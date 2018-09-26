Белорусы идут на демпинг. Минск предлагает обновить ижевский электротранспорт

Парк трамваев и троллейбусов столицы Удмуртии изношен на 80 процентов

Трамваи белорусского производства могут появиться на улицах Ижевска. Предприятие из союзного государства хочет поставлять электрический транспорт в Удмуртию, однако есть трудные моменты, которые этому могут помешать. В то же время электротранспорт Ижевска серьезно нуждается в обновлении — износ достигает 80%. Какие варианты сейчас рассматриваются — в материале «Реального времени».

Предложение из Белоруссии

Недавно Удмуртию посетила делегация из Белоруссии. В ее составе были представители холдинга «Белкоммунмаш», на переговорах в Миндортрансе УР они провели презентацию своей продукции — модели троллейбусов и трамвайных вагонов различных модификаций с увеличенным автономным ходом, а также электробусы, предназначенные для перевозки пассажиров. Специалисты отметили, что помимо поставки готовой продукции готовы принять участие в реконструкции и модернизации трамвайной сети региона, в том числе строительстве трамвайных путей, как с контактной сетью, так и без нее.

Министр транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев тогда же высказал предложение о создании совместного предприятия по модернизации городского электрического транспорта на территории Удмуртской Республики.

О возможностях сотрудничества с белорусскими компаниями по поставке и модернизации электротранспорта в Удмуртии говорят давно. Уже прошло несколько бизнес-миссий ижевских предприятий в Белоруссию. Однако реального движения в этом направлении пока так и не происходит.

Из 220 троллейбусов 156 эксплуатируются свыше 20 лет, и почти все 212 трамваев работают от 15 до 50 лет. Фото day.org.ru



При этом потребность в обновлении трамвайного и троллейбусного парка муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» имеется большая. Из 220 троллейбусов 156 эксплуатируются свыше 20 лет, и почти все 212 трамваев работают от 15 до 50 лет. По словам директора предприятия Андрея Батова, в настоящее время износ и по трамваям, и по троллейбусам составляет 80%, он оговорился, что это не сказывается на безопасности. Однако сломавшиеся на путях трамваи в Ижевске не такая редкость. При этом масштабного обновления парка электрического транспорта здесь не было очень давно, в отличие от парка городских автобусов.

Тем не менее, в «Ижгорэлектротранс» отмечают, что пока сотрудничество с белорусским производителем — это один из вариантов.

— У них неплохая продукция, но мы им сразу сказали, что если у нас программа определяется и определяются источники, каким это образом будет финансироваться, то мы будем выходить в любом случае на конкурсные процедуры. Если ваше решение окажется интереснее, выгоднее, то не вопрос. Просто нужно понимать, что сейчас есть федеральные субсидии отечественным производителям, и в этом случае конкурировать (зарубежным предприятиям, — прим. ред.) сложно, — отметил Батов.

В частности, он привел в пример известный Усть-Катавский вагоностроительный завод, который может предложить трамвайные вагоны за 20—22 млн рублей, с учетом компенсации по федеральной программе в размере 8 млн. У белорусского предприятия полная стоимость вагонов составляет 30 млн, но они готовы и на 23 млн рублей.

При этом Батов отметил, что финансовых возможностей для масштабного обновления парка у предприятия нет. Приобретение возможно лишь в кредит или лизинг.

На недавнем совещании с участием главы Удмуртии Александра Бречалова говорилось о необходимости развития транспортной сети. Фото udmurt.ru

— Пока нет даже понимания, будет ли программа поддержки отечественного производителя продлена на следующий год. В этом году на электротехнику был заложен 1 млрд на всю Россию. Если ее продлят и усилят, то регионы смогут приобретать технику.

На помощь городского бюджета, испытывающего постоянные трудности, похоже, предприятие не рассчитывает. В то же время и обещаний от республиканского правительства пока не было. На недавнем совещании с участием главы Удмуртии Александра Бречалова говорилось о необходимости развития транспортной сети. Пока предприятию готовы помочь с оптимизацией его работы, сокращением убытков и в поисках партнеров по предоставлению техники в лизинг.

Ежегодное снижение пассажиропотока и конкуренция с автобусами негативно влияют на финансовые показатели предприятия.

Своими силами

В то же время «Ижгорэлектротранс» не исключает возможности вернуться к практике самостоятельной модернизации вагонов. В 2014 году предприятие приобрело несколько списанных вагонов чешского производства в Германии и полностью их обновило. Тогда один вагон с учетом модернизации обошелся в 4,4 млн рублей при средней стоимости нового трамвая в 20 млн рублей.

В последующие годы «Ижгорэлектротранс» проводил обновление оборудования подвижного состава, что позволяет сократить потребление электроэнергии.

В августе 2018 года на линию был выпущен первый модернизированный силами предприятия троллейбус 1986 года выпуска с обновленным кузовом. Работы обошлись в 4,8 млн рублей при средней стоимости нового троллейбуса в 12 млн рублей.

Предприятие выходило с просьбой о поддержке подобных инициатив в правительство Удмуртии и Минпромторг России, однако пока таких программ нет.

В 2014 году предприятие приобрело несколько списанных вагонов чешского производства в Германии и полностью их обновило. Тогда один вагон с учетом модернизации обошелся в 4,4 млн рублей. Фото day.org.ru

Кому-то помог мундиаль

В столицах разных регионов ПФО ситуация с обновлением парка электрического транспорта сильно отличается.

В Казани полностью планируется обновить парк трамваев и троллейбусов до конца этого года. В феврале 2018 года в нем оставалось лишь 10% старой техники. Приобрести новый подвижной состав намеревались за счет собственных средств муниципального предприятия по цене в 17 млн рублей за один трамвай.

Как и Казань, благодаря проведению мундиаля, обновить парк троллейбусов смог и Саранск. В прошлом году в столицу Мордовии поступило 30 новых единиц техники.

В Йошкар-Оле в прошлом году была принята муниципальная программа развития городского наземного электрического транспорта, по которой в течение 5 лет планируется приобрести 10 новых троллейбусов и расширить маршрутную сеть. Всего планируется потратить 465 млн рублей, половина этой суммы пройдет из республиканского бюджета, свыше 70 млн выделит городской бюджет, остальное — федеральный.

В сентябре 2018 года местный троллейбусный парк пополнился московскими троллейбусами 1998 по 2008 года выпуска. В целом до конца года должны прибыть 50 единиц. Представители местного предприятия отмечали, что эти троллейбусы можно эксплуатировать еще как минимум пять лет. Всего сейчас на линии в Йошкар-Оле работают около 100 троллейбусов, средний возраст которых превышает 25 лет.

Вопросом обновления троллейбусного парка занимаются и власти Чебоксар. В прошлом году местные СМИ писали, что в течение 10 лет планируется полностью обновить существующий парк троллейбусов, ежегодно заменяя до 25 машин. В качестве возможного поставщика нового общественного транспорта рассматривается холдинг «Белкоммунмаш». В 2019 году в городе запустят новую троллейбусную линию.

Обновление требуется трамвайному и троллейбусному парку Уфы. Износ троллейбусов оценивается в 86%, трамваев — в 97%. Средний возраст первых составляет 7—10 лет, вторых — 30 лет. Полное обновление трамвайного парка требует около 3 млрд рублей. При этом финансовые сложности имеются у муниципального предприятия.