«Как существовать в мире, где царит хаос»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Максим Платонов

Как научиться получать удовольствие от рутины, почему полезно визуализировать желаемое и какие плюсы можно извлечь из хаоса — предприниматели рассказали о книгах, прочитанных за последнюю неделю.

Рашит Хайруллин, генеральный директор «Максат-РУС»:

— Недавно прочитал книгу «Деловые коммуникации», изданную Высшей школой экономики. Понравилось, хотя читается тяжело. За один раз эту тему не изучить, приходилось перечитывать в течение длительного времени. В книге описаны ситуации, которые возникают при управлении бизнесом, и даются советы по регулированию конфликтов в работе. Когда попадаю в похожие обстоятельства при общении с коллегами, вспоминаю книгу «Деловые коммуникации». Ее рекомендации помогают.

Радис Хасанзянов, основатель ООО «Тимерлайн-Проф»:

— Я прочел книгу «Поток» Михая Чиксентмихайи. Он пишет о том, как получать удовольствие от текущих процессов, а не только от результата работы. Человек решает много оперативных задач, от которых устает. В книге рассказано, как получить энергию от ежедневной рутины и радоваться ей. Советы я применяю на практике и уже достиг ощутимого результата. Я с удовольствием стал рано вставать, на работе не страдаю от того, что много времени уходит на решение оперативных задач.

Недавно прочитал интересную книгу Мортимера Адлера «Как правильно читать книги». Когда мы изучаем произведение, то не до конца понимаем, о чем оно. А через неделю совсем забываем суть написанного. Автор учит, как правильно читать и вникать в текст. Он советует всегда вести с автором разговор и таким образом понимать книгу. Если в тексте встречаются незнакомые слова, то надо узнать их значение. Я много читаю, но стал замечать, что быстро забываю произведения, поэтому решил изучить эту книгу.

Татьяна Фисенко, дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»:

— Я читаю литературу о саморазвитии — «Посланник» Клауса Джоула и «Апокрифический трансерфинг» Вадима Зеланда. Книги об управлении реальностью, постановке цели, осуществлении желаний. Я живу по этим книгам. Они касаются визуализации желаемого, благодаря этому быстрее достигаешь целей, притягиваешь события. Книги из области эзотерики, кто-то в них верит, кто-то нет. Со мной эта информация работает, кажется, что в этом присутствует некое волшебство. Что-то из книг принимаю, что-то нет. Ценную информацию из этих книг могут почерпнуть только люди с открытым умом.

Андрей Красовский, основатель и генеральный директор компании Global Position:

— Из недавнего отмечу книгу Нассима Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Перед тем, как приступить к ней, рекомендую всем изучить «Черного лебедя» того же автора — это введение к «Антихрупкости». «Черный лебедь» — это хаос, катастрофы и разный деструктив, который существует в мире. Можно сетовать на этих «лебедей» и бороться с хаосом, а можно извлечь из него плюсы. То есть не оценивать эти ситуации как препятствия, а увидеть их как новые возможности.

Книги Нассима Талеба затрагивают глубинные вопросы нашего существования — как эффективно существовать в мире, где царит хаос. Всегда есть возможность воздействовать на людей и события с позиции развития, а не разрушения. Термин «антихрупкость» можно взять за основу современной жизни, потому что она формирует в нас стойкость, гибкость и стремление обрести структуру там, где она напрочь отсутствует.

Также я прочел книгу Карен Прайор «Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя!». Пожалуй, это лучшая книга о позитивном подкреплении. В ней даются советы о том, как договариваться с мужем, ребенком и партнером по бизнесу мягко, не нарушая границ, уверенно и точно. Изначально ее воспринимаешь как руководство для бизнесмена, но потом понимаешь, что она намного шире.

Андрей Сазонов, предприниматель, основатель проекта по продаже коливингов CheapHome:

— Последняя книга, которую я прочитал и могу порекомендовать, называется «Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?» Роберта Фитцпатрика. Книга понравилась тем, что дает инструмент для тестирования новых идей и бизнес-проектов. Когда мы рассказываем об идее бизнеса друзьям и знакомым, чтобы узнать мнение другого человека, ответы получаются субъективными: на них не всегда можно базироваться при оценке бизнес-идей или новых направлений бизнеса.

Книга показывает, насколько важно уметь задавать правильные вопросы. «Спроси маму» — о том, что можно получить, вооружившись инструментом, позволяющим не только слушать, но и слышать людей. А научившись задавать правильные вопросы, получить много полезных, интересных инсайтов. Книга — must have для предпринимателя.

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