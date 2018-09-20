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Памфилова со слезами о выборах в Приморье: «Это удар под дых»

13:13, 20.09.2018 3
Памфилова со слезами о выборах в Приморье: «Это удар под дых» Фото: kremlin.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию на выборах губернатора в Приморье, не смогла сдержать слез. С ее слов, ей стало обидно что «взяли и перечеркнули всю работу», «все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — заявила Памфилова. Напомним, что ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». «Реальное время» публикует видео.

Интернет-газета «Реальное время»
ПроисшествияВластьОбщество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:26
    Ну скандал бы на пустом месте не появился...Значит был повод
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  • Анонимно 16:29
    Не люблю когда плачут
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    Анонимно 17:33
    на жалость давит
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