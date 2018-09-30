«Турецкие авиалинии»: «Казань является важной точкой для России, особенно в перспективе»

Когда расходы на турецкую кухню — это долгие инвестиции, закроют ли в Стамбуле аэропорт имени Ататюрка и где лучшее место для хаба в России

«Турецкие авиалинии» специально для журналистов из Татарстана провели пресс-тур по предприятиям группы. В ходе поездки прошла встреча с представителем отдела продаж Северо-Европейского региона авиакомпании. «Реальное время» предлагает вниманию читателей текст беседы с журналистами.

О новом аэропорте в Стамбуле: «Это будет самый большой аэропорт в мире»

— В 2014 году, как вы знаете, в России случился кризис, из-за чего многие иностранные авиакомпании решили либо полностью уйти с рынка, либо сократить частоту полетов. Но «Турецкие авиалинии» не воспринимают Россию в короткой перспективе. Мы смотрим в будущее, поэтому мы приняли решение не уменьшать количество наших рейсов в Россию из-за экономического кризиса. Даже когда мы переживали кризис отношений между двумя нашими странами (после атаки турецких ВВС на российский военный самолет, — прим. ред.), мы продолжали нашу деятельность в России. Сейчас предлагаю перейти непосредственно к презентации.

Я расскажу о развитии авиации в Турции за последние 15 лет. В 2003 году в стране было 162 борта, это не только самолеты «Турецких авиалиний». В 2017 году количество бортов увеличилось до 517. 30 млн — таково количество перевезенных пассажиров в 2003 году. В прошлом году их было уже 138 млн. Темпы развития в три раза выше среднемирового показателя.

В 1995 году число перевезенных пассажиров в мире составляло 1,3 млрд человек. В 2017 году — 4,1 млрд человек. В 2023 году ожидается, что будет 5,3 млрд человек.

В 1995 году примерно 19,5 млн пассажиров было перевезено в Турции. В прошлом году эта цифра достигла 138 млн. В 2023 году ожидается, что будет 240 млн. Мы занимали 14-е место в мире в 2006 году по перевозке пассажиров. В этом году ожидается, что будет 158 [млн пассажиров]. Вы видите, какая большая разница — с 30 млн в 2003-м до практически 160 млн пассажиров. В 2003 году Турция занимала 29-е место по количеству перевезенных пассажиров, в 2016-м это было уже 14-е место. В 2035 году ожидается, что мы займем десятое место.

Как вы знаете, в конце октября мы открываем новый аэропорт. «Турецкие авиалинии» переедут в него. Годовой пассажирооборот ожидается около 200 млн человек. У нас будет шесть взлетно-посадочных полос. На данный момент в аэропорту имени Ататюрка у нас две взлетно-посадочные полосы. Сегодня наш пассажирооборот в аэропорту имени Ататюрка составляет в год 70 млн человек. Эта цифра будет увеличена до 200 млн. У нас будет более 200 точек для регистрации пассажиров. И около 500 позиций для парковки самолетов. Площадь Cip lounge составит около 22 тысяч кв. м. Здание аэропорта займет около 1 млн 300 кв. м. Это будет самый большой аэропорт в мире. Вместе с пассажиропотоком будут увеличены объемы аэроперевозки грузов. Ожидается, что грузоперевозки за год составят 5,5 млн тонн. Это будет самая большая точка грузоперевозок. Сервисный центр технического обслуживания самолетов также будет самым большим в мире.

Стамбул — удобный международный хаб, то есть точка для пересадки. У нас есть возможность авиасообщения с более чем 60 столицами мира. На этих направлениях возможно ставить узкофюзеляжные суда. Это важное преимущество для «Турецких авиалиний». Как вы знаете, если рейс осуществляется узкофюзеляжным самолетом, это означает меньшие расходы, меньшее количество топлива, меньшие средства для ухода, и компания остается в плюсе.

«Турецкие авиалинии» не воспринимают Россию в короткой перспективе. Мы смотрим в будущее, поэтому мы приняли решение не уменьшать количество наших рейсов в Россию из-за экономического кризиса



«Турецкие авиалинии»: 12 «дочек», 68 млн пассажиров и 16,2 млрд долларов годового дохода

Сейчас мы поговорим о развитии «Турецких авиалиний». На данный момент у нас 12 дочерних предприятий. Наш годовой доход (выручка) — 16,2 млрд долларов. Количество сотрудников авиакомпании — 24 тысячи. Если считать всех сотрудников, включая сотрудников всех дочерних предприятий, общее количество — около 51 тысячи человек. Если мы с вами посмотрим на динамику увеличения пассажиропотока «Турецких авиалиний», мы можем увидеть, что в 2003 году у нас объем был 10 млн пассажиров в год, а в прошлом году мы достигли 68 млн. Наша цель на этот год — перевезти 75 млн пассажиров. Если брать средние показатели роста авиакомпаний, то «Турецкие авиалинии» развивались быстрыми темпами, в три раза выше среднего.

Помимо пассажирских перевозок мы осуществляем, как уже говорили до этого, грузовые перевозки по миру. На сегодняшний день мы летаем по 85 направлениям. У нас 18 судов для грузоперевозок. На данный момент мы перевозим 1,1 млн тонн груза в год. Мы вторая авиакомпания в Европе по количеству грузоперевозок. В 2010 году наша доля грузоперевозок в мире составляла 0,7%, в 2018 году это уже 2,3%.

В настоящее время у нас 325 бортов в авиапарке. 229 бортов — это наш новый заказ. Заказано 30 самолетов Airbus и 30 — Boeing Dreamliner. На следующий год шесть Dreamliner поступят к нам. 30 узкофюзеляжных самолетов также пополнят наш авиапарк в 2019 году.

Наша авиакомпания была создана в 1933 году. И на тот момент мы осуществляли только внутренние рейсы, один из них — Стамбул — Анкара. В 2003 году мы уже летали в 55 стран и по 103 направлениям по всему миру. Вы видите, что в прошлом году мы летали в 122 страны и по 307 направлениям. Мы авиакомпания, которая летает в Африку в 35 стран, 53 аэропорта. В Северной Америке это две страны и 11 направлений. Южная Америка: шесть стран и шесть аэропортов. На данный момент, как вы видите, мы летаем в 122 страны. В некоторых городах мы задействуем два аэропорта. Например, в Лондоне. Сегодня мы занимаем четвертое место в мире по маршрутной сети. Мы являемся первой авиакомпанией в мире, кто летает в самое большее число стран.

Мы получаем премии за достижения от различных компаний и организаций. Мы приняли участие в мероприятии Pacific AviaTravel и были там награждены. Как вы знаете, SkyTraх награждает «Оскаром авиации», и согласно их мнению мы шесть лет подряд признавались лучшей авиакомпанией Европы. Мы получали награды в таких номинациях, как «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший Cip lounge», «Лучшее питание для пассажиров бизнес-класса».

«Турецкие авиалинии» уделяют большое внимание различного рода спонсорству, особенно если это касается сферы спорта. У нас продолжается сотрудничество по Евролиге. Мы были спонсорами УЕФА в 2016 году. Последние несколько лет турецкая команда и московская команда ЦСКА выходили в финал четырех. Мы были спонсором регби в европейском чемпионате.

В 2023 году Турция отметит 100-летие со дня создания республики. Поэтому, как вы видели, в презентации очень многие показатели привязаны именно к этой дате. Мы ожидаем, что тогда у нас будет 120 млн пассажиров, 30 млрд долларов выручки, и количество бортов перевалит за 500 к этой дате.

«Наша цель на этот год — перевезти 75 млн пассажиров». Фото kompensacija.ru



«На следующий год у нас планируются ежедневные рейсы в Казань»

Краткая информация представлена вам о состоянии авиации в мире. На данном слайде вы видите, что центр мировой экономики и центр мировой авиации постепенно смещаются с Запада на Восток. В 2030 году ожидается, что как раз Турция будет центром. И прогнозируется, что будет происходить дальнейший сдвиг на Восток. Раньше считалось, что центр мировой экономики находится в Америке. Сейчас азиатские, восточные страны очень быстро развиваются, особенно Китай. Вот с этим связан переход. И на следующих слайдах вы как раз увидите, как связан пассажиропоток с экономикой стран. Сейчас происходит быстрое развитие в азиатских странах. В Турции также экономический рост. Как вы помните, в 2003 году в Турции было перевезено 10 млн пассажиров, цель этого года — 175 млн. Чем лучше материальное положение людей, тем чаще люди будут путешествовать, как с целью бизнеса, так и для отдыха.

Например, если мы с вами поговорим о России, то цены на билеты в 2014 году стали снижаться. Почему? Потому что люди не имели возможности покупать билеты, их доходы уменьшились. В 2017 году в мире насчитывается 64 мегагорода, мегаполиса. Из России в это число вошла только Москва. В 2037 году будет уже 91 мегаполис. Как вы видите, «Турецкие авиалинии» летают почти по всем этим направлениям, во все города.

Сейчас мы увидим прямую корреляцию между экономикой и туризмом. Ожидается, что будет 50 млн пассажиров принято Турцией в 2023 году. В 2016 году в Турции было 25 млн пассажиров. Вы видите, какое было падение. В 2015 году было 36 млн пассажиров, и какое падение было в связи с кризисом в 2016 году. И сейчас опять рост. Ожидается, что в этом году будет около 40 млн пассажиров, туристов.

Хочу привести некоторую статистику, которую буквально только опубликовало Министерство культуры. Количество туристов, которые приезжали в Турцию из России, за первые 8 месяцев, то есть с января по август, в 2016 году — 336 тысяч человек, в 2017 году — 3 млн 300 тысяч, в 2018 году — 4 млн 186 тысяч. То есть идет высокий процент прироста. На данном слайде 2016 год — год кризиса в Турции, это уменьшение потока туристов не только из России, но и из других стран.

— Какой кризис был в 2016 году? — вопрос от «Реального времени».

— Если вы помните, был террористический акт в аэропорту имени Ататюрка. Беспорядки в городе. В 2016 году грустные события были не только у нас, в Стамбуле, они прокатились по всему миру, в том числе их было много в Европе. Конечно, эти террористические акты негативно влияют на пассажиропоток, на туристический поток, люди перестают летать.

В России, напомним, на данный момент мы летаем по 10 направлениям. В Москве у нас 28 рейсов в неделю. В день у нас в Москву осуществляется четыре рейса, два из которых — широкофюзеляжными бортами. Сейчас у нас начался прирост. В этом году мы в первый раз поставили два широкофюзеляжных борта в Москву. До этого мы отправляли в день только один широкофюзеляжный рейс и три узкофюзеляжных. В Ростов и в Сочи у нас было по четыре рейса в неделю, теперь у нас ежедневные рейсы. Как до этого говорили, мы открыли Краснодарское направление. В Казани у нас также будет увеличение частоты рейсов — с четырех до пяти. И на следующий год у нас планируются ежедневные рейсы в Казань. На летнюю навигацию, которая начинается с марта, запланированы ежедневные рейсы. А на зимнюю навигацию с 2019 года на данный момент пока запланировано пять рейсов в неделю.

Российский рынок для нас очень важен, он в приоритете. Мы впервые начали проект Stopоver для российских пассажиров, для России. Для пассажиров экономкласса мы предоставляем бесплатную гостиницу на одну ночь. Для пассажиров бизнес-класса на две ночи предоставляем бесплатную гостиницу класса «5 звезд».

Российский рынок для нас очень важен, он в приоритете. Мы впервые начали проект Stopоver для российских пассажиров, для России



— Это в случае, если большие перерывы?

— Это когда пассажиры по собственному желанию увеличивают стыковки между рейсами, действует как раз программа Stopоver.

— Эта услуга оплачивается? Или все бесплатно?

— Абсолютно бесплатно.

— Эта программа уже внедрена?

— Да, она работает с прошлого года.

— Есть статистка по ней?

— Есть. Но по коммерческим соображениям мы не можем ее опубликовать. С каждым днем количество заявок у нас увеличивается.

— А из каких стран хотя бы, можно узнать?

— Данную программу добавили для России, то есть если у вас первоначальная точка вылета из России.

В неделю у нас осуществляется 60 рейсов в Анталию. Из перечисленных городов (Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Воронеж) есть прямой рейс на Анталию. То есть речь идет не о пересадке в Стамбуле, это прямые рейсы из России в Анталию, помимо регулярных рейсов.

— Это чартер? — вопрос от «Реального времени».

— Чартер, да.

— До этого шла речь о регулярных рейсах?

— До этого мы говорили о регулярных рейсах. Помимо регулярных рейсов сейчас речь идет о чартерных рейсах в Анталию.

— А для Казани не планируются чартеры? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Да, есть в планах. В настоящее время мы как раз составляем планы на следующий год.

— Это будет только Анталия или еще и другие города?

— Зависит от запросов туроператоров. Если туроператоры будут запрашивать Бодрум и Даламан, рассмотрим, потому что в этих трех городах мы работаем с крупными туроператорами.

Еще раз большое спасибо за участие в нашей программе. Мы очень рады видеть вас среди ее участников. На следующей неделе буду по соседству с вами — поеду в Уфу и в Екатеринбург. Еще раз большое спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать.

— Какая частотность рейсов в Уфу? В Стамбул есть рейсы? Какие планы по Уфе есть у компании? Расширение рейсов? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Четыре рейса, получается. Уфа, Екатеринбург, Казань — на всех этих направлениях на следующий год мы планируем увеличение количества рейсов.

— Уточните, вы государственная компания, частная или смешанного типа?

— 51% на 49%, 51% пакет — частные собственники.

— Существует ли какая-то система государственной поддержки перевозок? В России существует поддержка межрегиональных коротких перевозок. Что-то подобное есть у вас в Турции?

— Нет. Авиакомпания самостоятельная, не поддерживается государством.

Нет какой-то одной составляющей нашего бизнеса, о которой можно сказать, что она основной источник нашей прибыли. Здесь, скажем так, совокупность многих факторов. Мы стараемся поддерживать сервис, который мы предоставляем, на должном уровне. Мы открыты для новшеств



«На данный момент мы являемся в России единственной авиакомпанией, которая платит агентствам очень хорошую комиссию»

— В чем секрет вашей успешности и прибыльности? Вы экономите на всем или у вас другая система бизнеса?

— Формула следующая. Мы стараемся увеличивать прибыль и уменьшать наши расходы. Основная наша поддержка — это офисы в тех странах, где мы летаем. В частности, если взять наш казанский офис, подобного рода наши представительства являются, скажем так, точкой горячего общения, откуда мы черпаем самую свежую информацию о потребности, о необходимости данной станции, экономической ситуации в данном месяце. Мы постоянно следим за отзывами наших пассажиров, что им требуется, какие их нужды, какие пожелания. Нет какой-то одной составляющей нашего бизнеса, о которой можно сказать, что она основной источник нашей прибыли. Здесь, скажем так, совокупность многих факторов. Мы стараемся поддерживать сервис, который мы предоставляем, на должном уровне. Мы открыты для новшеств. Что касается новинок, то как раз, например, до этого мы с вами говорили про программу Stopоver. Также пользуется популярностью программа «Тур по городу». Особое внимание мы уделяем потребностям, запросам наших пассажиров бизнес-класса. Постоянно, на регулярной основе мы интересуемся работой наших конкурентов. Мы ведем тесное сотрудничество с нашими партнерами, с нашими туристическими агентствами, туроператорами. На данный момент мы являемся в России единственной авиакомпанией, кто агентствам платит очень хорошую комиссию.

— Поясню, почему возник такой вопрос. В Татарстане несколько авиакомпаний закрылись в последние годы, и не удается создать сильную республиканскую авиакомпанию. Это, во-первых. Во-вторых, и в России несколько авиакомпаний за последние годы обанкротились. В чем секрет, благодаря чему вам удается оставаться на плаву?

— Я не могу ответить на ваш вопрос одним словом, одним предложением, потому что это все-таки совокупность разного рода факторов. Главное это то, что мы на рынке активны, постоянно следим за рынком.

Как мы до этого говорили, у нас очень тесное сотрудничество с туристическими агентствами по всему миру. Мы постоянно взаимодействуем, мы открыты для диалога. Каждый наш визит, когда мы приходим в то или иное туристическое агентство, прежде всего сопровождается вопросами: каковы ваши потребности, каковы ваши запросы, чего вам недостает, чем мы вам можем помочь? Когда у нас был кризис отношений между Россией и Турцией, мы, во-первых, не ушли с рынка. Во-вторых, мы не уменьшили, а, наоборот, увеличили комиссионное вознаграждение для всех наших туристических агентств в России. Тем самым мы хотели показать, что мы не являемся партнером и другом только в хорошие времена, что мы всегда находимся рядом с нашими агентствами и в трудные минуты. Когда мы посещаем туристические агентства, очень-очень часто слышим, что только «Турецкие авиалинии» так часто ходят к ним в гости и только «Турецкие авиалинии» интересуются потребностями партнеров. Многие авиакомпании либо вообще не приходят, и до них сложно дозвониться, дописаться, достучаться по тем или иным вопросам. Обычная практика других иностранных авиаперевозчиков: в городе, в который они осуществляют перелет, оставить одного представителя, который отвечает только за operation, контролирует только самые основные моменты, и полностью закрыть представительство. У нас же ситуация обстоит таким образом, что мы не закрываем представительства, мы, наоборот, всегда открыты к сотрудничеству, и у нас везде имеются полноценные офисы.

Нашей целью является не только получение прибыли, например, от пассажиропотока. Мы стараемся всегда, если дословно, дотронуться до сердца пассажира, иметь такое взаимодействие. Осуществляя пассажирские перевозки между Россией и Турцией, не только получаем какую-то выгоду, но эти перевозки способствуют развитию двухсторонних отношений, как в экономическом, так и в культурном плане. И наше основное преимущество, наш подарок судьбы — это наше уникальное расположение, очень удобное. Особенно в города, которые находятся на юге России, гораздо удобнее осуществлять развертку в Стамбуле, нежели лететь через Москву. Из Стамбула с временным промежутком в два часа мы можем добраться до любой столицы Европы.

Продолжая отвечать на ваш вопрос, можно перечислять, перечислять и перечислять огромное количество факторов.

— Расскажите, на чем вы экономите, какие расходы пытаетесь сократить, потому что то, что вы называли, например, увеличение штата сотрудников, повышение агентствам вознаграждений, открытие представительств, наоборот же, только увеличивает расходы?

— То, что вы перечислили, — увеличение комиссионного вознаграждения, увеличение количества сотрудников, это приведет к минусам, затратам авиакомпании, если это рассматривать в короткой перспективе. Если же определять долгосрочную перспективу, то это положительная сторона, которая через какое-то определенное время будет давать свои плоды. Очень важный момент — момент доверия. Объясняется это тем, что если при малейшем кризисе вы уходите с рынка, это вызывает недоверие со стороны потребителя. Если мы закрылись, свернулись и не перетерпели вот эти сложные времена в России, в дальнейшем туристические агентства наши услуги бы не продавали. После «Аэрофлота» на данный момент мы являемся второй по популярности авиакомпанией в России.

Если рассматривать российские направления — Казань, Уфу, Екатеринбург, не буду перечислять наших конкурентов здесь, вы и сами их знаете, тех, кто на зимний период сворачивается и уходит с рынка, а на летний период возвращается. На наш взгляд, это негативная политика, которая сказывается на продажах. Мы же присутствуем постоянно на рынке. Мы не рассматриваем в качестве затраты расходы на наши туристические агентства или пассажиров. Для нас это прибыль. Если опять-таки вернемся к такой нашей услуге, как Stopover, на первый взгляд, это выглядит как трата денег: мы предоставляем гостиницу либо на одну ночь, либо на две ночи. Но мы не рассматриваем это в такой перспективе — для нас это точка прибыли. То есть, предлагая эту услугу, мы рассчитываем, что число людей, которые впоследствии захотят воспользоваться услугами нашей компании, только увеличится.

И последнее, что я хочу сказать: мы не та авиакомпания, которая принимает решение, подписав тот или иной документ здесь, на месте, в центре, в Стамбуле. Мы всегда прислушиваемся к нашим региональным представительствам, их мнение для нас очень и очень важно.

«После открытия нового аэропорта аэропорт имени Ататюрка сначала будет продолжать работать, потом окончательно переедет на новое место. А на его старой территории предполагается разбить парк». Фото turktrip.ru



«Вам виднее, где лучше создавать хабы, вы же живете в России»

— У нас в России Путин поручил создать региональные хабы. Поскольку «Турецкие авиалинии» летают в 10 российских городов, они наверняка изучали этот вопрос. На ваш взгляд, где было бы оптимально создавать региональные хабы в России? — вопрос от «Реального времени».

— Мы этого не боимся. Если будут созданы внутренние хабы «Аэрофлота» в тех или иных городах, это означает конкуренцию. Конкуренция — это всегда прибыль.

— То есть конкретный город не назовете? Или, может быть, даже три города? — продолжил наш корреспондент.

— Казань является важным рынком, важной точкой для России, особенно если смотреть в перспективе. Казань и, например, Урал. Поэтому мы не собираемся сворачивать это направление. Вам виднее, где лучше создавать хабы, вы же живете в России. Краснодар вот тоже, в частности, важный [субъект]. Санкт-Петербург является визитной карточкой. Девушка все это записывает, но я не даю ответа на вопрос, я кое-что другое хочу сказать. Те города, которые я сейчас перечислил, направления мы открыли в 2006 году. Я лично присутствовал на их открытии. Мы контролируем ситуацию, следим за ней с самого начала открытия. Повторю, Россия — важный рынок, важный и экономический партнер, и просто как рынок, где зарабатывают деньги. Это наш сосед, это наш друг. Большое спасибо.

— Расскажите еще про планы на 2019 год. Рейсы в какие российские города будут открыты в следующем году?

— Мы работаем над этим. В прошлом году мы открыли в Воронеж и Самару в мае, Краснодар. У нас 10 городов. Все эти наши 10 представительств регулярно предоставляют нам самую свежую информацию о рынке. Данную информацию мы здесь объединяем, анализируем, а потом уже принимаем решение о дальнейших действиях. К нам поступают запросы практически со всех уголков мира на то, чтобы мы осуществляли перелеты. Ну и, конечно, будучи частной организацией, мы не можем приходить на рынок, не анализируя экономическую ситуацию.

— Вопрос про переезд в новый аэропорт. Когда начнете, сколько на это средств заложено? Сам аэропорт построила ваша компания или это были государственные инвестиции?

— Аэропорт не принадлежит нам, пять фирм платили, пять организаций. Хозяин другой, мы будем арендовать.

— Когда переезд начинается?

— 29 октября будет открытие нового аэропорта.

— Что будет с аэропортом имени Ататюрка? — вопрос от нашего издания.

— Сначала будет продолжать работать и аэропорт имени Ататюрка. Потом он окончательно переедет на новое место. А на его старой территории предполагается разбить парк.

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