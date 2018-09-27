Небо Лондона. Почему Россия проиграла Бразилии выигранный матч

Снова загнали себя в угол

Волейбольная сборная России провела два абсолютно разных групповых этапа, по ходу все же убедив в своей боеспособности на этом чемпионате мира. На третьем этапе подопечные Сергея Шляпникова проводили первый матч с Бразилией, считались безусловными фаворитами, вели 2:0 по сетам, но в итоге проиграли. Почему все позабыли о важности волейбольного «классико», каким образом на площадке сошлись два Михайловых, а также как сборную России подставил волейболист, даже не выходивший на площадку, — в материале «Реального времени».

Соревнование в соревновании

Перед игрой абсолютным фаворитом называли Россию. Например, Владимир Алекно в своем интервью. Букмекеры давали коэффициент 1,39 на нашу сборную. Да и сам Шляпников уверенно заявлял, что к игре с Бразилией россияне готовы. Понятное дело, что основания для таких заявлений были.

Во-первых, Россия во втором групповом этапе предстала коллективом, который способен на многое. Безусловно, немало проблем было и в игре против итальянцев, выигранной лишь в пятом сете, но позитива было больше. Казалось, что наши сильные стороны очевидны (прибавляющий в нужный момент Мусэрский, бесподобный Вербов, зажигательная доигровка, непроходимый блок и т. д.), а слабые, вроде нестабильной игры Михайлова, — это дело наживное, вернее, поправимое. Даже итоги жеребьевки третьего этапа с группой в лице Бразилии и США не вызывали вопросов, так как слабые соперники на данной стадии точно закончились.

Второй момент, который играл на руку россиянам перед этим матчем и турниром в целом, — это итоговая заявка Бразилии, в которой отсутствовали сразу два важнейших игрока основного состава в доигровке. Хотя если по игре Маурисио Борхеса вопросы были уже давно, то вот потеря Лукарелли стала для южноамериканцев крайне ощутимой, и фаворитами нынешнего чемпионата мира их практически никто не называл.

Казалось, что наши сильные стороны очевидны (прибавляющий в нужный момент Мусэрский, бесподобный Вербов, зажигательная доигровка, непроходимый блок и т. д.). Фото italy-bulgaria2018.fivb.com



Но вот незадача, на фоне эйфории второго этапа и кадровых проблем бразильцев почти все позабыли о третьем важном моменте. Россия против Бразилии в волейболе — это абсолютно всегда отдельное соревнование в соревновании. Это как Россия — Канада в хоккее. При любых составах в матче россиян против бразильцев сложно предсказать сценарий. Всегда понятно одно — за победу в таких играх не просто борются, а играют на пределе своих возможностей. Долгое время Бразилия была главным препятствием россиян к большим свершениям, и закономерные проигрыши на протяжении многих лет не давали сделать нашей сборной важный скачок. Психологический барьер был преодолен сначала в Мировой лиге 2011 года, а потом и в памятном финале Олимпиады-2012 в Лондоне. Проигрывая 0:2 по сетам, россияне совершили настоящее спортивное чудо. Подобный сценарий мы увидели и во вчерашней игре, только с обратным исходом и на другой стадии турнира. Кстати, состоялся этот матч в Турине, на 16-тысячной хоккейной арене «Пала Альпитур», на которой проходила зимняя Олимпиада 2006 года. И именно на этом стадионе последний раз на Олимпиадах Россия обыгрывала Канаду в хоккей (2:0 в четвертьфинале).

Макс Михайлов против Стаса Михайлова

На первые два сета итальянская публика приходить не спешила — игра начиналась при трибунах, не заполненных даже не треть. Да и смотреть было особо не на что — россияне выглядели голодным волейбольным монстром, без особого труда пожирающим свою жертву. Бразильцы несколько раз выходили вперед и в первой партии, и с ощутимым перевесом во второй, но всегда у сборной России находилось чем ответить в самые важные моменты — в концовках сетов.

Сначала на подачу вышел, пожалуй, самый стабильный наш игрок на этом чемпионате мира Дмитрий Волков. И без особых проблем сделал результат, да еще и с отрывом в 5 очков. Такой отрыв не слишком логично вытекал из хода первого сета, но был очевиден на длинной дистанции, которую россияне должны были выигрывать у такой Бразилии без особых проблем. Но это на бумаге и чисто визуально.

Например, было очевидно, что бразильцы проигрывали нам и в приеме, и в атаке. Первый игровой компонент стабильно держал потрясающий Алексей Вербов, проводящий один из лучших своих турниров в карьере. В атаке же снова не все клеилось у Макса Михайлова, но его здорово страховали Волков с Клюкой. Практически ни одного мяча не проиграл Дмитрий Мусэрский. Прекрасно вел игру поначалу и связующий Александр Бутько. Стабильно не летела только подача, но это уже привычная проблема этого чемпионата мира для сборной России. Во второй партии наши волейболисты наделали кучу ошибок не только на подаче, но все равно снова выиграли с запасом в четыре очка. Казалось уже, что бразильцам отвечать совершенно нечем. Абсолютно провально начал игру опытный доигровщик Липе (Фелипе Фонталес), внешне очень сильно похожий на российского эстрадного певца Стаса Михайлова.

Абсолютно провально начал игру опытный доигровщик Липе (Фелипе Фонталес). Фото italy-bulgaria2018.fivb.com

Смешки Вольвича

2:0 по сетам, небольшое преимущество на старте третьего, налаживающаяся потихоньку подача. Казалось, все идет к очевидным 3:0 в пользу России. Но неожиданно на первый план вышли люди, от которых в этой игре не ждали ничего. В случае с Вольвичем совсем ничего, так как Артем снова остался в запасе — в стартовом составе его блестяще по ходу турнира заменил Ильяс Куркаев. Но Вольвич оставался душой коллектива, придумывал какие-то веселые жесты после выигранных матчей, которые потом демонстрировала на фото вся сборная. Но вот незадача, Артем включился в игру Россия — Бразилия, даже не выходя на поле. Из квадрата запасных он громко что-то кричал, веселился, показывал привычные жесты — поведение игрока сборной, которая доминирует. Судья даже приостановил матч и сделал нашему блокирующему замечание. Находившимся в тот момент на площадке игрокам такое настроение Вольвича, похоже, передалось. Начались какие-то высокомерные трюки в атаке, недоработка в приеме и защите. Почти никто уже не верил в таких бразильцев.

Разумеется, кроме самих бразильцев. Смешки Вольвича с «банки» их только завели, главный тренер команды чуть раньше сделал судьбоносные для игры замены. Сначала неплохо вошел в матч доигровщик Эвандро, но настоящим героем стал второй связующий Вильям. У Бруно, которого называют сильнейшим звеном этой команды, игра не пошла практически сразу, поэтому оставалась надежда только на его низкорослого бородатого сменщика. И эта замена не просто сработала, а стала ключевой в матче, который уже почти выиграла сборная России. Да, после игры наш главный тренер не раз заострил внимание, что встречу наша сборная проиграла, в первую очередь, сама себе, допустив аж 36 ошибок, но не отдать должное бразильцам во главе с хитрецом Вильямом просто нельзя. Он и разбудил и того самого бразильского Стаса Михайлова, и с первым темпом действовал первоклассно, и подавал, и защищался…

А что наши? Да все то же — ошибка за ошибкой на подаче, нестабильный Михайлов в атаке плюс дрогнувший в ключевые моменты Бутько, не выручившие в самые-самые нужные розыгрыши Клюка и Волков. Свой высочайший игровой уровень держали только Вербов и Мусэрский, но этого мало для победы над Бразилией, которая уже поймала кураж. А если учесть, что в последнем на сегодняшний день матче между этими командами, на финальном этапе летней Лиги наций, бразильцы не просто проиграли россиянам 0:3, а даже не смогли набрать и 20 очков ни в одном из сетов, то их жажда выиграть сегодня во что бы то ни стало легко прогнозировалась.

Пока что Сергей Константинович выглядит чемпионом мира по произношению слова «прием», но никак не тренером — будущим чемпионом мира. Фото italy-bulgaria2018.fivb.com

Чем ответит Шляпников?

Но почему-то не для нашего тренерского штаба. Мы снова увидели матч, в котором оппонент Шляпникова его полностью переиграл. Имея столько козырей на площадке, имея три сета в запасе, Сергей Константинович не смог сделать практически ничего. Двойная замена Бутько — Михайлова на Гранкина — Полетаева, мягко скажем, не работала и практически ничего в плане результата не давала.

Нашим лидерам на площадке вовремя не охладили пыл. Очевидно, что большинство слишком рано поверило в легкую победу. И это тоже поражение Шляпникова — пока что он не выглядит человеком, способным когда нужно или дать эмоций, или привести их в порядок. Пока что Сергей Константинович выглядит чемпионом мира по произношению слова «прием», но никак не тренером — будущим чемпионом мира. Но у него еще есть шанс многое поменять и проявить свои сильные стороны.

Сегодня сборная России снова играет «матч жизни и смерти» для себя. В 18.00 по московскому времени нам выходить против США, которые на этом турнире не проиграли ни одной встречи и вчера отдыхали, а не бились с обескровленной Бразилией, которая оказалось не такой уж и обескровленной. Россиян в игре с американцами для «железного» выхода в плей-офф устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1. Любое поражение автоматически отправляет нас домой, а победа со счетом 3:2 даст возможность для маневра бразильцам, которые обязательно попытаются отцепить нашу сборную и в пятницу сыграют с американцами так, чтобы Россия даже в случае пятисетовой победы не прошла дальше.