Гимн СССР из зеркала и роман Овечкина с Кубком Стэнли: как НХЛ и русские хоккеисты помогают друг другу

Континентальной лиге есть чему поучиться

Фото: USA TODAY Sports

НХЛ по традиции оживает в сентябре — клубы играют контрольные матчи, готовясь к стартующему в начале октября регулярному чемпионату. Прошедшее межсезонье за океаном вышло нескучным, и во многом этому поспособствовали сами клубы, разбавившие хоккейный отпуск неожиданными перформансами в медиа и социальных сетях. Но помогали и игроки: один только сериал Александра Овечкина с Кубком Стэнли чего стоил. О том, какую важную пиар-роль играют нынче в НХЛ ведущие российские хоккеисты, — в материале «Реального времени».

Александр Радулов («Даллас»)

«Даллас» долгое время считался одним из самых консервативных и закрытых клубов НХЛ и в этом чем-то даже напоминал «Ак Барс» первых лет КХЛ. Относительная революция произошла в локаутном сезоне 2012/13, когда на полную катушку заработали соцсети техассцев. Но настоящий прорыв случился, когда в команде прошлым летом образовалась супертройка Бенн — Сегин — Радулов. Медиаотдел ловит хайп буквально с каждого движения хоккеистов и сам при любом удобном случае готов подбросить в ту или иную соцсеть огня. «Даллас» прямо сейчас — безусловный топ НХЛ по части пиара и креативных идей.

Так, в разгар нынешнего межсезонья клуб на своем ютьюб-канале опубликовал минутное видео под названием Super Seguin Bros. В нем на мотив знаменитого геймплея «Братья Марио» на приставке «Денди» нападающий «Далласа» Тайлер Сегин при помощи клюшки и шайб задорно проходит первый уровень игры. Бонусом идут задорная улыбка и поднятые вверх большие пальцы Александра Радулова, которые появляются на финише. Позже клуб выпустил шедевральное продолжение этой игрушки, когда объявлял о подписании нового контракта с Сегином.

Летом из стана «Старз» приходило очень много новостей, и все они довольно фактурно и интересно подавались на сайте и в соцсетях (вот, например, репортаж с набора новых айс-герлз).



Но особняком здесь стоит тема Радулова. В начале августа «Даллас» в своем официальном «Твиттере» опубликовал видео, героем которого стал Александр. По сюжету ролика популярная актриса Эмили Блант подходит к зеркалу и спрашивает: «Кто на свете всех милее?». Зеркало показывает ей Радулова под советский гимн:

Сам Радулов с удовольствием отвечает клубу взаимностью и дает информационные поводы не только на площадке. А прошедшим летом Раду сосредоточился на пиаре своих российских одноклубников, с которыми он отлично провел время в одном из тиров Техаса. Да, теперь в «Далласе» помимо Радулова и Гурьянова, который по большей части играет в АХЛ, еще двое россиян: вратарь Антон Худобин и нападающий Валерий Ничушкин, который уже играл за «звезд» раньше.

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

Русских в «Вашингтоне» традиционно много, и они всегда здесь ко двору в плане пиара (теперь их стало еще больше — плюс вратарь Илья Самсонов и нападающий Сергей Шумаков). Чего только стоит легендарная реклама спорт-центра ESPN с Александром Овечкиным и Семеном Варламовым, выпущенная перед Олимпиадой в Ванкувере.

Минувшим летом «Вашингтон» сначала был максимально сосредоточен на завоевании Кубка Стэнли, затем — на праздновании по случаю его завоевания, а потом и на максимально подробном рассказе о путешествии кубка по всему миру. Так, в клубе сняли очень крутые видео из России: как Евгений Кузнецов привез главный хоккейный приз мира в Челябинск и как Дмитрий Орлов порадовал Новокузнецк.

И, наконец, Александр Овечкин. Наверное, не осталось ни в России, ни в США ни одной домохозяйки, которая бы не слышала о том, что этот русский наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Его капитанские слова на чемпионском параде брали за душу.

Но до этого у Ови буквально сорвало крышу, и заветным трофеем была заполнена вся его жизнь (разумеется, в первую очередь его «Инстаграм»). Позже несколько эмоциональных постов были оттуда удалены, зато остались в истории многочисленные инста-сториз, где он лежит в обнимку с кубком в кровати или ныряет с ним в фонтан.

На вручении главных спортивных наград Америки его по делу троллили за привлечение излишнего внимания к себе и к выигранному кубку, но какое это имеет значение, когда о «Вашингтоне» и Овечкине на той церемонии не говорил только ленивый. Как следствие, клубное видео о приключениях Кубка Стэнли в Москве получилось самым продолжительным:

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»)

Возвращение Ковальчука в НХЛ наделало шуму по обе стороны океана. Хотя в России меньше, так как хоккеист не скрывал своих планов и объявил о них еще год назад. В НХЛ же начали рассказывать о каждом шаге Ильи в Америке еще до того, как стало известно о подписании контракта с «Лос-Анджелес Кингз» на 3 года и 18,75 млн долларов. Это немудрено, так как хоккеиста прекрасно помнят и любят, несмотря на пятилетнее отсутствие в лиге.

Для медиаотдела «Лос-Анджелеса» такой ценный «материал», как Ковальчук, не мог пройти даром. Его встретили прямо в аэропорту. Практически после каждой тренировки знаменитая улыбка форварда украшала официальный сайт или одну из соцсетей клуба. Особую ставку сделали на короткие видео, в которых Ковальчук рассуждал о так называемой «Кингз фэмили». В первом же видео-вайне россиянин говорил с легким акцентом и чрезвычайной серьезностью. Позже «королевский» «Твиттер» ввел в оборот термин ILYA-OMG-KOVALCHUK («Илья Боже мой Ковальчук»), намекая на его сумасшедший бросок.

Сам Илья в своем «Инстаграме» объявил о переходе, выложив фото с детьми в форме «королей» с его фамилией и подписью «Мы в ЛА!!! Let's go Kings». Позже летом он выкладывал провокационно-шутливое фото с Евгением Малкиным, спрашивая у подписчиков: «Кто сильнее: «пингвины» или «короли»? Уже на первой двухсторонке в межсезонье Ковальчук напомнил о себе. Он стал единственным из десяти игроков «Кингз», кому удалось отличиться в послематчевой серии буллитов. «Твиттер» «королей» тут же сделал веселую гифку с Ильей.

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Уроженец Магнитогорска никогда не отличался эмоциональностью Овечкина, а в первые годы в НХЛ и вовсе был одним из самых замкнутых российских хоккеистов за океаном. Позже Малкин освоился, стал более раскованным, а в последние сезоны и вовсе не прочь повеселить публику и лишний раз попиарить клуб в позитивном ключе.

Межсезонье для Джино началось непривычно рано — «Питсбург» сложил чемпионские полномочия, а в «Инстаграме» Малкина неожиданно появился Данис Зарипов и подпись к фото «Кубок Гагарина с нами». Ну а летом из «Инстаграма» Малкина не пропадал Радулов. Здесь и совместные ужины, и игра в нарды, и походы на футбол. Кульминацией стало фото с хештегами #усынадежды и #бородарадула.



В августе Евгений с детьми из московских спортшкол установил рекорд для Книги Гиннесса по самой длинной комбинации — с юными партнерами он сделал суммарно 109 передач и отправил шайбу в ворота. В Питтсбурге этот перформанс хоккеиста восприняли равнодушно, зато настоящий взрыв внимания произошел после пранка бывшего вратаря «пингвинов» Марка-Андре Флери, который на выездном медиатуре в Чикаго проник в раздевалку и склеил рукава свитеров Малкина и Кросби:

Особняком стоят видео и фото детских лет Евгения, которые пользуются максимальной популярностью у фанов «Пингвинз». Буквально пару дней назад вышла вот такая милота:

Оффтоп



Спокойный хоккейный август в НХЛ буквально взорвал канадский телеканал TSN, который выпустил виртуальные хоккейные карточки сегодняшних звезд лиги и представил их в образе, как если бы они играли пару десятков лет назад. Из россиян выделили, разумеется, Малкина с Овечкиным, и это получилось очень смешно.