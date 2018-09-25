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Константин Кинчев: «Без Путина начнется дербан страны»

14:14, 25.09.2018 7

Лидер рок-группы «Алиса» дал интервью Юрию Дудю

Константин Кинчев: «Без Путина начнется дербан страны» Фото: скриншот

Возраст не позволяет на баррикады уже бегать, признался Кинчев. «Тем более что всем доволен», — этой фразой рок-музыкант шокировал Дудя. В интервью много говорили о Путине, Кинчев заявил, что надоела бессменность власти, но пусть и дальше сидит, сколько хочет, иначе начнется «дербан» страны. Почему Кинчев, отвечая на вопрос, из-за чего нашим пенсионерам живется хуже, чем канадским, назвал себя шутом гороховым? «Реальное время» публикует видео.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВластьКультура
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14:58
    "Пусть примет венчание на царство и успокоились бы все ..."
    "Такой огромной территорией можно только монархией управлять на самом деле ..."

    И это говорит рок-музыкант???
    Батенька, да вы крепостной чистой воды. Монархии ему захотелось ...
    Монархия уже управляла такой большой территорией : знаете сколько было указов с фразеологическим оборотом "...запретить под страхом смертной казни..." ? Так много, что сами романовы закончили ровно так же!
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  • Анонимно 15:03
    Кинчев правильно говорит. Так и будет
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    Анонимно 15:19
    Так уже было
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    Анонимно 15:48
    Даже если и было..Все равно правильно говорит
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  • Анонимно 15:22
    Согласен с Кинчевым. Тоже давно об этом думаю и понимаю, что нам нужна долгая и продолжительная последовательность. История показала, что как только мы отказываемся от долгосрочной политики и планирования, то всё нас идёт боком. Нужно признать, что при всех изъянах, при Путине прошли колоссально-положительные подвижки и понятно, что нам работать и работать, а для этого нужен план, планы, на десятилетия вперёд
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    Анонимно 16:16
    Какие "колоссально-положительные подвижки" для тех, кто не на госслужбе? Может поделитесь наблюдениями.
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  • Анонимно 15:50
    Какое вырождение! Полное недоверие своей стране, своему народу, своим лучшим сынам и дочерям!
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