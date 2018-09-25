Константин Кинчев: «Без Путина начнется дербан страны»
Лидер рок-группы «Алиса» дал интервью Юрию Дудю
Возраст не позволяет на баррикады уже бегать, признался Кинчев. «Тем более что всем доволен», — этой фразой рок-музыкант шокировал Дудя. В интервью много говорили о Путине, Кинчев заявил, что надоела бессменность власти, но пусть и дальше сидит, сколько хочет, иначе начнется «дербан» страны. Почему Кинчев, отвечая на вопрос, из-за чего нашим пенсионерам живется хуже, чем канадским, назвал себя шутом гороховым? «Реальное время» публикует видео.
комментарии
"Такой огромной территорией можно только монархией управлять на самом деле ..."
И это говорит рок-музыкант???
Батенька, да вы крепостной чистой воды. Монархии ему захотелось ...
Монархия уже управляла такой большой территорией : знаете сколько было указов с фразеологическим оборотом "...запретить под страхом смертной казни..." ? Так много, что сами романовы закончили ровно так же!