«Доктор Билл» лечит «Ак Барс»

Дубль Станислава Галиева оставил нижегородское «Торпедо» без очков в битве с чемпионом

«Барсы» на мажорной ноте (4:2) завершили сложнейшее выездное турне, которое выпало на далекий от их пиковой формы период. Нижегородское «Торпедо» удачной игрой на старте сезона отметило переезд (или возвращение) на Восток КХЛ, но действующий чемпион забрал свои два очка на классе. Что хотели доказать «Ак Барсу» Варнаков и Галимов, страсти по вратарской линии казанцев и новые методы лечения «болезней» команды Билялетдинова — об этом в материале «Реального времени».

Решающий матч для оценки сложного выезда

С одной стороны, «Ак Барс» набирал очки во всех матчах этого турне, которое вместило в себя сложный матч с омским «Авангардом» и зубодробительное дерби в столице Башкортостана. С другой, перед последней игрой выездной серии казанцы имели два поражения в трех матчах. Таким образом, от результата вчерашнего матча зависела итоговая оценка выезда «Ак Барса».

Напомним, что «Торпедо» в этом сезоне вернулось на Восток КХЛ после долгих лет пребывания на Западе. Нижегородцы лихо стартовали, одержав пять побед в семи матчах и занимая 4-е место в конференции. Для сравнения, казанцы лишь замыкали кубковую восьмерку, одержав всего три победы. В общем, матч легким завершением турне никак не выглядел. Тем более если вспомнить, что с 2014 по 2016 год казанцы не обыгрывали «Торпедо» на выезде.

Кроме того, у нижегородцев хватает исполнителей, которым есть что доказывать «Ак Барсу». На протяжении всей своей карьеры в Казани Михаил Варнаков постоянно был мишенью для критических стрел со стороны как болельщиков, так и местных СМИ. Сейчас Михаил в полном порядке — у него уже четыре гола в семи матчах. Пойдем далее. В этом сезоне 92,9 процента отраженных бросков имеет Станислав Галимов, который с перерывами провел много сезонов за «Ак Барс», но проиграл конкуренцию Эмилю Гарипову. В среде хоккейных экспертов, пусть и у меньшинства из них, бытовало мнение, что Галимову в этой конкуренции не дали полноценного шанса. Если это так, то Станислав вчера выходил на лед с максимальной мотивацией.

Смысла держать Шарыченкова в «ростере» при таком раскладе не видно. Фото ak-bars.ru



Держать Шарыченкова в «Ак Барсе» нет смысла

К слову о Гарипове. Вчера первый номер казанцев занял место бэкапа при молодом Владиславе Подъяпольском, который во второй раз вышел на лед с первых минут. Остается надеяться, что неприятная и загадочная история с травмой Эмиля осталась позади. В то же время, такое развитие событий предполагает, что должен последовать обмен или разрыв контракта с Александром Шарыченковым, который в этом турне не только не убедил, что является надежным сменщиком, но и умудрился вчистую проиграть конкуренцию номинально третьему-четвертому вратарю «Ак Барса» (помимо Подъяпольского близким к основе считается и Мисбахов). Смысла держать Шарыченкова в «ростере» при таком раскладе не видно.

Начало выдалось обескураживающим для хозяев — казанцы открыли счет уже на первой минуте матча. Это Лукоянов набросил от синей линии на пятак, где самым расторопным оказался Артем Михеев — 0:1. Неплохая заявка еще одного молодого игрока на место в составе действующего чемпиона КХЛ. В дальнейшем «Ак Барс» дважды выручил Подъяпольский. Даже подумалось в этот момент, что Гарипову еще придется побороться с молодым кипером за место в «рамке».

Все бы ничего, но на шестой минуте Потапов сбил Варнакова и оставил «барсов» в меньшинстве. Пока мы не видим того Алексея Потапова, который был незаменимым винтиком механизма Билла в чемпионском плей-офф. Однако своим шансом торпедовцы не воспользовались. Как и казанцы в аналогичной попытке реализовать лишнего после удаления Кирилла Уракова. Теперь уже голкипер «Торпедо» «потащил» опасный выстрел Иржи Секача с перспективной позиции.

В первом периоде у хозяев мало что получалось, но на перерыв команды чуть было не ушли при равном счете. Оборона «Ак Барса» бросила на пятаке Ильина, который с добивания после броска от синей пробил Подъяпольского — 1:1. Это было похоже на гол гостей, но с существенной разницей — Михеев добивал при серьезном сопротивлении обороны. Впрочем, казанцы еще до конца периода вновь вышли вперед, когда Станислав Галиев гоночным болидом прорвался по флангу и метнул шайбу в дальнюю девятку ворот Галимова — 1:2.

Самым расторопным оказался Артем Михеев — 0:1

Когда одна болезнь лечит другую

Со старта второго периода «Ак Барс» запер «Торпедо» у ворот и вынудил соперника на исходе пятой минуты выбросить шайбу за пределы площадки, заработав большинство. Однако большинство как не работало у барсов с начала сезона, так пока и не работает. Щелчки от синей линии и кистевые броски от круга вбрасывания в живот голкиперу — пока такой ограниченный арсенал действий «Ак Барса» при розыгрыше лишнего.

А потом сказалась привычная болезнь казанцев на старте сезона — невынужденные удаления. За второй период в штрафбоксе побывали Федор Малыхин, Иржи Секач и Владимир Ткачев. Как минимум двое последних отметились удалениями, которых вполне можно было избежать. Особо отличился Ткачев, зачем-то выкинувший бедро под пробегавшего мимо соперника и заработавший тем самым подножку. С другой стороны, за эти 6 минут казанцы неплохо поправили статистику «убийства» большинства соперника. В предыдущих матчах «Ак Барс» очень неудачно действовал в этом компоненте. Таким образом, казанская команда лечит одну свою болезнь через другую.

Блестящее соло Галиева и надежды на «возрождение» «Ак Барса»

А уже в третьем периоде казанцы принялись лечить и другую болезнь игры в неравных составах — большинство. Заработал его Потапов, вынудив нарушить правила Филипа Хольма. В эти 2 минуты блестящее соло выдал Станислав Галиев, оставивший голкипера «Торпедо» буквально в дураках. Казанский форвард оформил дубль в этом матче, неожиданно выехав из-за ворот на пятак и с неудобной руки отправив шайбу в ближний угол мимо оторопевшего Галимова — 1:3.

Но казанцы не были бы собой, если бы спокойно завершили игру. С другой стороны, во втором голе торпедовцев главная заслуга принадлежит хитрецу Варнакову, которые отдал совершенно нечитаемую передачу на пятак, откуда Миле уже бросал будто в пустые ворота — 2:3.

Во втором голе торпедовцев главная заслуга принадлежит хитрецу Варнакову, которые отдал совершенно нечитаемую передачу на пятак, откуда Миле уже бросал будто в пустые ворота — 2:3

«Ак Барс» все же на классе удержал победный счет, а на финише матча Потапов броском в пустые ворота установил окончательные цифры на табло — 2:4. В целом игра показала, что Зинэтула Билялетдинов по-прежнему управляет своей командой и последовательно решает те проблемы, которые возникли у «барсов» на старте сезона.

Артур Халилуллов, фото hctorpedo.ru