«Арсенал» — «Уфа»: исторический мир в Туле

Уфимцы добыли тяжелое очко на родине самоваров и оружейников

Получив два «глотка свежего воздуха» (ничья с «Ростовом» и победа над «Енисеем»), ФК «Уфа» прибыл на битву с «Арсеналом». Сражения с «оружейниками» никогда скучными не бывают, Томаров видел их все восемь, в роли командира уфимского отряда выступив впервые. Туляки тоже не далеко отошли от пропасти, хотя сезон для них начался удачнее, чем для уфимцев. О противостоянии соседей по нижней части турнирной таблицы — в материале «Реального времени».



Остросюжетный сериал



За всю историю личных встреч «Уфа» и «Арсенал» никогда не играли вничью. В восьми поединках у каждого из соперников по четыре победы. Самым результативным выдался матч в манеже, когда обе команды играли в ФНЛ в сезоне 2013/2014, в том самом, по итогам которого впервые вошли в состав участников Премьер-лиги. Тогда со счетом 4:3 победили «оружейники». Вообще же, самый популярный счет в тульско-уфимских битвах — 1:0 (5 раз). Вполне возможным он мог бы быть и в нынешней встрече, ведь команды приблизительно равны по силам. Впрочем, все серии когда-нибудь заканчиваются. Ничья? Почему бы и нет?

В нынешнем сезоне «Арсенал» играл вничью трижды — с «Динамо» и «Енисеем» по нулям, и результативную с «Рубином» — 2:2. Уфимцы в начале турнира сыграли вничью с чемпионом «Локомотивом» — 0:0 и недавно отстояли ворота «сухими» в гостевом поединке с «Ростовом».

Праздники и будни на соседних улицах



Соседство Уфы и Тулы продолжается и в других аспектах. Так, в прошлом сезоне «Арсенал» показал свою лучшую игру и добился исторического результата в виде 7-го места в чемпионате. Лишь одно очко уступили туляки «Уфе», которая заняла свое самое высокое в истории 6-е место и впервые пробилась в квалификационный этап Лиги Европы.

Еврокубковый опыт Кононова больше, но и «материал» у него был, как говорится, лучшего качества. Фото vk.com/pfcarsenaltula



В новый сезон «Арсенал» вошел с новым тренером. Клуб возглавил Олег Кононов, известный по работе с «Краснодаром». «Уфу» возглавляет новичок Сергей Томаров, чей опыт работы главным творится на наших глазах. У Сергея Александровича уже есть в активе неплохой дебют в ЛЕ, первая победа там же (над «Прогресом» из Люксембурга). Еврокубковый опыт Кононова больше, но и «материал» у него был, как говорится, лучшего качества. Томаров уже успел получить «крупняков» от московских «Динамо» и ЦСКА — по 0:3, Кононов пока проиграл с «арсенальцами» крупно только однажды — тому же ЦСКА, тоже 0:3, но на его поле.

Вот и ныне команды разделяет всего очко (уфимцы с восемью чуть ниже) и они находятся в шаге от вылета в ФНЛ и в шаге от лучшей восьмерки РПЛ. Важность этой встречи может быть осознана не текущей осенью, когда принято считать цыплят, а весной 2019-го, когда все будет более-менее ясно в турнирном раскладе.

«Крупный карась»



Обслуживать нынешний традиционно принципиальный поединок была назначена судейская бригада во главе с лучшим российским арбитром Сергеем Карасевым. Помощники — Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. В текущем чемпионате России Карасев со своими помощниками уже работал на матче 7-го тура в Туле, когда «Арсенал» уничтожил самарские «Крылья Советов» — 4:0.

Работал он и на матче 2 тура в Уфе, когда «горожане» одержали свою первую и единственную крупную победу при Томарове — над «Анжи» — 3:0. Самый же памятный и исторический матч для «Уфы» с участием Карасева — победа с 5:1 на «Динамо» над «Томью» в переходном турнире, когда уфимцы обеспечили себе путевку в Премьер-лигу. Интересно, что в Тулу Карасев приехал из Италии — его бригада 2 октября работала на матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз» (3:0).



Уфимский люксембуржец Тилль мог бы пробить поточнее — голевой момент возник довольно неожиданно. Фото vk.com/ufafc

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За две стартовые минуты туляки дважды побывали в офсайде — защита гостей действовала слаженно. Хозяева завладели территорией, которую уфимцы с удовольствием отдали. А уфимский люксембуржец Тилль тем временем после скидки Сысуева на 9 минуте мог бы пробить поточнее — голевой момент возник довольно неожиданно. «Арсеналец» Берхамов, атакуя Сысуева в этом эпизоде, получил травму и отправился отдыхать.

Ответ «Арсенала» был еще острее — Хагуш по центру разрезал уфимскую оборону и Кангва едва не попал в правый нижний угол, пробив мимо Беленова.

Уфимцы до 30 минуты так и оставили в активе тот момент, созданный на 9-й минуте, туляки же куда активнее тревожили оборону «горожан», которые откровенно играли на ничью (или не имели возможности играть по-другому).

Кротов, так ничем и не отметившийся, на 41-й минуте в борьбе с Кангва ударился головой о газон, и у гостей тоже случилась вынужденная замена. На поле вышел Азер Азимов, которому еще надо доказывать свое право на место в основе. Азер тут же нашел общий язык со Слаем, который воплотил его изящный пас в не менее красивый гол в левую девятку хозяйских ворот — 1:0. Перед этим моментом Слай навешивал слева на Алиева, и тот едва не замкнул этот кросс. В концовке тайма уфимцы выжали максимум из имеющегося, уйдя на перерыв лидерами.

Справедливый итог



Первый опасный момент во втором тайме возник на 54-й минуте. Стандарт на линии штрафной площади вызвался пробивать Горбатенко. Тем временем уфимец Сысуев покинул поле, изрядно набегавшись, да и не церемонились с ним соперники, то и дело валяя по газону. Дмитрия заменил ветеран Азамат Засеев, другой равноценной замены с учетом лимита на легионеров просто не было. Хотя в запасе сидели такие люди, как Салатич, Пауревич, Ванек, Бизяк и Сейдахмет.

Туляки искали ключи к воротам уфимцев, но те закрылись, как в матче с «Ростовом». Фото vk.com/pfcarsenaltula

Туляки искали ключи к воротам уфимцев, но те закрылись, как в матче с «Ростовом». Впрочем, гости делали это достаточно грамотно и относительно хладнокровно. Но на 70-й минуте сработали замены Кононова. Вышедший в начале второго тайма Ткачев пробил плотно, Беленов отбил, а защита не успела накрыть на добивании голову Костадинова — 1:1. Последний вышел еще в первом тайме, заменив травмированного Берхамова.

Через несколько минут в штрафной «Арсенала» жестко сыграли против Тилля, но Карасев в этом эпизоде нарушения не заметил. В свою очередь, Беленов спас «Уфу» на 80-й минут« — рикошет после удара Ткачева от Горбатенко был очень опасным, но Александр вытащил мяч из правого нижнего угла.

Хорошо поработавшего Тилля на 84-й минуте сменил Пауревич — Томаров использовал все свои козыри, оставалось только доигрывать. В конце матча Беленову пришлось приложить максимум усилий для сохранения ничейного результата, и это неплохой вариант для «Уфы». И первая ничья в истории противостояния с Тулой.

Дмитрий Слезин