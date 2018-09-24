Проверь свою финансовую грамотность
Вместе с Ак Барс Банком мы разобрались, как управлять личными сбережениями, что такое «стакан» на языке трейдеров и почему ОМС не всегда медицинский полис
Котировки, процентные ставки, прогнозы… Легко маневрируешь в мире финансовой информации или сразу теряешься среди непонятных слов и цифр?
Многое в нашей жизни зависит от того, насколько мы финансово грамотны и как хорошо разбираемся в тонкостях управления личным бюджетом. Каждую секунду нам необходимо принимать решения, от которых зависит размер нашего кошелька. И с каждым разом цена ошибки все выше и выше.
Вот, например, ты всегда перед подписанием договора читаешь его от начала и до конца? Обилие этих замысловатых слов, сносок и звездочек не доводит тебя до стресса? А ведь договор – это всегда денежные обязательства и финансовая ответственность.
Оцени, насколько хорошо ты держишь ситуацию под контролем. Проверь свой уровень финансовой грамотности и осознанности.
Справка
ПАО «АК БАРС» БАНК — ведущий банк Татарстана, входящий в число крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
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