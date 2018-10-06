Опрос предпринимателей: как реагировать на негатив в сети

Многие, наверное, решат под этим постом написать ответ, начнут доказывать обратное. Я тоже раньше так делал. Сейчас понял, что это ловушка. Так вы прибавите популярность негативному отзыву, и он будет лучше ранжироваться поисковыми системами. Плохой комментарий выйдет в первых строках, когда люди начнут искать информацию о вашей компании. Здесь работает принцип: на каждое вырубленное дерево — сажайте два новых. На каждый негативный отзыв, сделайте в другом месте два положительных отзыва. А на плохой отзыв не отвечайте.



Негативные отзывы — это целый бизнес. Площадки для их размещения создаются специально, а потом владельцы этих ресурсов звонят клиентам конкретной компании и узнают, довольны ли они сотрудничеством. Если клиенты выражают недовольство, то их просят написать подробный отзыв в негативном ключе в обмен на деньги. Условно — 10 тысяч рублей. Люди пишут, и им за это действительно платят. Отзыв размещается на сайте, после чего администратор этой площадки через какое-то время звонит предпринимателю и говорит: «О вас отставили плохой отзыв, он вам мешает. За 100 тысяч рублей мы готовы его удалить». То есть за отзыв они заплатили 10 тысяч, с предпринимателя взяли 100 тысяч, а на разнице сделали прибыль.

Мне звонили партнеры и рассказывали, что им предлагали за деньги оставить плохие отзывы о нашей компании. На меня также выходили администраторы ресурсов с предложениями удалить негатив. Скажу больше, я и сам платил деньги за удаление выдуманных комментариев.