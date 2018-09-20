Памфилова со слезами о выборах в Приморье: «Это удар под дых»

Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию на выборах губернатора в Приморье, не смогла сдержать слез. С ее слов, ей стало обидно что «взяли и перечеркнули всю работу», «все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — заявила Памфилова. Напомним, что ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». «Реальное время» публикует видео.

