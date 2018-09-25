«Аргентинское танго» «Салавата Юлаева»: 5:0 в Челябинске

«Трактор» разобран под уральский хит

Второй выезд в 11 сезоне КХЛ «Салават Юлаев» начал с Челябинска. Первый вояж команды Николая Цулыгина, напомним, позволил ее болельщикам с оптимизмом смотреть в будущее — три победы и лишь одна осечка в Ярославле. Дома уфимцы тоже взяли свои очки, хотя могли бы сыграть и пособраннее. Игра «Трактора» для уфимского штаба, судя по всему, не была загадкой — еще в межсезонье команды провели целых три встречи. О том, как завершилась первая игра в Челябинске между этими соперниками в рамках официального сезона лиги, — в материале «Реального времени».

Возвращение Юхи

Еще свежи раны челябинцев от встречи с «Салаватом» в межсезонье — в контрольной игре в Финляндии они были биты 4:0. А на домашнем Кубке губернатора дважды уступили команде Николая Цулыгина за пару дней — 1:5 и 3:4. Так что мотивации для победы над уфимской командой у «Трактора» было достаточно.

«Салават», вернувшись домой с первого выезда с шестью очками в активе и минус тремя ключевыми игроками (вратарь Метсола и защитники Панин и Арзамасцев), домашнюю серию также провел ударно. Хотя Кареев и Метсола в воротах — это, что называется, две большие разницы. С первым удалось сохранить победный счет с дерзким нижегородским «Торпедо» — 4:3 (с 4:1), не удалось — с «Ак Барсом» — 4:5 (по буллитам, выигрывая после двух периодов те же 4:1), а также уступили нижнекамскому «Нефтехимику» по собственной инициативе — 1:3. С возвращением в ворота Метсолы уфимцы разгромили «Сибирь» и «Барыс» с общим счетом 10:4. Хотя и Юха пустил тут пару-тройку «бабочек».

Захар Арзамасцев по-прежнему в лазарете, а вот Панина взяли на выезд — появилась вероятность его появления на льду (которая в итоге реализовалась). За время пребывания дома «юлаевцы» подписали опытного защитника Алексея Семенова, а также расстались с Максимом Осиповым, обменяв его на железнодорожника Павла Коледова. «Волшебник» Умарк успел оформить несколько голевых передач, а также забросить свою 100-ю шайбу в лиге, которая получилась как на мастер-классе — с традиционной яркой обработкой Линуса. Хартикайнен с его помощью вылез-таки на свет Божий из тени, хотя Цулыгин теперь пробует Тему во втором звене, отдельно от легионеров.

«Волшебник» Умарк успел оформить несколько голевых передач, а также забросить свою 100-ю шайбу в лиге



Легкий период



Панин же вернулся в пару к Ларсену. Уже на пятой минуте капитан мог отметить свое возвращение голом, но Демченко среагировал на его бросок. А вот опасный выход Гюнге к воротам Метсолы мастерски пресек уфимский защитник Алексей Семенов. Команды обменялись уколами.

Зато свое первое меньшинство уфимцы «использовали» выше всяких похвал — убежавший Хохряков бросил точно в «девятку», выведя команду вперед. Вот так, лидеры лидерами, а джокеры у бело-зеленых каждый раз разные.

Вскоре Шаров оригинальной подножкой дал шанс «Салавату» реализовать уже большинство. Но легионерский квартет плюс Кугрышев не создали ничего, кроме неопасного броска Умарка.

Чудеса в меньшинстве

Первые пять минут второго периода запомнились выходом на рандеву с Демченко Йоонаса Кемпайннена, в котором вратарь не дрогнул, да полумоментом Хартикайнена после наброса партнеров на пятак.

Спустя еще пару минут обязан был замыкать роскошный пас Умарка Дмитрий Кугрышев. Уфимцы продолжали владеть игровым преимуществом.

Выход один на один Федорова на 29-й минуте челябинцы остановили лишь ценой нарушения правил. В этом большинстве штанга после зрячего броска Умарка сыграла за пятого игрока «трактористов». Опять нарушители остались безнаказанными.

Стоит отметить, что Метсола, как пионер, всегда был готов к набегам челябинцев — а они нет-нет да возникали. Скользкий счет держал два очка уфимцев на волоске. Еще трижды до конца 20-минутки челябинцы играли в большинстве, но СЮ действовал слаженно. А в завершение периода Кадейкин напомнил про «черный день большинства» для хозяев — тоже убежал и за 0,4 секунды до конца периода сделал счет 2:0.

Метсола, как пионер, всегда был готов к набегам челябинцев — а они нет-нет да возникали



В Челябинске как дома



Начало третьего периода едва не ознаменовалось третьей шайбой «Трактора», пропущенной в большинстве, но выход уфимцев два в один завершился ничем. Тут же снова штанга сыграла за оборонцев, на этот раз повезло «Салавату».

Хартикайнен все же подкараулил свой шанс на 44 минуте и забросил третью шайбу, причем опять мастерски в верхний угол — Демченко снова был бессилен. А за 10 минут до конца отметился Майоров, сменивший в этом матче в составе уфимцев Ткачева — 4:0. Причем в ассистентах у Максима оказались Метсола (дважды герой — за себя и за того парня в атаке) и Филип Ларсен (пятое партнерское очко).

Ну и напоследок Бурдасов щелкнул в «девятку» — 5:0. Чем вам не аргентинский хоккейный хит? «Салават» одерживает первую «сухую» победу в чемпионате и держит курс на Белоруссию — в Минске его ждет «Динамо».

Дмитрий Слезин, фото hctraktor.org