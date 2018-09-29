«Не только желанный, но и спасительный»: КВЗ молится на индийский контракт в $1,13 млрд

«Рособоронэкспорт» согласовал максимально лояльные условия поставок для индийской стороны

Фото: Максим Платонов

Эпопея с подписанием индийского контракта на $1,13 млрд для Казанского вертолетного завода подходит к финалу. На предстоящем российско-индийском саммите с участием Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди вновь будет вынесен на подписание договор на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5. «Шансы на подписание очень велики, так как индийская сторона еще в июле подтвердила, что готова к заключению договора», — прогнозирует эксперт ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Тем временем Росавиация собирается завершить валидацию для индийского рынка легкого многоцелевого вертолета «Ансат» и конкурирующей улан-удэнской машины Ми-171А2.

В ожидании индийских переговоров

Вчера стало известно, что в рамках российского-индийского делового саммита, который пройдет 4 и 5 октября в Дели, президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которых, как говорится в сообщении Кремля, будут рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

От октябрьского саммита российский ВПК ждет активации экспортных контрактов на сумму $7,7 млрд, закрепленных межправительственным соглашением 2 года назад. Среди них и контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Точная его стоимость официально не называлась, но ее оценивают в $1,13 млрд.

Вертолетный завод на свой риск и страх заранее заложил постройку первых 15—20 фюзеляжей под комплектацию в классической модификации, чтобы сдать первую партию вертолетов в первый год действия экспортного контракта. Фото Максима Платонова



Как бы не сглазить

Наши источники в татарстанском ОПК боятся «сглазить» его подписание. «Слишком долго его ждем: без этого производственная программа будущего года провалится», — пояснил представитель управляющей компании КВЗ. По его словам, вертолетный завод на свой риск и страх заранее заложил постройку первых 15—20 фюзеляжей под комплектацию в классической модификации, чтобы сдать первую партию вертолетов в первый год действия экспортного контракта. Он надеется, что неприятных сюрпризов в Дели не произойдет, поскольку контракт на поставку Индии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован.

О полной готовности договора к подписанию не раз заявляло и руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Соглашение, что называется, вылизано до последней запятой. «Полностью согласован технический облик вертолета. Последнее слово остается за руководством Индии. Оно должно принять окончательное решение о подписании соглашения», — рассказывал ранее журналистам заместитель главы ФСВТС Владимир Дрожжов. До этого руководство «Рособоронэкспорта» рассчитывало подписать его в марте этого года, но что-то пошло не так.

Индийские интриги вокруг Make in India

Причины форс-мажора не назывались, но, как полагают эксперты в области внешнеэкономического сотрудничества, колебания могут быть связаны с внутриполитической борьбой в Индии. «Несколько лет назад в стране стартовала государственная программа Make (именно так, — прим. ред.) in India, нацеленная на развитие производственных мощностей страны, — объясняет старший научный сотрудник Академии им. Жуковского, эксперт по вертолетной тематике Евгений Матвеев. — В рамках этой стратегии Индия старается различными способами заинтересовать производителей вертолетов размещать свои производства в этой стране. Поэтому при приобретении новых вертолетов они стали более разборчивыми и медлят с подписанием контрактов. Постоянно меняют условия. Одним словом, идет брожение среди внутриполитических кругов, что отражается и на взаимоотношениях с российскими производителями авиатехники».

Вообще, Индия — давний и крупный партнер России в области военно-технического сотрудничества. До сих пор основным поставщиком вертолетов среднего класса Ми-17В-5 для нее оставался КВЗ, который активизировал поставки с начала 90-х годов. Сейчас в этой стране эксплуатируется более 150 вертолетов этой марки. В 2008 году ВВС Индии закупили 80 вертолетов за более чем $1,3 млрд, а через 4 года дополнительно заказали еще 71 машину. Исполнителем этих контрактов стал КВЗ. Предприятие завершило выполнение крупнейшего в своей истории индийского контракт 2 года назад. С тех пор завод оказался на «мели» в ожидании очередных экспортных заказов. Во время встречи с трудовым коллективом КВЗ в марте этого года президент РТ Рустам Минниханов поинтересовался у гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, когда же ждать заказа. «Тема действительно перезрела», — согласился тогда глава ВР, заметив, что подписантом контракта со стороны РФ является «Рособоронэкспорт». Однако в этом году есть реальные шансы наконец его подписать, уверял он. Богинский рассчитывал, что договор может быть заключен в апреле, к визиту министра обороны Индии в РФ. «Мы предполагаем, что подписание произойдет в этом промежутке», — обозначал он вероятные сроки.



Казань проторила себе дорожку 30 лет назад

«Шансы на подписание вертолетного контракта в Дели очень высоки, — полагает эксперт Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов. — Индийская сторона еще в июле этого года подтвердила, что готова к заключению договора».

Почему? «Сегодня Индия стремится к созданию собственного вертолетного производства, которое удовлетворяло бы потребности военных и гражданских заказчиков, — объясняет Куприянов. — Исходя из этого, власти выбирают между российскими, американскими и европейскими (AgustaWestland, Eurocopter, Airbus Helicopters) производителями». При этом они следуют стандартным бизнес-требованиям — ключевую роль играют следующие соображения: во-первых, цена, во-вторых, соответствие условиям тендера и нуждам заказчика, в-третьих, уровень локализации в рамках программы Make in India, указал Куприянов. Если следовать им, то российский вертолет Ми-17 лучше всех отвечает предпочтениям индийцев. «Эта машина хорошо себя зарекомендовала с начала 90-х годов, когда КВЗ совершил прорыв на индийский рынок, — соглашается Евгений Матвеев. — Техническая документация заказчиками изучена наизусть, опыт эксплуатации — огромный. С большой долей вероятности этот контракт будет отдан Казани. Его никто не перебьет», — уверен он. «Это долгожданный контракт, и ситуация на КВЗ такова, что он не только желанный, но и спасительный в данный момент. Он очень нужен», — подчеркивает Матвеев.

«С большой долей вероятности этот контракт будет отдан Казани. Его никто не перебьет», — уверен Евгений Матвеев. Фото Максима Платонова

С другой стороны, он полагает, что внутриполитические колебания не дают полной уверенности в заключении сделки. Но главное преимущество российских машин в том, что «они в целом дешевле, чем конкуренты, да и отечественные производители охотнее идут на локализацию производства», — не разделяет его опасений Алексей Куприянов.

На индийский рынок выходят новички

Вместе с тем, Россия готова предложить индийским ВВС и новые модификации российских вертолетов. «Росавиация» до конца года намерена завершить валидацию модернизированной версии вертолета Ми-171А2, недавно поставленного в серийное производство на Улан-Удэнском авиазаводе, и легкого вертолета «Ансат». 28 и 29 августа этого года делегация «Росавиации» приняла участие в работе седьмого заседания российско-индийской подгруппы по сотрудничеству в области гражданского авиастроения в Нью-Дели, сообщила пресс-служба «Росавиации». «В ходе заседания согласованы вопросы предстоящего подписания процедур реализации российско-индийского межправительственного соглашения о повышении безопасности полетов от 14 февраля 2001 года, что позволит обеспечить экспортные поставки российских вертолетов Ми-171А2 и «Ансат» на индийский рынок и валидацию индийской стороной российских сертификатов на авиационную технику», — говорится также в сообщении. По итогам заседания представителями Минпромторга России и Министерства гражданской авиации Индии подписан протокол, в котором закрепляется договоренность «Росавиации» и генерального директората гражданской авиации Индии о выходе на подписание процедур реализации до конца 2018 года.

Если эти решения будут выполнены, то у «Ансата» появятся небольшие шансы выйти на рынки Юго-Восточной Азии. По словам Алексея Куприянова, в настоящий момент для Индии наиболее остро стоит вопрос приобретения вертолетов для ВМФ, непосредственно легких многоцелевых вертолетов. Потребность в них составляет приблизительно 230 машин. Ориентировочная стоимость контрактов — $10 млрд, обязательным условием является совместное производство. «В перспективе Индия нуждается во всех типах вертолетов, включая тяжелые транспортные и ударные, но вопрос приобретения вертолетов для ВМФ является первоочередным», — подчеркнул Куприянов.