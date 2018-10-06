«План Сталина нарушал естественный ход региональных процессов»

Сценарист фильма «В красном море» — о чувашском взгляде на Гражданскую войну

В декабре 2018 года состоится премьера снятого по госзаказу фильма «В красном море» о судьбе чувашского народа в годы Гражданской войны. «Реальное время» поговорило с автором сценария, кандидатом исторических наук Сергеем Щербаковым о том, почему чувашская интеллигенция выступала против проекта Татаро-Башкирской Республики и с какой целью авторы фильма выстроили его конфликт вокруг фигуры Сталина.

— Почему картина получила такое название? Здесь есть какой-то дополнительный смысл, помимо революционной составляющей?

— «В красном море» — это стихотворение Михаила Сеспеля (чувашский поэт, — прим. ред.) о строительстве светлого будущего, которое ассоциировалось у него с всемирной коммуной.

Мы выползли все из лачуг.

Долой нужду и гнет, и горе!

Плывем, плывем в страну коммун.

Товарищи, мы в красном море!

Пусть много на пути преград,

Пусть наш корабль качают волны,

Уж берег гнета позади,

Сердца борцов отвагой полны.

Русский перевод, правда, не отражает экспрессию оригинала.

Но в первую очередь я вкладывал в название библейский мотив — Моисей, сделав проход в Красном море, спасает свой многострадальный народ, ведет его к счастью. Следующий смысл — это советская власть, жизнь в красном советском государстве. Ну и конечно, красное море — это Гражданская война. Для меня это тема испытаний, трудностей, взлетов и падений. Показать, что утратили и чего добились чувашские лидеры того времени.

— Режиссер Андрей Митешин сказал журналистам, что картина задумывалась им как «фильм-провокация». Что он имел в виду?

— Думаю, лучше его об этом спросить. Он из Москвы, и, как понимаю, он желает сделать фильм, интересный российскому зрителю, спровоцировать у него интерес к событиям, которые происходили у нас в Поволжье. Обычно Гражданская война больше ассоциируется с Украиной, Доном и Колчаком… А здесь ведь страсти кипели не меньше. Наверное, он имеет в виду и неординарную подачу материала — там мало «говорящих голов», больше действия. Это непривычно для нашего региона.

Народы Среднего Поволжья сами обустраивали свою жизнь в виде интернационального Волжско-Уральского штата. К примеру, в нем должно было быть четыре государственных языка — русский, татарский, чувашский и марийский



— Все закручивается вокруг конфликта тогда еще народного комиссара по делам национальностей РСФСР Иосифа Сталина и чувашских лидеров?

— Основное внимание сосредоточено на отношении национальных лидеров к новой в 1918 году советской власти. Выбор непростой и трагичный. Весь сюжет «Тихого Дона» вокруг него крутится.

Почему Сталин в центре конфликта? По двум причинам. Во-первых, это медийная личность. У нашего многонационального поволжского региона очень богатая и непривычная для российского обывателя история. Пришлось выбирать момент, который будет понятен и в Барнауле, и в Пскове, и в Грозном. Поэтому появление Сталина напрашивается. Во-вторых, весной 1918 года для чувашей был неприемлем сталинский проект Татаро-Башкирской Республики во имя пролетарской революции на мусульманском Востоке от Турции до Китая. Его план нарушал естественный ход региональных процессов, что привело к расколу не только между народами, но и между самими деятелями того времени.

— За что боролись представители чувашской интеллигенции?

— Все просто — за равноправие и стабильную жизнь. Используя достижения Великой Февральской революции (как они ее называли), можно обустроить жизнь в системе образования и культуры, экономики и политики. В 1917 году лидеры Чувашского национального общества очень дружили с мусульманским Милли меджлисом и планировали создать в регионе интернациональную систему, построенную на принципах взаимного уважения и развития. Однако интересы мировой пролетарской революции в 1918 году подорвали прежнее равновесие. Фильм отчасти и об этом.

— Какое обращение чувашских лидеров повлияло на создание Чувашской Республики?

— Обращения как такового не было. Народы Среднего Поволжья сами обустраивали свою жизнь в виде интернационального Волжско-Уральского штата. К примеру, в нем должно было быть четыре государственных языка — русский, татарский, чувашский и марийский. Когда появился сталинский проект Татаро-Башкирской Республики, который на многонациональной территории создавал титульные нации, пришлось отстаивать региональные интересы. Поэтому и едет комиссар по чувашским делам Александр Краснов в Наркомнац РСФСР доводить до сведения свои чаяния и интересы. Это обыгрывается в начале фильма. В этой сцене в сжатой форме показывается сложный политический диалог, который в итоге повлиял на формирование советской национальной политики не только в регионе, но и в России.

Это гуманистический подтекст — люди, давайте жить дружно и трудиться ради общего блага. Философия кота Леопольда, так сказать. Следующий смысл: война — это плохо, особенно война гражданская, когда близкие люди вынуждены убивать друг друга из-за чуждых политических интересов



— Почему чувашские деятели начали переговоры со Сталиным, а не стали собирать народ на баррикады?

— Баррикады — это протест людей городской культуры, а народы Поволжья жили в подавляющем большинстве на селе. Формы сопротивления крестьян — это неповиновение, сельские, волостные и уездные сходы с вынесением своих решений. Если это не действует, посылали своего представителя к царю или к тому, кто его заменяет. Это было сильно развито среди чувашей не только в годы революций в начале ХХ века, но и в предыдущие века. Браться за вилы — это уже крайние меры. Масштабный бунт был позже, в 1921 году, он был кроваво подавлен.

— В чем ключевая идея сценария, его подтекст?

— Это гуманистический подтекст — люди, давайте жить дружно и трудиться ради общего блага. Философия кота Леопольда, так сказать. Следующий смысл: война — это плохо, особенно война гражданская, когда близкие люди вынуждены убивать друг друга из-за чуждых политических интересов.

— Какие герои несут в себе посыл о сплочении?

— В первом моем сценарии его отражал поэт Михаил Сеспель, который из-за политических разногласий летом 1918 года расстается со своей любимой девушкой Шурой Четаевой. Она офицерская дочка и выступала за Учредительное собрание, а он — за Всемирный коммунизм. Политическая трещина проходит по человеческим судьбам, разрывая добрые чувства. Такой же разлом проходил и по участникам общечувашского съезда в то же время. Но потом, в ходе перекраивания сценария, от линии Сеспеля пришлось отказаться, и эту трагедию разрыва я постарался отразить в разногласиях просоветского Александра Краснова и антисоветского «учредиловца» Ивана Васильева. Это люди, которые хотели вместе обустраивать жизнь народа, но вынуждены, из-за большой политики, вставать с оружием по разные стороны баррикад. Их личный конфликт мог бы закончиться кровью, но человеческие чувства возобладали, и все у них было хорошо. Чего, к сожалению, не скажешь о других героях — Агафье Гавриловой, Николае Рубачеве, Петре Федорове, Тимофее Николаеве-Хури и других. Думаю, что это сейчас актуальная тема. Так что фильм — это предостережение нашим современникам.

— Будет ли в фильме татарская тематика?

— Чтобы отразить многие моменты, в том числе и отношений с соседними народами, нужен формат сериала. Уж очень та история насыщена перипетиями и интересными событиями. Так что давайте об этом подумаем с татарскими кинематографистами.

Мы снимали в нашем Чувашском драмтеатре. Там есть площадка, где проходят новогодние елки. Она по стилистике достаточно близка зданию Дворянского собрания — колонны, большие окна, занавеси



В 1917 году основные чувашские и татарские лидеры шли единым фронтом, вместе пытались создать Волжско-Уральский штат, но в 1918 году большевистский Наркомнац начал поддерживать сторонников обособленных республик, и тут уж конфликты между народами были неизбежны. В фильме на основе протоколов съезда показано уважение к мнению татарского и башкирского народов, но неприятие сталинского проекта. Сознательно ввел эпизодический момент с Ильясом Алкиным, чтобы прозвучал и татарский мотив. Там он говорит, что мусульманам по пути с Учредительным собранием, но не с Советами. Кстати, он был близко знаком с нашими Гавриилом Алюновым и Иваном Васильевым, а по воспоминаниям Семена Николаева, они вместе участвовали в попытке антисоветского переворота весной 1918 года, который организовывал в России известный эсер-террорист Борис Савинков.

— Вы говорили, что данные об этих событиях есть в архивах, но в советской исторической литературе они не упоминались. Как вы думаете, почему?

— Когда 12 лет назад я начал работать в Госистархиве Чувашии, то часто слышал мнение, что правдивые документы по образованию автономии надо искать где-нибудь Казани, Москве или Санкт-Петербурге. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у нас в Чебоксарах имеется огромный массив информации, неизвестный не только общественности, но даже специалистам.

Почему так получилось? В советское время историки предпочитали о них помалкивать, так как в них много антисоветского. Как, к примеру, показать общественности, что общечувашский рабоче-крестьянский съезд в июне 1918 года официально отказывался использовать слово «Советская» в названии российского государства? Или что выступали за демократическую земскую систему, отчаянно критикуя Советы? В итоге за десятилетия многие знания о тех событиях ушли из общественной памяти.

— Насколько я знаю, весь съемочный процесс проходил на территории Чувашии. Как снимали общечувашский съезд, который состоялся в Казани, в здании Дворянского собрания?

— Мы снимали в нашем Чувашском драмтеатре. Там есть площадка, где проходят новогодние елки. Она по стилистике достаточно близка зданию Дворянского собрания — колонны, большие окна, занавеси. В фильме будет компьютерная графика, которая сделает эти помещения максимально аутентичными.





Написал больше десятка статей, вышли монографии, защитил диссертацию. Но кто их сейчас читает?! А к кинематографу всегда был большой интерес, да и творческий зуд присутствует. Вот решил популяризировать нашу историю посредством кино



— Актеры тоже местные?

— Да, все актеры местные, профессиональные — из Чувашского драмтеатра, городских театров.

— Кто играет Сталина?

— Тоже наш местный актер. С портретным сходством не очень, но помог грим. Сыграл хорошо, характерно. Посмотрим, как это будет на экране.

— Любовная линия все-таки будет?

— Как же без нее в современном кино. Вначале, как уже говорил, планировал любовную линию между Сеспелем и Четаевой, но мы в итоге ее убрали. Но женские образы нужны, и я сосредоточил свое внимание на чувашской активистке, борце за женское равноправие Агафье Гавриловой. Там есть намек на любовную линию.

— Почему вы решили написать сценарий именно об этом витке истории чувашского народа?

— Темой становления Чувашской автономии я профессионально занимаюсь уже 12 лет, по образованию я историк. В отделе публикации исторического архива проработал семь лет. Наткнулся на материал по созданию Чувашской автономии, и он меня очень сильно заинтересовал — это ведь наша реальная история. Написал больше десятка статей, вышли монографии, защитил диссертацию. Но кто их сейчас читает?! А к кинематографу всегда был большой интерес, да и творческий зуд присутствует. Вот решил популяризировать нашу историю посредством кино.

— Для кого этот фильм?

— Старался, чтобы было интересно всем возрастам и регионам России и, почему бы и нет, всего мира.

— На каком этапе находится сейчас картина?

— В течение нескольких месяцев мы готовились, договаривались, репетировали с актерами, все отрабатывалось. В сентябре съемочная команда приехала из Москвы, в сжатые сроки все сцены сняли. Сейчас идет этап монтажа, в декабре фильм должен быть сдан. Так что скоро премьера.

Бюджет, конечно, небольшой, но московская студия настроена сделать качественное кино на современном уровне. Надеюсь, все у них получится



— И в Татарстане?

— С большим удовольствием! Важно показывать сильные и слабые стороны нашего прошлого, чтобы не повторяли ошибки и ценили достижения. Национальная культура и история — это наше достояние! Она интересна не только нам, но и другим народам. Если мы не будем ее знать, то утратим то, что завещано предками, а сами будет «кормить» культуры заморских народов.

— Какой бюджет у фильма? Я правильно понимаю, что его снимала московская студия по заказу Чувашкино?

— Фильм снимается на федеральные и республиканские средства. Бюджет, конечно, небольшой, но московская студия настроена сделать качественное кино на современном уровне. Надеюсь, все у них получится.