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«План Сталина нарушал естественный ход региональных процессов»

07:00, 06.10.2018 9

Сценарист фильма «В красном море» — о чувашском взгляде на Гражданскую войну

«План Сталина нарушал естественный ход региональных процессов» Фото: vk.com

В декабре 2018 года состоится премьера снятого по госзаказу фильма «В красном море» о судьбе чувашского народа в годы Гражданской войны. «Реальное время» поговорило с автором сценария, кандидатом исторических наук Сергеем Щербаковым о том, почему чувашская интеллигенция выступала против проекта Татаро-Башкирской Республики и с какой целью авторы фильма выстроили его конфликт вокруг фигуры Сталина.

— Почему картина получила такое название? Здесь есть какой-то дополнительный смысл, помимо революционной составляющей?

«В красном море» — это стихотворение Михаила Сеспеля (чувашский поэт, — прим. ред.) о строительстве светлого будущего, которое ассоциировалось у него с всемирной коммуной.

Мы выползли все из лачуг.
Долой нужду и гнет, и горе!
Плывем, плывем в страну коммун.
Товарищи, мы в красном море!
Пусть много на пути преград,
Пусть наш корабль качают волны,
Уж берег гнета позади,
Сердца борцов отвагой полны.

Русский перевод, правда, не отражает экспрессию оригинала.

Но в первую очередь я вкладывал в название библейский мотив — Моисей, сделав проход в Красном море, спасает свой многострадальный народ, ведет его к счастью. Следующий смысл — это советская власть, жизнь в красном советском государстве. Ну и конечно, красное море — это Гражданская война. Для меня это тема испытаний, трудностей, взлетов и падений. Показать, что утратили и чего добились чувашские лидеры того времени.

— Режиссер Андрей Митешин сказал журналистам, что картина задумывалась им как «фильм-провокация». Что он имел в виду?

— Думаю, лучше его об этом спросить. Он из Москвы, и, как понимаю, он желает сделать фильм, интересный российскому зрителю, спровоцировать у него интерес к событиям, которые происходили у нас в Поволжье. Обычно Гражданская война больше ассоциируется с Украиной, Доном и Колчаком… А здесь ведь страсти кипели не меньше. Наверное, он имеет в виду и неординарную подачу материала — там мало «говорящих голов», больше действия. Это непривычно для нашего региона.

Народы Среднего Поволжья сами обустраивали свою жизнь в виде интернационального Волжско-Уральского штата. К примеру, в нем должно было быть четыре государственных языка — русский, татарский, чувашский и марийский

Все закручивается вокруг конфликта тогда еще народного комиссара по делам национальностей РСФСР Иосифа Сталина и чувашских лидеров?

Основное внимание сосредоточено на отношении национальных лидеров к новой в 1918 году советской власти. Выбор непростой и трагичный. Весь сюжет «Тихого Дона» вокруг него крутится.

Почему Сталин в центре конфликта? По двум причинам. Во-первых, это медийная личность. У нашего многонационального поволжского региона очень богатая и непривычная для российского обывателя история. Пришлось выбирать момент, который будет понятен и в Барнауле, и в Пскове, и в Грозном. Поэтому появление Сталина напрашивается. Во-вторых, весной 1918 года для чувашей был неприемлем сталинский проект Татаро-Башкирской Республики во имя пролетарской революции на мусульманском Востоке от Турции до Китая. Его план нарушал естественный ход региональных процессов, что привело к расколу не только между народами, но и между самими деятелями того времени.

— За что боролись представители чувашской интеллигенции?

Все просто — за равноправие и стабильную жизнь. Используя достижения Великой Февральской революции (как они ее называли), можно обустроить жизнь в системе образования и культуры, экономики и политики. В 1917 году лидеры Чувашского национального общества очень дружили с мусульманским Милли меджлисом и планировали создать в регионе интернациональную систему, построенную на принципах взаимного уважения и развития. Однако интересы мировой пролетарской революции в 1918 году подорвали прежнее равновесие. Фильм отчасти и об этом.

Какое обращение чувашских лидеров повлияло на создание Чувашской Республики?

Обращения как такового не было. Народы Среднего Поволжья сами обустраивали свою жизнь в виде интернационального Волжско-Уральского штата. К примеру, в нем должно было быть четыре государственных языка русский, татарский, чувашский и марийский. Когда появился сталинский проект Татаро-Башкирской Республики, который на многонациональной территории создавал титульные нации, пришлось отстаивать региональные интересы. Поэтому и едет комиссар по чувашским делам Александр Краснов в Наркомнац РСФСР доводить до сведения свои чаяния и интересы. Это обыгрывается в начале фильма. В этой сцене в сжатой форме показывается сложный политический диалог, который в итоге повлиял на формирование советской национальной политики не только в регионе, но и в России.

Это гуманистический подтекст — люди, давайте жить дружно и трудиться ради общего блага. Философия кота Леопольда, так сказать. Следующий смысл: война — это плохо, особенно война гражданская, когда близкие люди вынуждены убивать друг друга из-за чуждых политических интересов

Почему чувашские деятели начали переговоры со Сталиным, а не стали собирать народ на баррикады?

Баррикады это протест людей городской культуры, а народы Поволжья жили в подавляющем большинстве на селе. Формы сопротивления крестьян это неповиновение, сельские, волостные и уездные сходы с вынесением своих решений. Если это не действует, посылали своего представителя к царю или к тому, кто его заменяет. Это было сильно развито среди чувашей не только в годы революций в начале ХХ века, но и в предыдущие века. Браться за вилы это уже крайние меры. Масштабный бунт был позже, в 1921 году, он был кроваво подавлен.

В чем ключевая идея сценария, его подтекст?

Это гуманистический подтекст люди, давайте жить дружно и трудиться ради общего блага. Философия кота Леопольда, так сказать. Следующий смысл: война — это плохо, особенно война гражданская, когда близкие люди вынуждены убивать друг друга из-за чуждых политических интересов.

Какие герои несут в себе посыл о сплочении?

В первом моем сценарии его отражал поэт Михаил Сеспель, который из-за политических разногласий летом 1918 года расстается со своей любимой девушкой Шурой Четаевой. Она офицерская дочка и выступала за Учредительное собрание, а он — за Всемирный коммунизм. Политическая трещина проходит по человеческим судьбам, разрывая добрые чувства. Такой же разлом проходил и по участникам общечувашского съезда в то же время. Но потом, в ходе перекраивания сценария, от линии Сеспеля пришлось отказаться, и эту трагедию разрыва я постарался отразить в разногласиях просоветского Александра Краснова и антисоветского «учредиловца» Ивана Васильева. Это люди, которые хотели вместе обустраивать жизнь народа, но вынуждены, из-за большой политики, вставать с оружием по разные стороны баррикад. Их личный конфликт мог бы закончиться кровью, но человеческие чувства возобладали, и все у них было хорошо. Чего, к сожалению, не скажешь о других героях Агафье Гавриловой, Николае Рубачеве, Петре Федорове, Тимофее Николаеве-Хури и других. Думаю, что это сейчас актуальная тема. Так что фильм это предостережение нашим современникам.

Будет ли в фильме татарская тематика?

Чтобы отразить многие моменты, в том числе и отношений с соседними народами, нужен формат сериала. Уж очень та история насыщена перипетиями и интересными событиями. Так что давайте об этом подумаем с татарскими кинематографистами.

Мы снимали в нашем Чувашском драмтеатре. Там есть площадка, где проходят новогодние елки. Она по стилистике достаточно близка зданию Дворянского собрания — колонны, большие окна, занавеси

В 1917 году основные чувашские и татарские лидеры шли единым фронтом, вместе пытались создать Волжско-Уральский штат, но в 1918 году большевистский Наркомнац начал поддерживать сторонников обособленных республик, и тут уж конфликты между народами были неизбежны. В фильме на основе протоколов съезда показано уважение к мнению татарского и башкирского народов, но неприятие сталинского проекта. Сознательно ввел эпизодический момент с Ильясом Алкиным, чтобы прозвучал и татарский мотив. Там он говорит, что мусульманам по пути с Учредительным собранием, но не с Советами. Кстати, он был близко знаком с нашими Гавриилом Алюновым и Иваном Васильевым, а по воспоминаниям Семена Николаева, они вместе участвовали в попытке антисоветского переворота весной 1918 года, который организовывал в России известный эсер-террорист Борис Савинков.

Вы говорили, что данные об этих событиях есть в архивах, но в советской исторической литературе они не упоминались. Как вы думаете, почему?

Когда 12 лет назад я начал работать в Госистархиве Чувашии, то часто слышал мнение, что правдивые документы по образованию автономии надо искать где-нибудь Казани, Москве или Санкт-Петербурге. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у нас в Чебоксарах имеется огромный массив информации, неизвестный не только общественности, но даже специалистам.

Почему так получилось? В советское время историки предпочитали о них помалкивать, так как в них много антисоветского. Как, к примеру, показать общественности, что общечувашский рабоче-крестьянский съезд в июне 1918 года официально отказывался использовать слово «Советская» в названии российского государства? Или что выступали за демократическую земскую систему, отчаянно критикуя Советы? В итоге за десятилетия многие знания о тех событиях ушли из общественной памяти.

Насколько я знаю, весь съемочный процесс проходил на территории Чувашии. Как снимали общечувашский съезд, который состоялся в Казани, в здании Дворянского собрания?

Мы снимали в нашем Чувашском драмтеатре. Там есть площадка, где проходят новогодние елки. Она по стилистике достаточно близка зданию Дворянского собрания — колонны, большие окна, занавеси. В фильме будет компьютерная графика, которая сделает эти помещения максимально аутентичными.


Написал больше десятка статей, вышли монографии, защитил диссертацию. Но кто их сейчас читает?! А к кинематографу всегда был большой интерес, да и творческий зуд присутствует. Вот решил популяризировать нашу историю посредством кино

Актеры тоже местные?

Да, все актеры местные, профессиональные — из Чувашского драмтеатра, городских театров.

Кто играет Сталина?

Тоже наш местный актер. С портретным сходством не очень, но помог грим. Сыграл хорошо, характерно. Посмотрим, как это будет на экране.

Любовная линия все-таки будет?

Как же без нее в современном кино. Вначале, как уже говорил, планировал любовную линию между Сеспелем и Четаевой, но мы в итоге ее убрали. Но женские образы нужны, и я сосредоточил свое внимание на чувашской активистке, борце за женское равноправие Агафье Гавриловой. Там есть намек на любовную линию.

Почему вы решили написать сценарий именно об этом витке истории чувашского народа?

Темой становления Чувашской автономии я профессионально занимаюсь уже 12 лет, по образованию я историк. В отделе публикации исторического архива проработал семь лет. Наткнулся на материал по созданию Чувашской автономии, и он меня очень сильно заинтересовал — это ведь наша реальная история. Написал больше десятка статей, вышли монографии, защитил диссертацию. Но кто их сейчас читает?! А к кинематографу всегда был большой интерес, да и творческий зуд присутствует. Вот решил популяризировать нашу историю посредством кино.

Для кого этот фильм?

Старался, чтобы было интересно всем возрастам и регионам России и, почему бы и нет, всего мира.

На каком этапе находится сейчас картина?

В течение нескольких месяцев мы готовились, договаривались, репетировали с актерами, все отрабатывалось. В сентябре съемочная команда приехала из Москвы, в сжатые сроки все сцены сняли. Сейчас идет этап монтажа, в декабре фильм должен быть сдан. Так что скоро премьера.

Бюджет, конечно, небольшой, но московская студия настроена сделать качественное кино на современном уровне. Надеюсь, все у них получится

И в Татарстане?

С большим удовольствием! Важно показывать сильные и слабые стороны нашего прошлого, чтобы не повторяли ошибки и ценили достижения. Национальная культура и история — это наше достояние! Она интересна не только нам, но и другим народам. Если мы не будем ее знать, то утратим то, что завещано предками, а сами будет «кормить» культуры заморских народов.

Какой бюджет у фильма? Я правильно понимаю, что его снимала московская студия по заказу Чувашкино?

Фильм снимается на федеральные и республиканские средства. Бюджет, конечно, небольшой, но московская студия настроена сделать качественное кино на современном уровне. Надеюсь, все у них получится.

Мария Ершова, фото vk.com/doblethree
ОбществоКультура
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07:49
    Международные марксисты-террористы создавая Мировую Коммунистическую Диктатуру были вынуждены (испугались международного суда за кровавые преступления) отойти от "учения" своего кумира Маркса и расчленить многонациональную и многоконфессиональную Россию по национальному признаку.
    Но с помощью партийной диктатуры держали Все республики и их номинальных руководителей в "узде".
    Марксисты превратили демократическую Российскую Республику, образовавшуюся после Великой Февральской революции 1917 года, с помощью вооруженного октябрьского переворота 1917 года в марксистскую диктатуру Ленина и Троцкого.
    И эта российская марксистская диктатура предопределила дальнейшее развитие человечества - появление фашизма и нацизма, 2-ю Мировую войну и Холодную войну на грани ядерной войны, социальные государства Западной Европы и др.
    И похоже все это в фильме показано.
    Ждём премьеры.
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  • Анонимно 08:41
    Недавний "пограничный" конфликт между братскими Чеченской и Ингушской Республиками ещё раз показал какими изощренными провокаторами были марксистские диктаторы Ленин и Троцкий.
    Сталин был всего лишь игрушкой, инструментом в их руках.
    Народы России стали разменной "монетой" в глобальных играх марксистов-террористов Ленина и Троцкого, "бикфордовым шнуром", с помощью которого они хотели поджечь Мировую коммунистическую революцию и установить свою диктатуру на всём Земном Шаре.
    Но спровоцировали лишь фашизм и нацизм, как ответную реакцию капитализма на коммунизм, и новую Мировую войну.
    И чувашский народ и другие народы России оказался в эпицентре мировой провокации, развязанной международными марксистами-террористами Лениным и Троцким.
    Сталин всего лишь их лучший ученик.
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  • Анонимно 09:38
    Снова наши фильмоделы из соседней республики... Не думаю, чот получится нормальный фильм
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    Анонимно 10:10
    А я думаю, что получится.
    Сценарий хороший, актёры профессионалы.
    Тема интересная и актуальная.
    Удачи.
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    Анонимно 10:43
    Так у нас, что ни фильм, то везде профессионалы и снимают и играют...А что в итоге получается...(((
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    Анонимно 10:55
    Дождёмся премьеры - не будем заранее злословить.
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    Анонимно 12:09
    Так тут никто и не злословит. Просто факты пока таковы
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  • Анонимно 10:53
    Как мало знаем мы о соседях.Если тут появляются материалы о башкирах то про другие народы ничего.Надо привлекать соседних историков чтоб в конце концов могла сложиться целостная картина.Былинами местных историков мы уже сыты по горло.
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    Анонимно 11:03
    Согласен.
    У народов Поволжья интересная, долгая и добрая история.
    Она будет интересна многим.
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