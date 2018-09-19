Банк «Аверс» готов работать с застройщиками по новым правилам

Фото: Ринат Назметдинов

С вводом поправок в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» уполномоченные банки должны начать контролировать, как застройщики расходуют деньги дольщиков. Как это решит проблему обманутых дольщиков и отразится ли это на ценах на жилье ― в материале «Реального времени».

Новая модель долевого строительства

С введением поправок в 214-ФЗ теперь застройщики могут получить деньги за проданные квартиры только после сдачи дома. Так в стране намерены уменьшить число обманутых дольщиков. По последним данным министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, на 1 апреля 2018 года в России насчитывалось 842 проблемных объекта, это почти 31 тысяча пострадавших.

Самих застройщиков можно разделить на две группы: те, кто получил разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, и те, кто будет получать разрешение после данной даты.

Обеим группам необходимо будет открыть специальные счета: для первой группы ― это счета застройщиков, для второй ― эскроу-счета, на которых будут храниться денежные средства клиентов.

Кредитная организация в этой модели оказывает не только услуги хранения средств, но и обязана контролировать их расход. Для первой группы предполагается упрощенный контроль в виде запрета расходов, не связанных с проектом строительства (выдача займов, приобретение акций и прочее). Для второй группы контроль, помимо соответствия целевому характеру платежей, будет заключаться в проверке дополнительных показателей: например, соответствия доли авансов подрядчику, заявленной в проектной декларации, и другие показатели.

В июне Центробанк России опубликовал список банков, которые могут оказывать банковское сопровождение застройщиков жилья. По данным на 1 августа, всем требованиям для открытия счетов застройщиков и эскроу-счетов по договорам участия в долевом строительстве отвечают 56 банков.



Банк «Аверс» отвечает всем требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, и входит в список уполномоченных Центробанком России банков, в которых застройщики жилья могут открывать счета.

Специальные счета застройщиков



В настоящее время Банк «Аверс» предлагает застройщикам открытие расчетного счета застройщика, гибкие инструменты минимального неснижаемого остатка на счете и возможность эффективно размещать свободные денежные средства.

Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания Банка учитывает индивидуальные потребности клиентов.

Застройщики могут также воспользоваться специальными льготными условиями и пониженными ставками кредитования для своих сотрудников в рамках зарплатного проекта.

― Устойчивые позиции Банка «Аверс» на региональном рынке, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту помогут повысить конкурентоспособность застройщиков. Мы готовы работать с застройщиками по новым правилам и стать надежным партнером и финансовым советником для предприятий строительной отрасли региона, Ї комментирует врио председателя Правления Банка Аида Волкова.

По прогнозам экспертов, к концу года новостройки подорожают на 15―20%

Поправки в закон касаются только тех объектов, разрешение на которые было получено после 1 июля 2018 июля. По словам исполнительного директора АН «Новостройки Казани» Олега Захарова, пока нововведения на жилищном рынке Татарстана отразились несильно.

По прогнозам экспертов, уже к концу года квартиры в новостройках подорожают на 15―20%. Фото news-r.ru

― Все застройщики постарались как можно быстрее набрать объектов. Потому что если разрешение на строительство нового объекта было получено до 1 июля, застройщики будут работать по упрощенным схемам. Просто деньги дольщиков поступают на расчетный счет. Сейчас в Казань приходят московские застройщики, может, из Ижевска придут. Они, соответственно, будут работать по новой схеме: им нужно будет получить разрешение на строительство, открыть эскроу-счет, на который сначала поступают деньги. А после банк уже будет выделять деньги застройщику, ― объяснил исполнительный директор АН «Новостройки Казани» Олег Захаров.

Поправки в закон отразятся на ценах на жилье. Пока застройщики работают по старым схемам, но стоимость квартир они начали поднимать еще в начале лета. Сейчас ценники выросли на 1―2%, но, по прогнозам экспертов, уже к концу года новостройки подорожают на 15―20%.

― Застройщики смогут получить деньги, когда дом уже будет сдан, а это может занять год-два. В это время им нужно брать где-то деньги, потому они просто рискуют, если будут также много строить под более высокие ставки. Поэтому все будут стараться строить на свои деньги, чтобы не привлекать банковский кредит. Поэтому, скорее всего, они будут меньше строить ― не три комплекса, а один, но на свои деньги. В результате новостроек станет меньше и это повысит стоимость на недвижимость. Этот процесс будет длительный и займет два-три года, поэтому ближайшие год-два ― это благоприятное время для инвестиций, ― продолжил Олег Захаров.

За три года тенденции на рынке недвижимости изменились: несколько лет квартиры в основном покупали только для жилья, поэтому брали двух- и трехкомнатные варианты. Однокомнатные квартиры, как правило, покупают с целью вложения средств, поэтому на них спрос был небольшим и их на рынке было с избытком. Сейчас в сферу возвращаются инвесторы, из-за чего снова появился спрос на «однушки».

60% от всех сделок с недвижимостью приходится на ипотеку, и этот тренд сохранится. По прогнозам ДОМ.РФ, до конца года в России будет выдано 1,3― 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5―2,7 трлн рублей.

Повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. и наличие прогнозов по дальнейшему росту ключевой ставки повлечет соответствующий рост процентных ставок по ипотечным кредитам. В этой связи в ближайшее время можно ожидать роста спроса на ипотеку среди россиян, стремящихся получить кредит на более выгодных условиях.

По словам экспертов, клиенты понимают, что по таким ставкам и по таким ценам, как сейчас, купить квартиру вряд ли будет возможно в ближайшем будущем. Поэтому эксперты ожидают роста спроса на жилье и тем, кто планирует приобрести недвижимость, они советуют сделать это осенью.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2014г.

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