толстого и чтобы зрители правильно восприняли все происходящее.

Кстати, при желании можно будет уйти не с одной маской — в особняке откроют несколько магазинов, продающих товары за внутреннюю валюту. На выбор можно будет приобрести украшения ручной работы и книги из ЦСК «Смена».

«С нами на барахолках люди уже здороваются за руку»

Актеров в спектакль «Живой город» отбирал на кастинге. Главная роль досталась Аноре Халматовой, участвовавшей до этого в «Танцах» на ТНТ. Во время пресс-конференции она с нескрываемой теплотой смотрела на режиссера по пластике Джона Шенгелия. И это неудивительно — девушка танцует с 9 лет. Тонкая, пластичная, по-восточному красивая Анора участвует в Казани уже не в первом проекте — на счету у нее небольшая роль в неоцененном публикой фильме «Сокровища О.К».

— Если говорить о моей героини, однозначно Анна была вчера, Анна есть сегодня и Анна будет завтра, потому что это женщина со страхами, со слабостями. Тем не менее это женщина, которая не побоялась идти за своими чувствами, не побоялась сделать вызов обществу, любила так, как понимала свою любовь, — говорит исполнительница главной роли. Ее слова подтверждают, что хэштег #ктобезгреха выбрали к спектаклю неслучайно.

Актеров в спектакль «Живой город» отбирал на кастинге



В какую сумму обошелся культурный проект «Татнефти», его авторы умалчивают, ссылаясь на коммерческую тайну. По словам исполнительного продюсера Кирилла Кирилюка, в их распоряжении оказалось 1 700 квадратных метров и 25 помещений. На такой большой по объему сцене пришлось детально продумывать декорации и костюмы актеров, ведь, в отличие от обычных театральных постановок, зритель здесь может даже пощупать все предметы. Поэтому обойтись муляжами не получилось. Реквизит и мелкую бутафорию искали по всей стране на блошиных рынках. При подготовке к спектаклю удалось собрать более тысячи раритетных предметов.

— У нас очень много антиквариата, собранного со всей России. С нами на барахолках люди уже здороваются за руку — неважно где, в Самаре, Саратове, Ханты-Мансийске. Например, фонари для вокзала мы везли из Новосибирска, — рассказал исполнительный продюсер.

Кроме того, только проводов и коммуникаций для света и звука в особняке проложили примерно 10 км. Для актеров пришлось сшить более 100 костюмов — только Анна Каренина за время спектакля пять раз сменит свой наряд.

Недешевое творчество

Авторы проекта заявляют, что он первый даже не в Казани, а в мире, ведь до этого иммерсивный спектакль по мотивам «Анны Карениной» не ставился. Для будущих зрителей эта новинка обойдется в копеечку — билеты на него стоят 3,5 и 15 тысяч рублей. Впрочем, они все равно разлетаются как горячие пирожки. Если вчера утром еще можно было найти билеты на дни премьеры за 3,5 тысячи рублей, то к вечеру осталось всего несколько за 15 тысяч. Инна Яркова призналась, что изначально в «Живом городе» не рассчитывали на такую высокую стоимость билетов.

Инна Яркова призналась, что изначально в «Живом городе» не рассчитывали на такую высокую стоимость билетов



— На самом деле проект некоммерческий, и это нужно понимать. Но дело в том, что количество людей, занятых на одном спектакле — это фактически 40 человек актеров и 50 человек администраторов, которые так или иначе участвуют в спектакле, — пояснила причину роста ценника спикер.



Помимо этого, финансовая нагрузка, по ее словам, увеличилась из-за содержания здания, оплаты коммунальных услуг. «Очевидно, что это не наше желание, а необходимость», — подытожила Яркова.

В ближайшее время организаторы откроют продажу на новый блок премьеры — на 8, 9, 13 и 14 ноября. Планируется, что спектакль будут показывать минимум полгода, а при хорошей перспективе — год. В один день окунуться в атмосферу XIX века смогут порядка 150 человек — такое количество зрителей организаторы посчитали оптимальным. Пускать в особняк Демидова для удобства их будут партиями.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов