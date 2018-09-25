Константин Кинчев: «Без Путина начнется дербан страны»

Возраст не позволяет на баррикады уже бегать, признался Кинчев. «Тем более что всем доволен», — этой фразой рок-музыкант шокировал Дудя. В интервью много говорили о Путине, Кинчев заявил, что надоела бессменность власти, но пусть и дальше сидит, сколько хочет, иначе начнется «дербан» страны. Почему Кинчев, отвечая на вопрос, из-за чего нашим пенсионерам живется хуже, чем канадским, назвал себя шутом гороховым? «Реальное время» публикует видео.