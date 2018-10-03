«Котловская шишка»: бурлаки на Каме, наследие хана Кучума и сокровища белогвардейцев

Ермаковское зимовье, бои времен Гражданской и тайны Костенеевского леса

На правом берегу Камы возвышается 115-метровая гора, которую местные жители называют «Котловской шишкой». В ее окрестностях столетие назад происходили бурные события, о которых в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает краевед Артем Субботкин.

Остановив машину у подножия поросшей ежевичными кустами горы, мы начали восхождение по крутому склону Котловской шишки. Карабкаться на вершину пришлось около получаса. Пару раз останавливались, чтобы передохнуть и отведать крупной клубники, которой здесь уйма. Наконец — вершина. Стоим на самой верхотуре, в ушах посвистывает ветерок, внизу под ногами — синяя лента Камы. Рыбацкие лодки на ее поверхности кажутся отсюда игрушечными, так же, как и наша «Лада», оставленная у подошвы горы.

Противоположный левый берег тоже как на ладони. Навожу окуляры двенадцатикратного бинокля на далекие многоэтажки Нижнекамска и отчетливо вижу, как на том берегу хозяйка квартиры развешивает свежевыстиранное белье на балконе… А ведь ширина реки в этом месте приличная. Тем не менее даже без бинокля Кама с этой точки просматривается на много километров. Недаром это место издавна использовали древние булгары в качестве укрепленного наблюдательного пункта. Свидетельство тому — два древних городища у подножия горы, которые археологи относят к концу первого тысячелетия нашей эры, когда кочевые племена булгар пришли на эти земли из южных степей Приазовья.

На месте древних поселений

Первое из таких городищ было обнаружено и обследовано археологом А.А. Спицыным еще в 1888 году. Тогда же им был составлен подробный план древнего поселения, которое располагалось на широком мысу между двумя крутыми обрывистыми оврагами. В западной части городища ученый обнаружил остатки двух мощных дугообразных валов и рвов. Такая двойная система укреплений в большинстве свойственна для булгарских крепостей. Общая длина валов — немногим менее двухсот метров. Ученый зафиксировал также места двух проездов, где располагались въездные ворота.

Первое из таких городищ было обнаружено и обследовано археологом А.А. Спицыным еще в 1888 году. Фото bigenc.ru

Первые раскопки на территории городища проходили летом 1894 года и проводились экспедицией Ф.Д. Нефедова. В советские годы здесь работали экспедиции А. Збруевой и «отца» татарской археологии А. Халикова. Они установили, что культурный слой городища местами доходит до 20 сантиметров. В нем археологи обнаружили осколки тонкостенной керамики булгарского типа. Как утверждают историки, именно булгары привезли с собой в Поволжье гончарный круг, и на смену грубой округлодонной посуде, которую использовали жившие здесь ранее финно-угорские племена, пришли изящные сосуды, сделанные руками умелых мастеров гончарного дела.

Более подробно учеными было обследовано второе городище, расположенное к северо-востоку от села Котловка. Здесь культурный слой несколько мощнее – он достигает 30 сантиметров. Помимо множества фрагментов керамики с примесью толченой раковины ученые обнаружили также остатки шлака, что дает возможность предположить о некогда существовавшем в этих местах кузнечном или даже пусть и примитивном чугунно-литейном производстве.

Кстати, по отдельным признакам можно утверждать, что одно из Котловских городищ было основано еще задолго до прихода булгар племенами Ананьинской культуры. Во всяком случае, здесь есть еще над чем поработать ученым-археологам, которых наверняка ожидают в этих местах новые интересные находки.

Вокруг бурлацкого котла

В более поздние времена у подножия Котловской шишки обосновались первые русские поселенцы. Произошло это в грозном XVII веке, который оказался в истории России «бунташным». Именно тогда, во времена Разина и Болотникова, во времена государственной смуты и церковного раскола, бежали на Волгу и Каму холопы, не желавшие гнуть спины на помещиков. Они распахивали под пашню окрестные пустоши, занимались охотой и рыболовством, а порой промышляли грабежом на Каме. Они и основали село, имя которому Котловка. Откуда же такое название?

Ответ на него можно найти, глядя на село с высоты Котловской шишки. Домики сельчан словно прячутся в прилегающей к ней обширной котловине — отсюда и название села.

Есть и другая версия происхождения названия села. Ее мне поведали местные рыбаки, сидя у ночного костра на берегу Камы.

Домики сельчан словно прячутся в прилегающей к ней обширной котловине — отсюда и название села. Фото komanda-k.ru



Когда-то у подножия шишки находилась стоянка бурлаков, таскавших по Каме купеческие баржи с разными товарами. Здесь, под высокой горой на камском берегу, останавливались они на ночевку. Весело трещали в огне сухие ветки и сучья, аппетитно булькал в большом закопченном котле кулеш — бурлацкая каша. А усталые от лямки изголодавшиеся артельщики разминали затекшие мышцы, ополоснув в камской водице натруженные ладони, степенно, не торопясь, рассаживались вокруг костра на прибрежные камни. Крестясь, доставали из-за пазух деревянные ложки, неторопливо принимаясь за трапезу.…

Вот в честь бурлацкого котла, собиравшего вокруг себя людей, а точнее, в честь бурлацкой стоянки, и нарекли село Котловкой.

Потомки подданных хана Кучума

Историю о названии села рассказал мне местный житель, пенсионер Леонид Семенович Кучумов. Помню, тогда меня сразу же привлекла его необычная «историческая» фамилия. Кстати, она не такая уж и редкая в здешних краях.



— Мои предки по отцу — сибирские татары, подданные хана Кучума, переселенные сюда после покорения Ермаком Сибирского ханства, — утверждает он. — Так мой прапрадед оказался на этих берегах. Своего деда по отцу я помню хорошо — у него было скуластое лицо, карие, чуть раскосые глаза, «скобка» смоляных усов.…

Кстати, возле соседнего села Свиногорья есть место, которое жители называют Широким логом. Там, по утверждению историков, находилось зимовье, где казаки Ермака Тимофеевича готовились к походу на землю Сибирскую. Археологи обнаружили здесь остатки землянок, оружие и старинные вещи.

— Мой дед Василий в царское время был сельским старостой в течение двух лет, — вспоминает Леонид Семенович. — Раньше через Котловку и Свиногорье почтовый тракт проходил. Однажды зимой двое местных парней остановили сани на лесной дороге. Угрожая ружьем, хотели отнять деньги. Да только почтарь не из пугливых оказался: выхватил револьвер, пальнул в воздух — те и разбежались. Почтарь довез почту до места назначения, а о произошедшем доложил старосте. Вскоре по приметам мужики доставили в правление сперва одного из разбойников, затем другого.…

Били их всем миром — насилу удалось утихомирить разошедшуюся толпу. Надо думать, после такого «урока» им уже не приходила в голову мысль «пошалить» на лесной дороге с кистенем под полою.…

Красные отряды комдива Азина при поддержке революционных матросов Волжской флотилии с боями наступали со стороны Мамадыша на захваченную колчаковцами Елабугу. Фото wikipedia.org

В кипящем котле Гражданской войны

В годы Гражданской войны село оказалось в самом центре боевых действий: здесь гремели залпы и рвались снаряды. Красные отряды комдива Азина при поддержке революционных матросов Волжской флотилии с боями наступали со стороны Мамадыша на захваченную колчаковцами Елабугу. В окрестностях немало могил времен Гражданской. Одна из них находится в Котловке за алтарем старинной заброшенной церкви — здесь нашли свой последний приют шестеро красногвардейцев, погибших при наступлении.

Жестокие бои в годы гражданской смуты проходили не только в окрестностях Котловки, но и у соседних сел: Свиногорья, Костенеева, Яковлева. Когда в мае 1919 года колчаковцы захватили Елабугу, они продолжили наступление и, преследуя красные отряды, вышли к Вятке. Лишь из-за обильного весеннего разлива они не смогли форсировать реку. Красные же закрепились на правом крутом берегу Вятки. Фронт протянулся по ее течению до Вятских Полян. Оправившись от поражений под Елабугой, красные стягивали новые силы, готовясь к наступлению. Прибытие в войска молодого, но уже прославившегося в боях, красного комдива Владимира Азина всколыхнуло бойцов. В ночь с 25 на 26 мая красные начали форсирование Вятки на протяжении от Вятских Полян до Свиногорья, где были сосредоточены крупные силы белогвардейцев. Белые заминировали фарватер Камы, чтобы красные не могли высадить десант.

Однако красные бойцы пошли в атаку на верную гибель. Почти все, кто был на тральщике «Организатор» под командованием комиссара П. Старостина, погибли, подорвавшись на минных заграждениях. Но они открыли безопасный путь другим судам, которые высадили десант на берегу в районе Котловки и Свиногорья. Ожесточенный бой на подступах к селу длился 2 дня. В разгар сражения в одной из атак погиб командир красного отряда Шмелев. В это же время красные отряды под ураганным огнем артиллерии белых форсировали Вятку севернее и вышли к селам Яковлево и Костенеево, охватывая Свиногорье с фланга. Не выдержав их натиска, белогвардейцы начали поспешно отступать к Елабуге.

Сундук в Костенеевском лесу

По рассказам того же Леонида Кучумова, белогвардейцы, стараясь вывезти из села все самое ценное, погрузили на подводу огромный тяжелый сундук. В нем находилась церковная утварь местного Рождественского храма. Всем было известно, как непочтительно относились большевики к религии и церкви. Поэтому, чтобы избежать разграбления храма, было решено вывезти церковные ценности в Елабугу. Сундук этот, по словам старожилов, с большим трудом едва смогли поднять и погрузить на телегу шестеро человек. Под вооруженной охраной выехали из села и двинулись сначала по лесной дороге в сторону соседнего села Костенеево. Вскоре отдаленный грохот орудийной канонады с каждой минутой стал нарастать. Затем навстречу стали попадаться разрозненные группы отступавших белогвардейцев. От них возчики узнали, что красные уже заняли село Яковлево и сейчас ведут ожесточенный бой за Костенеево. Ехать туда не было никакого смысла. Решили везти сундук в сторону Котловки, однако продвигаться с таким тяжелым грузом было делом рискованным. К тому же по некоторым признакам становилось ясно, что Костенеево красные уже захватили и скоро двинутся к Свиногорью. Что делать? Решили закопать сундук в глухом, заросшем кустарником овраге. Сгрузили сундук с подводы, а возчику — местному крестьянину — велели помалкивать и ехать обратно.

— С тех пор так никто и не знает, что с этим сундучищем случилось, — говорит Леонид Кучумов. — Кто знает, может, и сейчас в земле лежит — своего часа дожидается?..

Храм пророка Ильи, построенный в Котловке в XIX веке, закрыли в тридцатые годы прошлого века, в разгар «безбожной пятилетки». Фото komanda-k.ru



Жертвы безбожной пятилетки

Храм пророка Ильи, построенный в Котловке в XIX веке, закрыли в тридцатые годы прошлого века, в разгар «безбожной пятилетки». Долгое время здесь размещались зерносклад и колхозная мельница. До сих пор в помещении полуразрушенного храма лежат огромные круглые каменные жернова. И сегодня помещение храма выглядит довольно мрачно — проржавевшая кровля, осыпавшаяся роспись на стенах, пустые проемы дверей и окон. Но как знать, может, со временем восстановят поруганную святыню. И вновь поплывет над светлыми камскими водами торжественный колокольный перезвон.

Кстати, пришедшие к власти большевики закрыли не только Ильинскую церковь в Котловке. Печальная участь постигла храм в соседнем селе Свиногорье, которое до этого именовалось Рождественским — в честь храма Рождества Христова. Вот что рассказал мне об этом житель села пенсионер Александр Михайлович Понькин.

— Желающих ломать церковь в селе долго не могли найти, — рассказывал он. — Тогда председатель нанял двух заезжих пьянчуг — из тех, кто за выпивку родную маму укокошит. Они и спилили крест на колокольне за четвертную бутыль самогона. Потом и вовсе церковь разрушили. А какой храм был! Вот в соседнем селе Костенееве церковь отстояли. Там староста храма Наталья Агаева, у которой хранились ключи от храма, наотрез отказалась их выдавать безбожникам. Ей и расстрелом угрожали, а она — ни в какую. Так и спасли святыню от поругания.…

За последние годы население прибрежных камских сел Елабужского района сильно сократилось. В той же Котловке не наберется и двух сотен жителей, в соседнем Свиногорье, где до революции проживало более полутора тысяч жителей, сегодня чуть более сотни. В основном это пенсионеры, дети которых давно покинули село и живут в Елабуге, Набережных Челнах, в Нижнекамске, приезжая сюда лишь в отпуск или на выходные — порыбачить, сходить в лес за грибами, полюбоваться речными просторами. Особенно хорошо здесь в летнюю пору, когда зеленоватые волны, набегая на камский берег, с тихим шорохом перебирают гальку, словно шепчутся, пересказывая друг другу истории из прошлого старинных сел, привольно раскинувшихся на правом берегу красавицы Камы.